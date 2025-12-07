Как привлечь деньги на Новый год 2026: 5 простых ритуалов от шаманки из «Битвы экстрасенсов»

Новый год даёт шанс перезагрузить отношения с деньгами. Мягко, экологично и с хорошим настроем. Просто выполните какую-либо из этих практик — и каждый ваш шаг в 2026 приведёт именно к тому уровню благополучия, который хотелось создать. Новый год — это точка отсчёта. Время, когда хочется обновить все планы. А ещё — внутренние установки. Новогодняя ночь буквально пропитана возможностями. И в этом материале мы показываем вам 5 ритуалов, которые точно стоит провести.

Привлекаем деньги на Новый год ритуалом с кошельком

Как привлечь деньги на Новый год: советы от известного экстрасенса. Какие ритуалы выполнить? Фото © «Шедеврум»

Самый известный ритуал на привлечение денег — это обряд с кошельком. В новогоднюю ночь под скатерть кладут ровную купюру. Желательно новую, только что напечатанную. Но можно и просто аккуратную. Утром её переносят в кошелёк, где она будет жить весь год. Так мы создаём денежный магнит. «Можно заранее подготовить новый кошелёк, чтобы встретить год с обновлённой энергией финансов», — советует ясновидящая Кажетта, наш эксперт и финалистка шестого сезона шоу «Битва экстрасенсов».

Обряд со свечой: деньги польются рекой в 2026

Среди самых известных ритуалов на привлечение денег есть новогодняя практика с зелёной свечой. Фото © «Шедеврум»

Обряд с зелёной свечой — это классика, которую обязательно надо знать. Во-первых, свеча — это не просто предмет декора для вашей квартиры. Это мощный артефакт. Во-вторых, зелёный цвет традиционно связан с личностным, а также профессиональным ростом. И денежным потоком, естественно. Ритуал прост: зажгите зелёную свечу вечером 31 декабря, сформулируйте финансовые цели и представьте их себе так, будто они уже реализовались. Но данный обряд требует подготовки, а ещё деньги привлекает не только свеча, но и другие амулеты.

Определённые предметы помогают усилить денежную атмосферу в доме. Статуэтки слонов, лягушек с монетой, фигурки божеств богатства... Всё это работает как напоминание о намерении привлекать деньги. Из растений особенно дорожат денежным деревом и бамбуком. Кажетта Ахметжанова Ясновидящая

Вот как готовиться к ритуалу с зелёной свечой. Прежде чем привлекать новую энергию, важно освободить место для её прихода. Особую роль тут играет уборка перед праздником. Это настоящее очищение пространства как от грязи, так и от ненужных вещей и тёмных энергий. Однозначно стоит избавиться от того, что напоминает о нехватке денег, долгах или финансовых блоках.

Просто искупайтесь в ванне, и Новый год привлечёт деньги

Привлечение денег на Новый год 2026 ещё никогда не было таким приятным. Просто примите ванну. Но по-особенному. Фото © «Шедеврум»

Шикарный ритуал, который выступает не только в качестве магической практики, но и в качестве психологической разгрузки. А также оздоровляет, расслабляет и в принципе улучшает настроение. Знакомьтесь. Денежная ванна. Способ невероятнейшим образом расслабиться и одновременно зарядить дигидроген монооксид на финансовую удачу. В тёплую воду добавляем несколько монет, пару лавровых листьев или каплю эфирного масла бергамота. И принимаем ванну. Так мы настраиваем себя на денежное изобилие, одновременно смывая старое напряжение. И не пугайтесь дигидроген монооксида. Это всего лишь научное название воды.

Как обычная крупа поможет озолотиться в 2026 году

Как зарядить себя и свой дом на удачу в денежных делах под Новый год при помощи простой крупы? Рассказывает ясновидящая. Фото © «Шедеврум»

Ещё один расслабляющий и медитативный ритуал связан не с водой, а с крупой. Её часто используют как символ достатка. Гречка, рис, пшено, булгур, кукуруза, киноа, амарант... Благодаря этим ребятам мы выживали тысячелетиями. Они даже были валютой в своё время. Вот что советует Кажетта: «Наполните красивую банку рисом или любой другой крупой и поставьте её в кухонной зоне. Это не только знак благополучия, но и энергетический акцент на стабильности».

Привлечение денег на Новый год: обряд с водой

Как привлечь денежные потоки на Новый год? Ещё один ритуал с водой, но теперь это не ванна. Фото © «Шедеврум»

В новогоднюю ночь этот обряд особенно силён. Потому что эгрегор праздника — это соединение коллективной радости миллионов людей, направленной на определённую тематику, наступление нового года. Вот как надо проводить обряд по совету Кажетты: «Оставьте на подоконнике стакан чистой воды, чтобы он впитал энергию обновления. Утром умойтесь этой водой или выпейте несколько глотков — так вы символически наполняете себя новым финансовым потоком». То есть вечером 31 декабря 2025 года вы оставляете на подоконнике стакан воды. А выпиваете уже 1 января 2026 года.

Есть и несколько табу на новогоднюю ночь: не отдавайте деньги, не вступайте в конфликты и не встречайте год с пустым кошельком, чтобы не разбрасывать финансовую энергию. Кажетта Ахметжанова Ясновидящая