9 декабря, 04:00

День Героев Отечества 9 декабря: 5 фильмов и 4 книги, чтобы рассказать детям о защитниках

Оглавление
Фильм «Три героини» (Дзига Вертов, 1938 год)
Фильм «Повесть о настоящем человеке» (Александр Столпер, 1948)
Фильм «Гагарин. Первый в космосе» (Павел Пархоменко, 2013)
Фильм «Юнга Северного флота» (Владимир Роговой, 1974 год)
Фильм «Северный полюс» (Александр Котт, 2025)
Книга «Матрос Железняков» (Илья Амурский, 1982 год)
Книга «Мстислав Удалой. За правое дело» (Станислав Чернявский, 2020 год)
Книга «Минин и Пожарский» (Лариса Скрыпник, 2017 год)
Книга «Позывной Камчатка» (Александр Смышляев, 2022 год)

День Героев Отечества в России празднуют 9 декабря. Он тесно связан с кавалерами ордена Святого Георгия. Относительно молодой праздник, является рабочим днём, но в России много кого можно с ним поздравить. Показываем 9 книг и фильмов о Героях Отечества на Life.ru.

День Героев Отечества был установлен Государственной думой Российской Федерации 26 января 2007 года. Дата выбрана неслучайно — до 1917 года 9 декабря чествовали Георгиевских кавалеров. Поэтому через 90 лет после революции всё вернули на круги своя: теперь День Героев Отечества — это праздник для Георгиевских кавалеров, Героев СССР, Героев России и других людей, которые показывали несравненное мужество, защищая Отечество или просто своих ближних. Покажем вам пять фильмов и четыре книги, чтобы вы помнили о героях и передавали знания детям.

Фильм «Три героини» (Дзига Вертов, 1938 год)

В этом фильме снялись три женщины, получившие звание «Герой Советского Союза». Марина Раскова, Полина Осипенко и Валентина Гризодубова: они совершили первый беспосадочный перелёт Москва – Дальний Восток. Съёмка постановочная, не документальная. Дзига Вертов и Елизавета Свилова попытались восстановить легендарные события. Фильм достаточно трудно найти, но иногда его показывают в Союзе кинематографистов. Смотреть можно, думается, лет с шести.

Гризодубова, Раскова, Осипенко... Все трое получили Героя Советского Союза за этот перелёт. Но потом судьбы разошлись. Полина Осипенко разбилась на самолёте под Рязанью в 1939 году. Марина Раскова погибла в 1943 году при невыясненных обстоятельствах, в честь неё названа улица в Северном административном округе Москвы. А Валентина Гризодубова прошла всю войну и прожила до 84 лет. Она умерла в 1993 году, похоронена на 11-м участке Новодевичьего кладбища.

Фильм «Повесть о настоящем человеке» (Александр Столпер, 1948)

Фильм «Повесть о настоящем человеке» был снят в 1948 году Александром Столпером. Буквально «по горячим следам». И это тоже кино про лётчика. Алексей Маресьев, Герой Советского Союза, пилот истребителя. В фильме фамилию поменяли на «Мересьев». Во время войны его самолёт потерпел крушение. Пока лётчик ползком через лес пробирался к своим, ступни поразила гангрена. Пришлось их ампутировать. «Скамейка запасных» в планы Маресьева не входила, поэтому он стал учиться ходить с протезами, тренировался нажимать на педали. В итоге пилота-истребителя допустили до фронтовой работы — и он снова взлетел. Весь этот героический путь показан в фильме, который был снят спустя несколько лет после событий. Герой Советского Союза умер в глубокой старости в 2001 году. Фильм 1948 года не содержит травмирующих для детей сцен. Его можно показывать с шести лет.

Фильм «Гагарин. Первый в космосе» (Павел Пархоменко, 2013)

Первый человек в космосе Юрий Гагарин, естественно, получил звание Героя Советского Союза и ещё много наград. Судьба, правда, сложилась трагически. По профессии Гагарин был лётчиком-испытателем, он погиб в 27 лет во время полёта. Повезло тем, кто застал легенду при жизни. В 2013 году Павел Пархоменко снял кино о первом в мировой истории выходе человека в космос. Официально о фильме пишут так: «Юрий Гагарин готовится к полёту в космос и вспоминает прошлое. Первая биография героя, одобренная его семьёй». Смотреть можно с шести лет.

Фильм «Юнга Северного флота» (Владимир Роговой, 1974 год)

Фильм «Юнга Северного флота» повествует о героических подростках. По приказу Наркомфлота СССР № 300 от 16 октября 1942 года пацанам от 12 до 16 лет разрешили идти служить матросами на флот. В киноленте показано, как четверо друзей отправляются в Школу юнг ВМФ на Соловецкие острова, чтобы уже через год защищать Родину в реальных боевых условиях. Игорь Скляр и Альгис Арлаускас сыграли здесь свои самые первые роли. Фильм имеет рейтинг 0+.

