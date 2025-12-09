Юрьев день 9 декабря: 8 самых важных традиций, которые наши предки соблюдали неукоснительно
Оглавление
Юрьев день 9 декабря окутан строгими традициями и запретами. Life.ru рассказывает, что можно и нельзя делать в этот важный праздник.
Что нельзя делать в Юрьев день в 2025: главные запреты и правила. Обложка © ChatGPT
Сегодня, 9 декабря, верующие отмечают Юрьев день — один из самых значимых зимних праздников в народном календаре. Этот день окутан множеством традиций, примет и строгих правил, которые наши предки соблюдали неукоснительно. Мы собрали всё самое важное о празднике, который на протяжении столетий определял жизнь целых поколений и даже дал жизнь знаменитой поговорке «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!».
Великомученик Георгий: история святого, чья судьба изменила мир
Юрьев день — что за праздник? История и значение зимнего Юрьева дня. Фото © azbyka.ru
Юрьев день — это народное название церковного праздника, посвящённого памяти святого Георгия Победоносца, которого на Руси ласково называли Егорием или Юрием. Георгий родился в конце III века в богатой и благочестивой христианской семье. О точном месте его рождения историки спорят до сих пор: одни называют Бейрут в Ливане, другие — Каппадокию в Турции. Поступив на военную службу, молодой Георгий выделялся среди всех своим умом, храбростью и невероятной физической силой. Вскоре он дослужился до звания тысяченачальника и стал любимцем самого императора Диоклетиана.
Однако император был ярым язычником и жестоким гонителем христиан. Предвидя свою судьбу, Георгий раздал всё имущество бедным, отпустил рабов и явился к Диоклетиану, открыто заявив о своей вере в Христа. За отказ отречься от христианства святого подвергли страшным пыткам и казнили в 303 году. За непоколебимую стойкость духа и мужество Георгия прозвали Победоносцем. Именно этот образ стал символом борьбы со злом — помните знаменитый сюжет о всаднике, поражающем копьём змея? Так святой Георгий спас город от чудовища, терроризировавшего жителей. Этот образ украшает герб Москвы с XV века.
Юрьев день в календаре: не один, а целых три
Какого числа Юрьев день в 2025: история праздника святого Георгия Победоносца. Фото © Wikipedia / Михиль Кокси
День памяти святого Георгия Победоносца отмечается православной церковью несколько раз в году, и каждая дата связана с особыми событиями. 6 мая (или 23 апреля по старому стилю) вспоминают мученическую смерть святого — этот день называют Егорий Весенний, Вешний или Храбрый. 16 ноября празднуют освящение Георгиевского храма в Лидде, где, по преданию, захоронен сам святой. А 9 декабря, которое мы отмечаем сегодня, связано с освящением Георгиевского храма в Киеве в 1051 году. В народе этот зимний Юрьев день ещё называют Егорий Осенний, Холодный или Зимний.
Крестьянский выход и легендарная поговорка
На Руси Юрьев день имел огромное практическое значение для простого народа. Именно в этот период — неделю до и неделю после 9 декабря — крестьяне получали редкую возможность сменить помещика. Но свобода эта была условной: уйти мог только тот, кто хорошо потрудился, расплатился со всеми долгами и заплатил специальную пошлину, которую называли «пожилое». В конце XVI века царь Фёдор Иоаннович по настоянию Бориса Годунова отменил крестьянский выход, окончательно закрепив крестьян за землями помещиков. Именно тогда в народе появилась горькая поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» — выражение разочарования и утраты последней надежды на перемены.
Покровитель воинов, земледельцев и всего живого
Юрьев день 9 декабря: значение праздника и важные обычаи. Фото © Wikipedia / Юлиуш Коссак
Образ Георгия Победоносца имел на Руси особое значение. Его именем крестились князья, включая основателя Москвы Юрия Долгорукого и Ярослава Мудрого, построившего в Киеве храм в честь святого. Святой Георгий считался покровителем воинов — по легендам, его не раз видели на белом коне во время важных битв, где он помогал защитникам Отечества. Именно Георгий стал символом победы на Куликовом поле в 1380 году. Неслучайно высшей военной наградой как в Российской империи, так и сегодня остаётся орден Святого Георгия с его узнаваемой чёрно-оранжевой георгиевской лентой. Но святой был покровителем не только воинов. Земледельцы и скотоводы тоже почитали Егория, веря, что он защищает их скот от диких зверей и болезней.
Работать, а не праздновать: главная традиция Юрьева дня
В отличие от большинства церковных праздников, когда полагалось отдыхать, 9 декабря был днём активной подготовки к зиме. Первые холода уже давали о себе знать, но по-настоящему суровая зима ещё не наступила, поэтому самое время было заняться последними приготовлениями. После посещения церкви крестьяне утепляли дома, затыкали щели в окнах, запасали дрова, приводили в порядок погреба и сараи. Считалось, что святой Георгий благоволит только трудолюбивым людям, поэтому лениться и бездельничать в этот день строго не разрешалось. Работа находилась каждому члену семьи, и сидеть без дела было просто невозможно. Хозяйки пекли специальное обрядовое печенье в форме лошадей, которое мужчины относили в поле и закапывали в землю со словами: «Егорий милостивый, не бей нашу скотинку и не ешь. Вот тебе принесли коней!» Этот ритуал должен был защитить домашний скот от волков и болезней.
