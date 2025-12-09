День Героев Отечества 9 декабря: 5 фильмов и 4 книги, чтобы рассказать детям о защитниках

День Героев Отечества был установлен Государственной думой Российской Федерации 26 января 2007 года. Дата выбрана неслучайно — до 1917 года 9 декабря чествовали Георгиевских кавалеров. Поэтому через 90 лет после революции всё вернули на круги своя: теперь День Героев Отечества — это праздник для Георгиевских кавалеров, Героев СССР, Героев России и других людей, которые показывали несравненное мужество, защищая Отечество или просто своих ближних. Покажем вам пять фильмов и четыре книги, чтобы вы помнили о героях и передавали знания детям.

Фильм «Три героини» (Дзига Вертов, 1938 год)

«Три героини» — это первое в истории кино о русских лётчицах. Там снимались Марина Раскова, Полина Осипенко и Валентина Гризодубова. Фото © Фильм «Три героини», режиссёр Дзига Ветров / film.ru

В этом фильме снялись три женщины, получившие звание «Герой Советского Союза». Марина Раскова, Полина Осипенко и Валентина Гризодубова: они совершили первый беспосадочный перелёт Москва – Дальний Восток. Съёмка постановочная, не документальная. Дзига Вертов и Елизавета Свилова попытались восстановить легендарные события. Фильм достаточно трудно найти, но иногда его показывают в Союзе кинематографистов. Смотреть можно, думается, лет с шести.

Гризодубова, Раскова, Осипенко... Все трое получили Героя Советского Союза за этот перелёт. Но потом судьбы разошлись. Полина Осипенко разбилась на самолёте под Рязанью в 1939 году. Марина Раскова погибла в 1943 году при невыясненных обстоятельствах, в честь неё названа улица в Северном административном округе Москвы. А Валентина Гризодубова прошла всю войну и прожила до 84 лет. Она умерла в 1993 году, похоронена на 11-м участке Новодевичьего кладбища.

Фильм «Повесть о настоящем человеке» (Александр Столпер, 1948)

Фильм «Повесть о настоящем человеке» основан на реальных событиях, отражённых в одноимённой повести Бориса Полевого. Фото © Фильм «Повесть о настоящем человеке», режиссёр Александр Столпер, сценарист Мария Смирнова и др. / Kinopoisk

Фильм «Повесть о настоящем человеке» был снят в 1948 году Александром Столпером. Буквально «по горячим следам». И это тоже кино про лётчика. Алексей Маресьев, Герой Советского Союза, пилот истребителя. В фильме фамилию поменяли на «Мересьев». Во время войны его самолёт потерпел крушение. Пока лётчик ползком через лес пробирался к своим, ступни поразила гангрена. Пришлось их ампутировать. «Скамейка запасных» в планы Маресьева не входила, поэтому он стал учиться ходить с протезами, тренировался нажимать на педали. В итоге пилота-истребителя допустили до фронтовой работы — и он снова взлетел. Весь этот героический путь показан в фильме, который был снят спустя несколько лет после событий. Герой Советского Союза умер в глубокой старости в 2001 году. Фильм 1948 года не содержит травмирующих для детей сцен. Его можно показывать с шести лет.

Фильм «Гагарин. Первый в космосе» (Павел Пархоменко, 2013)

Юрий Гагарин был Героем Советского Союза и первым человеком в космосе. Это фильм о его подвиге. Фото © Фильм «Гагарин. Первый в космосе», режиссёр Павел Пархоменко, сценарист Олег Капанец и др. / Kinopoisk

Первый человек в космосе Юрий Гагарин, естественно, получил звание Героя Советского Союза и ещё много наград. Судьба, правда, сложилась трагически. По профессии Гагарин был лётчиком-испытателем, он погиб в 27 лет во время полёта. Повезло тем, кто застал легенду при жизни. В 2013 году Павел Пархоменко снял кино о первом в мировой истории выходе человека в космос. Официально о фильме пишут так: «Юрий Гагарин готовится к полёту в космос и вспоминает прошлое. Первая биография героя, одобренная его семьёй». Смотреть можно с шести лет.

Фильм «Юнга Северного флота» (Владимир Роговой, 1974 год)

Фильм «Юнга Северного флота» — классика советских детских фильмов о войне. А где война — там и герои. Фото © Фильм «Юнга Северного флота», режиссёр Владимир Роговой, сценарист Эдуард Тополь и др. / Kino-teatr

Фильм «Юнга Северного флота» повествует о героических подростках. По приказу Наркомфлота СССР № 300 от 16 октября 1942 года пацанам от 12 до 16 лет разрешили идти служить матросами на флот. В киноленте показано, как четверо друзей отправляются в Школу юнг ВМФ на Соловецкие острова, чтобы уже через год защищать Родину в реальных боевых условиях. Игорь Скляр и Альгис Арлаускас сыграли здесь свои самые первые роли. Фильм имеет рейтинг 0+.

