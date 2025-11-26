Фрейлина, матрос, писатель: 7 историй кавалеров Георгиевского креста, пробирающие до мурашек от гордости

День Георгиевского креста — праздник храбрости, отваги, мужества и лёгкой нотки безумия, которое чувствует любой боец, когда он на кураже и «гасит» неприятеля. Сначала был орден Святого Георгия, его 26 ноября 1769 учредила императрица Екатерина II для высших чинов и офицеров. Её внук Александр I после катастрофического провала в ходе Аустерлицкого сражения пришёл к логичному выводу: награждать надо бы не только офицеров. И учредил Георгиевский крест. Так награда за смелость и боевые достижения стала доступна рядовым, матросам, сержантам, старшинам, прапорщикам и мичманам. Рассказываем о самых легендарных носителях Георгиевского креста.

Матрос Пётр Кошка

Кавалер Георгиевского креста матрос Пётр Кошка. Легендарные одиночные вылазки. Фото © Wikipedia / «ВЭС»

Матрос Пётр Кошка прославился на годы вперёд в ходе Севастопольской обороны, которая происходила в ходе Крымской войны 1854–1855 годах. Именно в те годы английские солдаты в Крыму замёрзли и придумали головной убор под названием «балаклава». А матрос Кошка с большим удовольствием по ночам «мочил» их французских союзников. У него на счету было 18 ночных атак, согласованных со штабом. Но Кошке было мало: он почти каждую ночь бродил по окрестностям Севастополя, аки вампир. Троих офицеров за ночь притащил живыми, прямо как в компьютерной игре ГТА, угрожая одним ножом. Пётр Кошка получил Георгиевский крест в 1854-м, а в 1882 году подорвал здоровье, когда спасал провалившихся под лёд девочек. И умер героем.

Поэт Николай Гумилёв

Кавалер Георгиевского креста Николай Гумилёв. Он стал одним из главных поэтов Серебряного века. Фото © Wikipedia / Карл Карлович Булла

Поэт Николай Гумилёв отправился на Первую мировую войну добровольно. Вместе с ним ушёл брат, но уже по призыву. Среди поэтов Серебряного века, которые писали патриотические стихи, реально на фронт пошли только двое — наш герой и Бенедикт Лившиц. Гумилёв получил свой первый Георгиевский крест 4-й степени 24 декабря 1914 года за ночную разведку. После получения награды заболел, вот цитата: «Мы наступали, выбивали немцев из деревень, ходили в разъезды, я тоже проделывал всё это, но как во сне, то дрожа в ознобе, то сгорая в жару. Наконец, после одной ночи, в течение которой я, не выходя из халупы, совершил по крайней мере двадцать обходов и пятнадцать побегов из плена, я решил смерить температуру. Градусник показал 38,7». Зато в 1915-м за битвы на Волыни Гумилёв получил второй Георгиевский крест.

Горнист Аввакум Волков

Музыкант Аввакум Волков, полный кавалер Георгиевского креста. Он был очень смекалистым. Фото © Telegram / Чёрные береты Каспия

Аввакум Волков служил в армии с 10 лет. Просто мальчик с Дальнего Востока остался сиротой и был пристроен горнистом в Приморский драгунский полк. Первая военная кампания началась уже через три года — и 13-летний Аввакум туда пошёл. За подавление Ихэтуаньского восстания в малолетнем возрасте Волков получил Георгиевский крест 4-й степени. Потом — Русско-японская война, Аввакуму 16. Всё ещё полковой трубач, он переоделся в китайскую одежду и пошёл в разведку, его раскрыли, он убил троих и бежал. Это уже Георгиевский крест 3-й степени. Потом Волков попал в плен, сбежал, выживал в тайге, за это ему дали Георгиевский крест 2-й степени. А при Сталине отправили бы в ГУЛАГ. За подрыв японского порохового погреба Аввакум стал полным кавалером Георгиевского креста, получив уже 1-ю степень данной награды.

