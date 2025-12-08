Молитва за здравие: 12 самых сильных священных молений за здравие больного, родных и детей Оглавление Что такое молитва за здравие в православии Как правильно молиться за здравие: советы верующим 12 самых сильных молитв за здравие — тексты и пояснения Молитва Господу Иисусу Христу о здравии Молитва Пресвятой Богородице «Целительница» Молитва святителю Пантелеймону Целителю Молитва святой Матроне Московской Молитва Николаю Чудотворцу о здравии Молитва за здравие сына Молитва за здравие дочери Молитва за здравие мужа Молитва за здравие мамы Молитва за внука Молитва перед иконой «Всех скорбящих радость» Церковная молитва «Господи, помилуй» Можно ли молиться за здравие дома или нужно ли идти в храм Самые сильные молитвы за здравие больного, сына, дочери, мужа, мамы — полный сборник с текстами. Как правильно молиться за здравие по церковной традиции, можно ли делать это дома или обязательно в храме? Читайте подробнее в материале Life.ru. 8 декабря, 15:30 Молитвы за здравие: специально для вас мы собрали самые сильные. Иисус Христос, Пантелеймон Целитель, Матрона Московская, Сама Богоматерь... Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Сильная молитва за здравие — хорошая практика верующих Православной церкви. Она помогала и в XIII веке, когда современной медицины не было, помогает и теперь. Чем сильнее вы молитесь за человека на операционном столе — тем больше повышается вероятность выздоровления. Молитва за здравие больного — как её правильно читать? Какие бывают самые сильные? Всё покажем в материале.

Что такое молитва за здравие в православии

Сильная молитва за здравие — это шанс на то, что больной выздоровеет. Врачи на земле делают свою работу, а Господь на небе их направляет. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Молитва за здравие в православии — это не «заклинание», а просьба о Божьей милости, сочетающаяся с церковным поминовением. Например, записки в храме на проскомидию для батюшки усиливают всё в разы. Потому что молитву за здравие читает священник, профессионал по общению с Господом и силами небесными. Она должна сочетаться с врачебной помощью. Православная церковь уважает современную медицину, ведь та выполняет важную христианскую миссию — спасение людей.

Как правильно молиться за здравие: советы верующим

Как подать записку за здравие в церкви? Молитва за здравие ребёнка — важно для родителей. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Самая сильная молельная практика за здравие — это совместная молитва в храме. Вы можете подать записку о здравии на литургию (или проскомидию), тогда молитву прочитает батюшка. Можете подать прошение на молебен о болящих, в том числе конкретному святому. А ещё сильной молитва за здравие получится, если вы приложитесь к чудотворным иконам и совершите помазание освящённым маслом от лампад.

12 самых сильных молитв за здравие — тексты и пояснения

12 самых сильных молитв за здравие — тексты для ежедневного чтения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / vladee

Самые сильные молитвы за здравие — мы постарались собрать их в этом тексте. Можно молиться самому Иисусу Христу, а можно перед особенной иконой Богоматери. Молитвы Пантелеймону Целителю или Матроне Московской тоже имеют особый вес. Не будем раскрывать все секреты, надеемся, что каждый найдёт сильную молитву под свой запрос в материале.

Молитва Господу Иисусу Христу о здравии

Святой Отче, Великий Врач душ и телес наших! Ты послал Господа Иисуса Христа, Единородного Сына Твоего, дабы искупить нас от греха и смерти и исцелить всякую болезнь. Исцели же болезнь тела и души раба Твоего (имя) и даруй ему жизнь. Ибо Ты Один источник всякого исцеления, Боже наш, и Тебе мы славу воссылаем: Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

На первый взгляд может показаться, что эта молитва обращена не к Иисусу Христу лично, а к Господу. Но Иисус — Сын Божий, а Бог в православии триедин. Господь-отец, Господь-сын и Святой Дух составляют неразделимую Троицу. И любая молитва, направленная к Христу, доходит и до Бога-отца. Равно, как и наоборот. Если молитесь Господу напрямую, Иисус слышит и спешит помочь.

Молитва Пресвятой Богородице «Целительница»

Молитва Богородице «Целительница» нужна для исцеления больных. Это моление обращено к иконе. Фото © azbyka

Приими, о, Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево, сия молитвы, со слезами Тебе ныне приносимыя от нас, недостойных раб Твоих, ко Твоему цельбоносному образу пение возсылающих со умилением, яко Тебе Самой зде сущей и внемлющей молению нашему. По коемуждо бо прошению исполнение твориши, скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, разслабленныя и недужныя исцеляеши, от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от обид избавлявши, прокаженныя очищаеши и малыя дети милуеши; еще же, Госпоже Владычице Богородице, и от уз и темниц свобождаеши и всякия многоразличныя страсти врачуеши: вся бо суть возможна ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему. О Всепетая Мати, Пресвятая Богородице! Не престай молитися о нас недостойных рабах Твоих, славящих Тя и почитающих Тя, и поклоняющихся со умилением Пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе, Приснодеве Преславней и Непорочней, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Эта молитва о здравии обращена к Богородице через её икону под названием «Целительница». Мы уже писали о том, когда отмечают праздник этой иконы и что надо в этот день делать. Икона написана в древние времена. Один из самых старых образов Девы Марии. Предание таково: Богоматерь явилась у постели смертельно больного священника и мгновенно исцелила его. На самом святом образе написан именно этот эпизод из небесной жизни Богородицы. Можете купить образок иконы Божией Матери «Целительница», чтобы самую сильную молитву за здравие читать перед ней.

