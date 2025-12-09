Юрьев день 9 декабря: 8 самых важных традиций, которые наши предки соблюдали неукоснительно

Сегодня, 9 декабря, верующие отмечают Юрьев день — один из самых значимых зимних праздников в народном календаре. Этот день окутан множеством традиций, примет и строгих правил, которые наши предки соблюдали неукоснительно. Мы собрали всё самое важное о празднике, который на протяжении столетий определял жизнь целых поколений и даже дал жизнь знаменитой поговорке «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!».

Великомученик Георгий: история святого, чья судьба изменила мир

Юрьев день — что за праздник? История и значение зимнего Юрьева дня. Фото © azbyka.ru

Юрьев день — это народное название церковного праздника, посвящённого памяти святого Георгия Победоносца, которого на Руси ласково называли Егорием или Юрием. Георгий родился в конце III века в богатой и благочестивой христианской семье. О точном месте его рождения историки спорят до сих пор: одни называют Бейрут в Ливане, другие — Каппадокию в Турции. Поступив на военную службу, молодой Георгий выделялся среди всех своим умом, храбростью и невероятной физической силой. Вскоре он дослужился до звания тысяченачальника и стал любимцем самого императора Диоклетиана.

Однако император был ярым язычником и жестоким гонителем христиан. Предвидя свою судьбу, Георгий раздал всё имущество бедным, отпустил рабов и явился к Диоклетиану, открыто заявив о своей вере в Христа. За отказ отречься от христианства святого подвергли страшным пыткам и казнили в 303 году. За непоколебимую стойкость духа и мужество Георгия прозвали Победоносцем. Именно этот образ стал символом борьбы со злом — помните знаменитый сюжет о всаднике, поражающем копьём змея? Так святой Георгий спас город от чудовища, терроризировавшего жителей. Этот образ украшает герб Москвы с XV века.

Юрьев день в календаре: не один, а целых три

Какого числа Юрьев день в 2025: история праздника святого Георгия Победоносца. Фото © Wikipedia / Михиль Кокси

День памяти святого Георгия Победоносца отмечается православной церковью несколько раз в году, и каждая дата связана с особыми событиями. 6 мая (или 23 апреля по старому стилю) вспоминают мученическую смерть святого — этот день называют Егорий Весенний, Вешний или Храбрый. 16 ноября празднуют освящение Георгиевского храма в Лидде, где, по преданию, захоронен сам святой. А 9 декабря, которое мы отмечаем сегодня, связано с освящением Георгиевского храма в Киеве в 1051 году. В народе этот зимний Юрьев день ещё называют Егорий Осенний, Холодный или Зимний.

Крестьянский выход и легендарная поговорка

На Руси Юрьев день имел огромное практическое значение для простого народа. Именно в этот период — неделю до и неделю после 9 декабря — крестьяне получали редкую возможность сменить помещика. Но свобода эта была условной: уйти мог только тот, кто хорошо потрудился, расплатился со всеми долгами и заплатил специальную пошлину, которую называли «пожилое». В конце XVI века царь Фёдор Иоаннович по настоянию Бориса Годунова отменил крестьянский выход, окончательно закрепив крестьян за землями помещиков. Именно тогда в народе появилась горькая поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» — выражение разочарования и утраты последней надежды на перемены.

Покровитель воинов, земледельцев и всего живого

Юрьев день 9 декабря: значение праздника и важные обычаи. Фото © Wikipedia / Юлиуш Коссак

Образ Георгия Победоносца имел на Руси особое значение. Его именем крестились князья, включая основателя Москвы Юрия Долгорукого и Ярослава Мудрого, построившего в Киеве храм в честь святого. Святой Георгий считался покровителем воинов — по легендам, его не раз видели на белом коне во время важных битв, где он помогал защитникам Отечества. Именно Георгий стал символом победы на Куликовом поле в 1380 году. Неслучайно высшей военной наградой как в Российской империи, так и сегодня остаётся орден Святого Георгия с его узнаваемой чёрно-оранжевой георгиевской лентой. Но святой был покровителем не только воинов. Земледельцы и скотоводы тоже почитали Егория, веря, что он защищает их скот от диких зверей и болезней.

Работать, а не праздновать: главная традиция Юрьева дня

В отличие от большинства церковных праздников, когда полагалось отдыхать, 9 декабря был днём активной подготовки к зиме. Первые холода уже давали о себе знать, но по-настоящему суровая зима ещё не наступила, поэтому самое время было заняться последними приготовлениями. После посещения церкви крестьяне утепляли дома, затыкали щели в окнах, запасали дрова, приводили в порядок погреба и сараи. Считалось, что святой Георгий благоволит только трудолюбивым людям, поэтому лениться и бездельничать в этот день строго не разрешалось. Работа находилась каждому члену семьи, и сидеть без дела было просто невозможно. Хозяйки пекли специальное обрядовое печенье в форме лошадей, которое мужчины относили в поле и закапывали в землю со словами: «Егорий милостивый, не бей нашу скотинку и не ешь. Вот тебе принесли коней!» Этот ритуал должен был защитить домашний скот от волков и болезней.

