Военные сборы в 2026 году: кого призовут, как узнать и что делать

8 декабря 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы, которые пройдут в 2026 году. В чём суть этого мероприятия и кого могут призвать — отвечаем на самые волнующие вопросы в материале Life.

Что подписал Путин: суть указа от декабря 2025

Вчера, 8 декабря, на портале опубликования правовых актов появился документ — подписанный президентом РФ указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы 2026 года.

Сразу отметим, что это стандартная практика, проводимая из года в год уже не одно десятилетие. Указ носит скорее формальный характер и ничего концептуально нового в себе не несёт. Поэтому волноваться ни о чём не стоит, сборы — это всего лишь практические занятия по совершенствованию боевой выучки.

Кто попадает под призыв на военные сборы в 2026 году

Призвать на военные сборы в 2026 году, как и в принципе это было многие годы до, могут пребывающих в запасе граждан, прошедших срочную или контрактную военную службу, тех, кто не служил вовсе, например получил отсрочку или был от этой обязанности освобождён и достиг 30 лет, а также выпускников военных вузов и бывших военных кафедр.

Женщины и военные сборы

Женщин на военные сборы тоже могут призвать. Это произойдёт только в том случае, если гражданка России имеет военно-учётную специальность — например, в медицине или связи.

Сколько длятся сборы и где они проходят

Длиться сборы могут не более двух месяцев. А за всё время пребывания в запасе гражданин может провести на сборах не более 12 месяцев. Призывать вас могут не чаще чем раз в три года.

Проходить военную переподготовку вас могут отправить как в Вооружённые силы РФ, так и в войска национальной гвардии РФ (Росгвардия), органы госохраны и подразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Обычно запасники проходят сборы в своих регионах, за исключением случаев, когда гражданин имеет редкую воинскую специальность. Тогда его могут отправить в другую область.

Как вас уведомят: повестка или вызов

Призывают стандартным способом — с помощью повестки. За неявку в военкомат по ней без уважительной причины вам могут назначить штраф в районе 10–30 тысяч рублей. Уголовного наказания, например, как за уклонение от призыва на военную службу, не предусмотрено.

Законные основания для освобождения от сборов

Существуют и законные основания для освобождения от сборов. Если вы сотрудник или гражданский служащий правоохранительных органов, противопожарных служб, таможни или «забронированы» за органами государственной власти, вы призыву на военные сборы не подлежите, так же как и служащие авиа- и железнодорожного транспорта, плавающего состава судов морского и речного флота.

Также освободить от сборов вас могут по состоянию здоровья при наличии подтверждающих медицинских документов, а также если вы уже исчерпали лимит (12 месяцев) по пребыванию там.

Помимо этого по закону от сборов освобождены граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу, многодетные отцы (с тремя и более несовершеннолетними детьми, живущими непосредственно с отцом), студенты (при заочной форме обучения освобождаются только на период сессии и подготовки диплома), граждане, пребывающие за пределами России, сенаторы, губернаторы, председатели высших исполнительных органов субъектов России, а также беременные, имеющие военно-учётную специальность женщины. Ну и, конечно, все остальные женщины, не имеющие такой специальности.

Чем военные сборы отличаются от мобилизации

Главным отличием военных сборов от мобилизации является то, что в первом случае вас не могут отправить для участия в боевых действиях. Сборы, как мы уже говорили, это плановые ежегодные мероприятия, в рамках которых пребывающие в запасе граждане проверяют свою боевую подготовку и учатся обращению с новой военной техникой.

К тому же у мобилизации нет чётких сроков, а значит, призванные смогут вернуться домой только тогда, когда будут выполнены все поставленные задачи. Сборы же не могут идти более двух месяцев.

Что делать, если вы получили повестку на сборы

Получив повестку на сборы, вы обязаны в течение двух суток прибыть по месту вызова. Все подробности, куда и во сколько нужно явиться, будут указаны в самом документе.