Фильм «Северный полюс» (Александр Котт, 2025)

Фильм «Северный полюс» Александра Котта — это новое кино 2025 года о подвиге времён холодной войны. Фото © Фильм «Северный полюс», режиссёр Александр Котт, сценарист Денис Родимин и др. / Kinopoisk

В 2025 году Александр Котт снял фильм «Северный полюс». Это кино про невероятный подвиг времён холодной войны между СССР и США. В 1962 году атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» прошла под толщей льдов Северного Ледовитого океана и вынырнула наружу на полюсе планеты. Событие мирового масштаба. В ленте имена и фамилии изменены. Но этот фильм рассказывает о подвиге Героя Советского Союза Льва Жильцова, командира подлодки. Смотреть можно с 12 лет.

Книга «Матрос Железняков» (Илья Амурский, 1982 год)

Это книга про матроса Железняка. Написал её Илья Амурский. Полная биография. Фото © ChatGPT

Книгу «Матрос Железняков» можно купить сейчас на маркетплейсах. Её написал Илья Амурский, журналист и матрос крейсера «Максим Горький». Он был современником Железняка. Издание 1982 года можно купить менее чем за 200 рублей, и на его страницах вы познакомитесь с удивительным человеком, в честь которого в районе Коптево назвали бульвар. Анатолий Железняков родился в семье мещан, работал мелким служащим. Поступил в Лефортовское военно-фельдшерское училище, но сам спровоцировал отчисление: отказался прийти на парад императрицы. Терпеть не мог «обязаловку».

Он с самой юности был бунтарём и анархистом. В итоге Железняк стал матросом Балтийского флота. А потом присоединился к большевикам и разогнал Учредительное собрание словами: «Караул устал…». Затем возглавлял бронепоезд и сделал многое для Красной армии. В 1919 году погиб в бою с силами казачьего атамана Андрея Шкуро. Званий ему не дали, даже посмертно. Но за свою страну и свои убеждения матрос Анатолий Железняков дрался до последнего. Его приятель по общим интересам Нестор Махно как-то сказал, что Железняк мог бы легко в одиночку разогнать не только Учредительное собрание, но и Совнарком.

Книга «Мстислав Удалой. За правое дело» (Станислав Чернявский, 2020 год)

Мстислав Удалой — это Мстислав Удатный, князь, который погиб на реке Калке, защищая Родину от ордынцев. Фото © ChatGPT

Князь Мстислав Удатный был одним из тех, кто возглавил русское сопротивление ордынскому нашествию. Но Батый был сильнее, и в 1223 году во время битвы на реке Калке русские князья были повержены. Но Мстислав не умер. Русь приняла вассалитет, и остаток жизни князь провёл в битвах против поляков, союзничая с ордынским ханом Котяном. «Удатный» — это устаревшая форма слова «удалой». По сути, Мстислав воевал на все стороны света, охраняя принадлежавший ему клочок Русской земли. Станислав Чернявский о героизме Удатного пишет: «Он приходил на помощь своим друзьям по первому зову, помогал обиженным, стоял за правду. При этом Мстислав оказался несправедливо забыт вскоре после смерти».

Книга «Минин и Пожарский» (Лариса Скрыпник, 2017 год)

Если мы рассуждаем о Героях Отечества, мы просто не можем пройти мимо гражданина Минина и князя Пожарского. Фото © ChatGPT

Первый памятник в истории Москвы посвящён этим героям и стоит на Красной площади. Они возглавили восстание, которое привело к тому, что польских оккупантов окончательно прогнали с Русской земли. Кузьма Минин был простым торговцем, а Дмитрий Пожарский — князем. Они объединились в Нижнем Новгороде и собрали народное ополчение. Всё остальное — история независимой Руси Нового времени. Лариса Скрыпник в 2017 году издала красочную и познавательную детскую книгу о Минине и Пожарском. Иллюстратором выступила Ольга Громова. Читать можно с шести лет.

Книга «Позывной Камчатка» (Александр Смышляев, 2022 год)

Книгу «Позывной Камчатка» написал Александр Смышляев. Она про Александра Попова, который погиб в 2022 году на СВО. Фото © ChatGPT

Александр Попов получил звание Героя Российской Федерации посмертно. Ему было всего 26 лет, когда жизнь оборвалась. Годы службы — с 2014-го по 2022 год. Попов участвовал в СВО с 24 февраля. Позывной ему дали за то, что мужчина был родом с Камчатки. С самого начала хотел сделать военную карьеру, но в профильные вузы его не брали, зато забрали на срочную службу. И после «срочки» Александра взяли в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени К.К. Рокоссовского. В 2019 году подал рапорт о распределении в ВДВ. Профессиональный российский военный командовал взводом в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде из Улан-Удэ. Он погиб 23 июня 2022 года, а 4 июля был похоронен на малой родине. Это книга о жизни простого пацана с Камчатки, который стал героем.