Молитва святителю Пантелеймону Целителю

Молитва святому Пантелеймону — одна из сильнейших за больного. Фото © azbyka

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый, Пантелеимоне! Умилосердися надо мною, грешным рабом Божиим (имя), услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи елеем милости твоея и исцели мя: да, здрав сый душею и телом, остаток дний моих, благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии и угождении Богу и сподоблюся восприяти благий конец живота моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим дарует ми здравие телу и спасение души моей. Аминь.

Молитва за здравие направлена к святому Пантелеймону Целителю. Если молитесь за близкого, смело меняйте местоимения «я» на «он» или «она», потому что заступник всё равно услышит. Более того — в христианстве молитвы за других очень почитаются, ибо свидетельствуют об искреннем желании помочь. У нас есть текст о том, как в РПЦ советуют молиться Пантелеймону Целителю. Лучше всего находиться в этот момент у его иконы.

Молитва святой Матроне Московской

Святая Матрона — заступница в болезнях. Сильная молитва за здравие — это молитва столичной святой. Фото © ТАСС / Роман Соколов

О, блаженная мати Матроно, душею на Небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи и данною ти свыше благодатию различная чудеса источающи, призри ныне милостивым твоим оком на ны грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениях дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Матрона Московская — одна из самых близких к нам по времени святых. Она жила в первой половине XX века. Прославилась тем, что исцеляла людей, которые приходили к ней с серьёзными болезнями. Сама Матрона была слепой от рождения. В Москве есть Покровский женский монастырь, там с 1998 года хранятся мощи Матроны. Ей можно молиться у раки, а можно перед иконой. Кстати, мы включали икону Матроны Московской в подборку обязательных образов для домашнего красного угла.

Молитва Николаю Чудотворцу о здравии

Молитва о здравии Николаю Чудотворцу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Adam Jan Figel

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настощем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнагомучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твоемилостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святой Николай Чудотворец — один из самых важных небесных заступников в православии. Он жил на территории Анатолии, сейчас это Турция, там исцелил много людей и сотворил много чудес. Молитва за здравие Николаю Чудотворцу — одна из самых мощных. Можете читать её перед иконой святого Николая. Кстати, Николай Угодник считается ещё и покровителем моряков. Если у вас кто-то служит в морфлоте — помолитесь за его здравие.

Молитва за здравие сына

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Помилуй и спаси чадо мое (имя сына) волею и неволею, во всех грехах его. Наставь его на путь истины, дай ему силы и мудрости. Сохрани от всяких бед и болезней. Даруй ему здравие телесное и душевное. Аминь.

Простая, но сильная молитва за здравие ребёнка. Мы просим у Господа Иисуса Христа заступничества, исцеления телесных и душевных ран сына. Молитва за сына необязательно совершается именно Господу. Можно молиться и Богородице, и другим святым. Главное — включать формулу «чадо моё» и имя.

Молитва за здравие дочери

О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим чадо мое (имя дочери), укроти ея ризою Твоего материнства, уврачуй душевные и телесные раны, нанесенные моими грехами. Вручаю дитя мое всецело Господу Иисусу Христу и Твоему небесному покровительству. Аминь.

Сильная молитва за здравие дочери. Мы читаем её Богородице, потому что традиционно она считается главной заступницей и защитницей женщин. Но молитву о здравии ребёнка женского пола можно читать и Матроне Московской, и Николаю Чудотворцу, и Господу нашему Иисусу Христу.

Молитва за здравие мужа

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lipik Stock Media

О Господь мой, Создатель мой, прошу помощи Твоей, даруй исцеление рабу Божьему (имя), омой кровь его лучами Твоими. Только с помощью Твоею придет исцеление ему. Прикоснись к нему силою чудотворною, благослови все пути его ко спасению, выздоровлению, исцелению. Подаришь телу его здравие, душе его — благословенную легкость, сердцу его — бальзам божественный. Боль отступит, и силы вернутся, и раны заживут его телесные и душевные, и придет помощь Твоя. Лучи Твои с Небес дойдут до него и дадут ему защиту, благословят на исцеление от недугов его, укрепят веру его. Да услышит молитву сию Господь. Слава и благодарность силе Господа. Аминь.