Долги, рыбалка и сладости: что можно и нужно делать в Юрьев день

Юрьев день 9 декабря 2025: традиции и приметы праздника. Фото © «Шедеврум»

В Юрьев день существует несколько важных дел, которые наши предки считали обязательными для благополучия в будущем году. Соблюдение этих традиций помогало привлечь удачу, достаток и защиту святого Георгия на весь предстоящий год. Вернуть все долги. Самая важная традиция Юрьева дня — обязательное возвращение всех долгов. Наши предки верили: если не расплатиться до 9 декабря, то весь следующий год придётся ходить в должниках и никогда не выбраться из кредитной ямы. Появилась даже специальная поговорка: «Не вернуть долг до Юрьева дня — всю жизнь в должниках ходить».

Самая важная традиция Юрьева дня — обязательное возвращение всех долгов. Наши предки верили: если не расплатиться до 9 декабря, то весь следующий год придётся ходить в должниках и никогда не выбраться из кредитной ямы. Появилась даже специальная поговорка: «Не вернуть долг до Юрьева дня — всю жизнь в должниках ходить». Сходить на рыбалку. В Юрьев день можно и нужно было ходить на рыбалку — хороший улов считался добрым знаком и обещал как сытую зиму, так и неожиданную прибыль.

В Юрьев день можно и нужно было ходить на рыбалку — хороший улов считался добрым знаком и обещал как сытую зиму, так и неожиданную прибыль. Есть сладкие продукты. Рекомендовалось есть как можно больше сладких и ярких овощей и фруктов, чтобы сделать свою будущую жизнь благополучной и счастливой.

Рекомендовалось есть как можно больше сладких и ярких овощей и фруктов, чтобы сделать свою будущую жизнь благополучной и счастливой. Заказать молебен перед дорогой. Тем, кто отправлялся в дальний путь, советовали перед дорогой заказать молебен в церкви и помолиться святому Георгию о благополучном завершении пути.

Тем, кто отправлялся в дальний путь, советовали перед дорогой заказать молебен в церкви и помолиться святому Георгию о благополучном завершении пути. Посетить храм. Обязательным было посещение храма, где можно было поучаствовать в богослужении, попросить святого о защите дома от злых духов и поблагодарить за защиту родственников, несущих военную службу.

Строгие запреты Юрьева дня: чего категорически нельзя делать

Что нельзя делать в Юрьев день: рекомендации и запреты праздника. Фото © «Шедеврум»

В Юрьев день существует целый список запретов, которые наши предки соблюдали неукоснительно. Нарушение этих правил, по поверьям, могло навлечь беды, болезни и финансовые проблемы на весь предстоящий год. Брать деньги взаймы. Нельзя было брать деньги взаймы — иначе от кредитов не избавиться весь следующий год.

Нельзя было брать деньги взаймы — иначе от кредитов не избавиться весь следующий год. Ходить на охоту. Категорически запрещалось ходить на охоту, считалось, что это навлечёт несчастье и проблемы со здоровьем на всю семью.

Категорически запрещалось ходить на охоту, считалось, что это навлечёт несчастье и проблемы со здоровьем на всю семью. Грубо обращаться со скотом. Строго запрещалось грубо обращаться со скотом: святой Георгий, как покровитель животных, мог наказать за жестокость бедностью и другими бедами, поэтому многие в этот день отказывались даже от употребления мяса.

Строго запрещалось грубо обращаться со скотом: святой Георгий, как покровитель животных, мог наказать за жестокость бедностью и другими бедами, поэтому многие в этот день отказывались даже от употребления мяса. Путешествовать без молебна. Не рекомендовалось отправляться в дальние путешествия без молебна, а уж если поездку нельзя отменить, обязательно нужно было помолиться о благополучии в пути.

Не рекомендовалось отправляться в дальние путешествия без молебна, а уж если поездку нельзя отменить, обязательно нужно было помолиться о благополучии в пути. Женщинам ходить в баню. Женщинам в этот день нельзя было ходить в баню — считалось, что это приведёт к болезням.

Женщинам в этот день нельзя было ходить в баню — считалось, что это приведёт к болезням. Целовать уходящего из дома. Не стоило целовать уходящего из дома, иначе он в этот день будет везде опаздывать.

Не стоило целовать уходящего из дома, иначе он в этот день будет везде опаздывать. Есть кислые продукты. Запрещалось употреблять кислые продукты, чтобы вся зима не прошла в тоске и грусти.

Запрещалось употреблять кислые продукты, чтобы вся зима не прошла в тоске и грусти. Ссориться и сквернословить. Как в любой церковный праздник, нельзя было ссориться, сквернословить и употреблять алкоголь. Особенно важно помнить, что 28 ноября начался Рождественский пост, который продлится до 6 января, поэтому в питании нужно соблюдать ограничения.

Погодные приметы: как предсказывали зиму наши предки

Без синоптиков и метеорологических сводок наши предки умели предсказывать погоду, внимательно наблюдая за природой в Юрьев день. Много снега 9 декабря означало, что к маю земля покроется зелёной травой, а все деревья оденутся в листву. Мороз в этот день предвещал холодную, суровую зиму, а если на деревьях появлялся иней — следующий год обещал богатый урожай. Северный ветер предупреждал о скорых сильных заморозках.

Народные приметы на Юрьев день 9 декабря: как предсказать погоду. Фото © «Шедеврум»