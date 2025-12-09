Нормы температуры в квартире зимой: сколько должно быть градусов по ГОСТу и как измерить правильно

Оптимальная температура в квартире и доме зимой регулируется двумя документами. Это ГОСТ 30494-2011 и СанПиН 1.2.3685-21 . Они прописывают чёткие цифры: сколько градусов должно быть в каждой комнате в идеале, какая температура — это базовый минимум. Именно на эти документы и надо ссылаться, если возникнут какие-либо проблемы с управляющей компанией. В материале расскажем, сколько должно быть градусов, как это всё правильно измерять и что делать, если температура ниже нормы.

Какой должна быть температура зимой в спальне и гостиной

Температура в жилых помещениях зимой чётко прописана в ГОСТ 30494-2011 и СанПиН 1.2.3685-21. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Правовые и санитарные нормы чётко определяют температуру, которая зимой должна быть в квартире. В жилом помещении, где вы спите или смотрите телевизор, это 20 или 22 градуса по Цельсию. Базовые — спальня и гостиная. Допускается минимальная температура 18 °C. С детьми всё сложнее и строже. Допустимая температура зимой в детской — от 20 до 24 градусов. А минимум — железные 20 °C. Ниже нельзя.

Температура, которая должна быть по ГОСТу в других помещениях

Температура в нежилых помещениях зимой порой отличается от температуры в жилых, это прописано в нормах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lana Milanovic

Переходим к другим, не менее важным, помещениям. На кухне зимой температура должна составлять от 19 до 21 градуса. Минимум — те же 18 °C. В ванной и санузле в идеале должно быть теплее всего: от 24 до 26 градусов. Логично, ведь там мы раздеваемся и моемся. Но минимум всё равно держится на 18 °C. В межквартирном коридоре температурный оптимум пролегает между 18 и 20 градусами, а минимальное значение — 16 °C.

Как правильно измерять температуру в доме и квартире

Если температура в квартире зимой ниже нормы, как правильно всё это измерить? Фото © Shutterstock / FOTODOM / FabrikaSimf

Если вам кажется, что в квартире холоднее, чем того требует ГОСТ, вам потребуется замер. Его вы потом предъявите управляющей компании. Если устойчивая наружная температура ниже -5 °C в пасмурную погоду и отопительный сезон уже начался, условия идеальны. Вам потребуются следующие шаги: Подготовьте комнату, закройте все окна и двери.

Термометр поставьте в центре помещения, не ближе 50 см от стены, ведущей наружу, и отопительных батарей, на высоте метра от пола.

Градусник подойдёт обычный, спиртовой. Замер температуры длится 10 минут. Запишите, какие градусы показывало в начале, через 5 минут и в конце замера. А лучше всего — сделайте фото или запишите видео термометра.

Что делать, если температура зимой в квартире ниже нормы

А что делать, если замеры показали: температура в квартире зимой слишком мала? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oksana Klymenko

Итак, если ваши термометры показали, что температура на три градуса ниже нормы, пора обращаться в управляющую компанию. Обычно это легко и проблему решают быстро. Вот пошаговый план. Составьте письменное обращение в УК о проверке температурного режима в двух экземплярах. Один оставьте себе. Потом приедет комиссия от управляющей компании. Она проведёт измерения и составит акт замера температуры, копию которого вручит вам. Теперь вы можете с актом на руках требовать перерасчёта платы за отопление. Можно приложить его к заявлению о перерасчёте ЖКУ. Если ваша УК ничего не делает, можно приструнить её. Обратитесь в Госжилинспекцию или Роспотребнадзор. Если даже это не возымело действия, время для прокуратуры!