Помолиться о здравии мужа можно как Господу Богу, так и Пантелеймону Целителю. И всем чудотворным святым, что прославились даром врачевания. Молитва за здравие мужа будет эффективна, если вы читаете её с любовью в сердце, в храме и перед иконой.

Молитва за здравие мамы

О святая блаженная матушка Матрона, исцели мою мать от тяжелых болезней и помолись о ее здравии пред Господом Богом. Блаженная старица, Матрона Московская, прошу тебя — пошли благодать нашей семье, исцели мою маму от болезни и немощи. Попроси у Господа Бога, да простит грех ей, да не посылает испытания. Да исцелится и тело ее, и душа. Верю в твою помощь и Господень промысел обо всех нас. Аминь.

Родители с детьми связаны незримыми, но крепкими, вечными узами. Если мама болеет, это невероятно больно. Но вашу боль Господь утешит. Главное сейчас — позаботиться о здоровье матери. Во-первых, обеспечить врачебную помощь. Во-вторых, прочитать одну из самых сильных молитв за здравие. Она обращена к Матроне Московской.

Молитва за внука

Блаженная Старица, Матрона Московская. Умоляет тебя бабушка о своих внучатах и детях. Защити их от жизненных неурядиц и исцели от неминуемых болезней. Придай им сил для святого православия и попроси у Господа Бога о великодушном прощении. Отринь все завистливые взгляды и сбереги от проделок злобных людей. Прости и меня за грехи нераскаянные и мысли неприкаянные. Да будет воля твоя. Аминь.

Сильная молитва за здравие внука тоже посвящена Матроне Московской. Её чудеса наши бабушки и мамы могли даже видеть воочию: старица жила недавно. А святые мощи старицы перенесены в Покровский монастырь в конце 90-х. Поэтому бабушки и молятся именно Матроне о здравии своих внуков. Но если вы дедушка, можете поменять кое-что в молитве. Прямо скажите, что вы дедушка.

Молитва перед иконой «Всех скорбящих радость»

Молитва за здравие больного — это важно, ведь человеку прямо сейчас нужна помощь. Фото © pravoslavie

О, Пресвятая Владычице и Богородице, Высшая Херувим и Честнейшая Серафим, Богоизбранная Отроковице, погибших Взыскание и всех скорбящих Радосте! Подаждь утешение и нам, в погибели и скорби сущим; разве бо Тебе иного прибежища и помощи не имамы. Ты едина еси радости нашея Ходатаица, и яко Матерь Божия и Мати милосердия, предстоящи у Престола Пресвятыя Троицы, можеши нам помощи, никто же бо притекаяй к Тебе посрамлен отходит. Услыши убо и нас ныне в день погибели и печали пред Твоею иконою припадающих и со слезами Тебе молящихся: отжени от нас належащия на нас скорби и беды в сей временней жизни, не лишены же сотвори Твоим всесильным ходатайством и вечныя нескончаемая радости в Царствии Сына и Бога нашего. Аминь.

Икона Божией Матери «Всех скорбящих радость» занимает особое место в каноне Православной церкви. Мы недавно отмечали праздник этого святого образа. Богородичная икона «Всех скорбящих радость» чудесно исцелила сестру патриарха Иоакима. Она тяжело болела, состояние было отчаянным, но откровение показало, что надо молиться перед образом Богоматери. Молитва за здравие перед этой иконой считается особенно сильной. Если больной в реанимации, можно обратиться к Богородице через образ «Всех скорбящих радость».

Церковная молитва «Господи, помилуй»

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного» — это полная Иисусова молитва. Можно произносить её не за себя, за близкого. Тогда говорите: «Помилуй раба Божьего (имя)». В храмах её не просто читают, её поют. Троекратное повторение священной формулы «Господи, помилуй» можно услышать на каждой службе в церкви. Это мольба о милосердном отношении Бога к нам, грешным.

Можно ли молиться за здравие дома или нужно ли идти в храм

Молитва за здравие родных — семейная традиция. Можно делать это дома, перед иконостасом. Его ещё зовут красный угол. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tajinna

Если вы не можете попасть в храм на общественную службу, то не возбраняется молиться дома. Более того — совместная молитва за здравие перед семейным иконостасом является доброй христианской традицией. Особенно в православии. Ведь именно у нас самые чёткие каноны написания икон, и есть такая особенность, как красный угол. Поэтому смело подбирайте для домашнего иконостаса иконы и молитесь о здравии родных и близких. Недавно мы объясняли, как читать жесты на православных священных образах.

Сильные молитвы за здравие — это важно. Но не стоит отказываться и от врачебной помощи. Церковь относится к медицине положительно. Сам Святейший Патриарх Кирилл говорил: «Быть врачом — это не профессия, быть врачом — это призвание и высокое служение, в основе которого лежит милосердие, сострадательность и деятельная любовь к человеку».