Фильм «Северный полюс» (Александр Котт, 2025)

В 2025 году Александр Котт снял фильм «Северный полюс». Это кино про невероятный подвиг времён холодной войны между СССР и США. В 1962 году атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» прошла под толщей льдов Северного Ледовитого океана и вынырнула наружу на полюсе планеты. Событие мирового масштаба. В ленте имена и фамилии изменены. Но этот фильм рассказывает о подвиге Героя Советского Союза Льва Жильцова, командира подлодки. Смотреть можно с 12 лет.

Книга «Матрос Железняков» (Илья Амурский, 1982 год)

Книгу «Матрос Железняков» можно купить сейчас на маркетплейсах. Её написал Илья Амурский, журналист и матрос крейсера «Максим Горький». Он был современником Железняка. Издание 1982 года можно купить менее чем за 200 рублей, и на его страницах вы познакомитесь с удивительным человеком, в честь которого в районе Коптево назвали бульвар. Анатолий Железняков родился в семье мещан, работал мелким служащим. Поступил в Лефортовское военно-фельдшерское училище, но сам спровоцировал отчисление: отказался прийти на парад императрицы. Терпеть не мог «обязаловку».

Он с самой юности был бунтарём и анархистом. В итоге Железняк стал матросом Балтийского флота. А потом присоединился к большевикам и разогнал Учредительное собрание словами: «Караул устал…». Затем возглавлял бронепоезд и сделал многое для Красной армии. В 1919 году погиб в бою с силами казачьего атамана Андрея Шкуро. Званий ему не дали, даже посмертно. Но за свою страну и свои убеждения матрос Анатолий Железняков дрался до последнего. Его приятель по общим интересам Нестор Махно как-то сказал, что Железняк мог бы легко в одиночку разогнать не только Учредительное собрание, но и Совнарком.

Книга «Мстислав Удалой. За правое дело» (Станислав Чернявский, 2020 год)

Князь Мстислав Удатный был одним из тех, кто возглавил русское сопротивление ордынскому нашествию. Но Батый был сильнее, и в 1223 году во время битвы на реке Калке русские князья были повержены. Но Мстислав не умер. Русь приняла вассалитет, и остаток жизни князь провёл в битвах против поляков, союзничая с ордынским ханом Котяном. «Удатный» — это устаревшая форма слова «удалой». По сути, Мстислав воевал на все стороны света, охраняя принадлежавший ему клочок Русской земли. Станислав Чернявский о героизме Удатного пишет: «Он приходил на помощь своим друзьям по первому зову, помогал обиженным, стоял за правду. При этом Мстислав оказался несправедливо забыт вскоре после смерти».

Книга «Минин и Пожарский» (Лариса Скрыпник, 2017 год)

Первый памятник в истории Москвы посвящён этим героям и стоит на Красной площади. Они возглавили восстание, которое привело к тому, что польских оккупантов окончательно прогнали с Русской земли. Кузьма Минин был простым торговцем, а Дмитрий Пожарский — князем. Они объединились в Нижнем Новгороде и собрали народное ополчение. Всё остальное — история независимой Руси Нового времени. Лариса Скрыпник в 2017 году издала красочную и познавательную детскую книгу о Минине и Пожарском. Иллюстратором выступила Ольга Громова. Читать можно с шести лет.

Книга «Позывной Камчатка» (Александр Смышляев, 2022 год)

Александр Попов получил звание Героя Российской Федерации посмертно. Ему было всего 26 лет, когда жизнь оборвалась. Годы службы — с 2014-го по 2022 год. Попов участвовал в СВО с 24 февраля. Позывной ему дали за то, что мужчина был родом с Камчатки. С самого начала хотел сделать военную карьеру, но в профильные вузы его не брали, зато забрали на срочную службу. И после «срочки» Александра взяли в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени К.К. Рокоссовского. В 2019 году подал рапорт о распределении в ВДВ. Профессиональный российский военный командовал взводом в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде из Улан-Удэ. Он погиб 23 июня 2022 года, а 4 июля был похоронен на малой родине. Это книга о жизни простого пацана с Камчатки, который стал героем.

Герои Отечества — их на самом деле много. Не обо всех написаны книги, фильмы сняты вообще о единицах. Чем больше мы знаем о наших предках и о том, что с ними происходило, тем больше мы вдохновляемся на подвиги здесь и сейчас. А ещё — не совершаем их ошибок. Кстати, мы на Life.ru поговорили с экстрасенсом и поняли, как определить сглаз и порчу.