Донской казак Козьма Крючков

Кавалер Георгиевского креста Козьма Крючков. Происходил из донских казаков. Фото © Wikipedia

В любом деле всегда есть и будут первые. Например, донской казак Козьма Крючков. Он стал самым первым «нижним чином», который получил Георгиевский крест во время Первой мировой войны. Вообще первым человеком, который этот крест на себя надел. И за дело: Козьма и двое однополчан наткнулись на немецкий разъезд численностью 27 человек. Крючков уничтожил 11, получил 16 ран и вернулся. За это и получил заслуженную награду.

Писатель Александр Дуров

Кавалер Георгиевского креста — имя неопознано. Нужна дополнительная информация. Сбор дополнительной информации ведётся до 2812 года. Фото © Wikipedia / Alex Bakharev

Пятый не тот, кем кажется. Этот кавалер Георгиевского креста больше известен как писательница Надежда Дурова, «кавалерист-девица». Правда, ей нравилось, когда её называли Александром Александровым. Имя Дурова сама себе придумала, чтобы попасть в гусарский полк, а фамилию ей дал Александр I в свою честь. Так она до конца жизни и «гоняла» — половина России считает её Надеждой, другая половина — Александром. Прославил «кавалерист-девицу», конечно же, Пушкин. Выпустил мемуары у себя в издательстве. Под тем именем, что записано в церковной метрической книге. А Георгиевский крест на гусарский доломан попал как бы сам собой — после спасения жизни офицера Панина в бою.

Поручик Мария Бочкарёва

Кавалер Георгиевского креста Мария Бочкарёва. Одна из первых русских офицеров женского пола. Фото © Wikipedia

Мария Бочкарёва была русским офицером. В таком чине встретила её смерть. Но сначала жизнь Маруси ничем не отличалась от жизни обычной русской крестьянской бабы из бедноты. Из Новгородской области семья девушки переехала в Сибирь. Её выдали замуж за Афанасия Бочкарёва, который в семейной жизни проявил себя алкоголиком, когда пара переехала в Томск. Марию это не устраивало, и она ушла к еврею Якову Буку.

Тот оказался разбойником, его в 1912 году выслали в Якутск. Не на каторгу, просто запретили жить в Томске. Бочкарёва пошла в Восточную Сибирь пешком вместе с партнёром. Там они открыли мясную лавку, но Бук связался с китайскими бандитами, хунхузами, и его выслали уже в таёжный посёлок Амга. Там Яков запил, стал бить сожительницу — и та решила записаться добровольцем на фронт.

Поначалу ей отказали в принятии в 24-й резервный батальон на общих основаниях, но всё решила телеграмма царю. Николай II решил отправить женщину на фронт солдатом, и Марию приняли в 28-й пехотный Полоцкий полк. Поначалу сослуживцы её «буллили» и «харрасили», но после тяжёлых и затяжных боёв стало ясно: «Яшка» заслуживает уважения. Свой Георгиевский крест 4-й степени Мария получила за героические затяжные бои на протяжении двух недель. В 1920 году Бочкарёву расстреляли по решению ВЧК, а в 1992-м — реабилитировали.

Фрейлина Александра фон Штоф

Кавалер Георгиевского креста Александра фон Штоф. Кто сказал, что фрейлины не умеют сражаться? Фото © Gemini

Александра фон Штоф была фрейлиной императрицы Марии Александровны. Окончила Смольный институт. Тот, который для благородных девиц. Но баронессе фон Штоф не нравилась перспектива придворных интриг, балов и фрейлинских бантов. Она надела мундир гусара и сбежала на Русско-турецкую войну. По сути, она там оказалась вместо старшего брата — корнета лейб-гвардии гусарского полка. Баронесса сражалась на Шипке и воевала под Плевной. Получила Георгиевский крест 4-й степени от генерала Михаила Скобелева.

А через год обман вскрылся, и Александру отправили работать фельдшером в лазарет. Она вышла замуж за студента Михаила Соколова, потеряла титул баронессы, потом оказалась в центре каких-то петербургских интриг, прикинулась больной астмой и уехала в деревню Пады под Саратовом. Там она мирно скончалась от инсульта в 1925 году. Перед смертью попросила прикрепить на грудь Георгиевский крест. У них с мужем было шесть детей — пять мальчиков и одна юная баронесса фон Штоф.