Атлантика vs мороз: Метеоролог спрогнозировала сроки прихода зимы в Москву

Слабоположительная температура в Москве и Подмосковье сохранится до второй декады декабря, когда начнётся постепенное изменение погодных условий, рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она уточнила, что в ближайшие несколько дней ночные температуры не опустятся ниже нуля, а днём будет наблюдаться слабый плюс.

Во вторник, 9 декабря, атлантический циклон принесёт небольшие осадки, но из-за положительной температуры они выпадут в виде дождя, а не снега. Как отметила синоптик, «глубокого тыла» этого циклона пока не наблюдается, поэтому понижение температуры и снег возможны только во второй половине месяца.

«Половину месяца мы останемся с положительной температурой в течение большего времени суток», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Постоянный приток тёплого воздуха с Атлантики не позволяет декабрю проявить себя как полноценному зимнему месяцу. Для перехода к зимней погоде необходимо, чтобы между циклонами вклинился гребень арктического антициклона, который принесёт морозы и снег. Ожидать этого стоит лишь в середине декабря, заключила эксперт.

Ранее Татьяна Позднякова сообщила, что снежный покров в Москве может не сформироваться до конца декабря. По её словам, это является необычным сценарием для начала календарной зимы. Первый существенный снегопад возможен лишь в середине месяца, однако даже выпавший снег вряд ли надолго задержится.