Долги, рыбалка и сладости: что можно и нужно делать в Юрьев день
Юрьев день 9 декабря 2025: традиции и приметы праздника. Фото © «Шедеврум»
В Юрьев день существует несколько важных дел, которые наши предки считали обязательными для благополучия в будущем году. Соблюдение этих традиций помогало привлечь удачу, достаток и защиту святого Георгия на весь предстоящий год.
- Вернуть все долги. Самая важная традиция Юрьева дня — обязательное возвращение всех долгов. Наши предки верили: если не расплатиться до 9 декабря, то весь следующий год придётся ходить в должниках и никогда не выбраться из кредитной ямы. Появилась даже специальная поговорка: «Не вернуть долг до Юрьева дня — всю жизнь в должниках ходить».
- Сходить на рыбалку. В Юрьев день можно и нужно было ходить на рыбалку — хороший улов считался добрым знаком и обещал как сытую зиму, так и неожиданную прибыль.
- Есть сладкие продукты. Рекомендовалось есть как можно больше сладких и ярких овощей и фруктов, чтобы сделать свою будущую жизнь благополучной и счастливой.
- Заказать молебен перед дорогой. Тем, кто отправлялся в дальний путь, советовали перед дорогой заказать молебен в церкви и помолиться святому Георгию о благополучном завершении пути.
- Посетить храм. Обязательным было посещение храма, где можно было поучаствовать в богослужении, попросить святого о защите дома от злых духов и поблагодарить за защиту родственников, несущих военную службу.
Строгие запреты Юрьева дня: чего категорически нельзя делать
Что нельзя делать в Юрьев день: рекомендации и запреты праздника. Фото © «Шедеврум»
В Юрьев день существует целый список запретов, которые наши предки соблюдали неукоснительно. Нарушение этих правил, по поверьям, могло навлечь беды, болезни и финансовые проблемы на весь предстоящий год.
- Брать деньги взаймы. Нельзя было брать деньги взаймы — иначе от кредитов не избавиться весь следующий год.
- Ходить на охоту. Категорически запрещалось ходить на охоту, считалось, что это навлечёт несчастье и проблемы со здоровьем на всю семью.
- Грубо обращаться со скотом. Строго запрещалось грубо обращаться со скотом: святой Георгий, как покровитель животных, мог наказать за жестокость бедностью и другими бедами, поэтому многие в этот день отказывались даже от употребления мяса.
- Путешествовать без молебна. Не рекомендовалось отправляться в дальние путешествия без молебна, а уж если поездку нельзя отменить, обязательно нужно было помолиться о благополучии в пути.
- Женщинам ходить в баню. Женщинам в этот день нельзя было ходить в баню — считалось, что это приведёт к болезням.
- Целовать уходящего из дома. Не стоило целовать уходящего из дома, иначе он в этот день будет везде опаздывать.
- Есть кислые продукты. Запрещалось употреблять кислые продукты, чтобы вся зима не прошла в тоске и грусти.
- Ссориться и сквернословить. Как в любой церковный праздник, нельзя было ссориться, сквернословить и употреблять алкоголь. Особенно важно помнить, что 28 ноября начался Рождественский пост, который продлится до 6 января, поэтому в питании нужно соблюдать ограничения.
Погодные приметы: как предсказывали зиму наши предки
Без синоптиков и метеорологических сводок наши предки умели предсказывать погоду, внимательно наблюдая за природой в Юрьев день. Много снега 9 декабря означало, что к маю земля покроется зелёной травой, а все деревья оденутся в листву. Мороз в этот день предвещал холодную, суровую зиму, а если на деревьях появлялся иней — следующий год обещал богатый урожай. Северный ветер предупреждал о скорых сильных заморозках.
Народные приметы на Юрьев день 9 декабря: как предсказать погоду. Фото © «Шедеврум»
Особое внимание уделяли колодцам: тихая вода без шума и плеска означала спокойную, тёплую зиму, а если из колодца доносились громкие звуки и вода шла рябью — жди метелей, вьюг и сильных морозов. Вой собак поблизости от жилья предвещал резкое похолодание, а если волки выходили из леса близко к деревне — ждали внезапного потепления. Считалось также, что, если луну закрывают тучи, зима будет затяжной.
- Подробный гороскоп для Водолея на 2026 год: Какие подарки судьбы принесёт Огненная Лошадь
вчера в 16:21
- Меню на новогодний стол без «перегруза»: эти 6 блюд можно приготовить заранее, а не тратить 31 декабря
вчера в 16:00
- Молитва за здравие: 12 самых сильных священных молений за здравие больного, родных и детей
вчера в 15:30