7 народных примет для зачатия «счастливых детей» — 5-й пользовались наши предки-славяне
Оглавление
Народные приметы для зачатия есть у каждого этноса на земле. Иногда они забавные, иногда требуют высокой моральной силы. Люди верили, что определённые ритуалы при зачатии гарантируют, что ребёнок будет счастливым. Делимся самыми интересными приметами на Life.ru.
У разных народов существуют забавные, но подчас очень милые приметы на зачатие счастливых детей. Коллаж © Life.ru. Обложка © Freepik, © Freepik / xadartstudio, tohamin © Freepik
Зачатие ребёнка всегда было процессом, требующим особой сноровки от всех, кто в нём участвовал. Конечно, самое сложное начиналось после — это беременность, роды и попытка сохранить жизнь своего чада во времена, когда младенческая смертность составляла около 40%. Это ужасающе много. Поэтому наши предки всегда стремились к тому, чтобы ребёнок был здоровым и счастливым. Начинать нужно было уже с процесса зачатия. Делимся приметами разных народов, которые должны обеспечить будущему ребёнку счастье и здоровье.
Зачатие под северным сиянием (Китай)
В Китае есть примета на зачатие, которая включает в себя северное сияние. Фото © «Шедеврум»
После введения безвизового режима между РФ и КНР китайцы массово поехали в Мурманск. Вроде бы как туристы, но есть нюанс. А именно — поверье, что ребёнок, которого зачали под северным сиянием, вырастет счастливым и здоровым. Плюс после такого пасторального «ай-ай», по преданию, с большей вероятностью рождаются мальчики. Семьи традиционно предпочитают их девочкам. Но примета очень красивая и романтичная. А счастье — существо нематериальное. У него нет пола.
Ребёнок из-под водопада (Япония)
Медитация у водопада — эта примета на зачатие популярна в Японии. Фото © «Шедеврум»
Примета из Японии связана с подготовкой к зачатию. Традиционная вера японцев — синтоизм. У них нет единого бога и даже языческих богов нет, зато есть ками. Это божества и духи, что живут в природных объектах, например в деревьях, кустарниках, камнях и так далее. Итак, чтобы зачать здорового и сильного духом ребёнка, перед близостью паре надо посетить такигаро, священный водопад. Женщина будет медитировать под лёгкими брызгами либо глядя на поток воды. В синтоизме вода — это жизнь, а большой и сильный её поток дарует ребёнку здоровье, смелость, выносливость и счастье.
Камень от тролля (Скандинавия)
Суровые скандинавские викинги тоже имели свои приметы на зачатие. В дело включали троллей. Фото © «Шедеврум»
У викингов Скандинавии долгое время главной религией было как раз традиционное европейское германское язычество. Пантеон богов, жертвоприношения, клятвы на кабане... Всё было сурово. Помимо главных божеств у скандинавов водились мелкие духи. Например, тролли — низовой народец, который хранит силу земли. Они помогали викингам с зачатием. После свадьбы надо было найти на берегу моря или в лесу камень необычной формы. Если камень напоминал сердце, колыбель, человека или имел сквозное отверстие, его приносили домой и помещали у кровати. Зачатие ребёнка под покровительством такого артефакта даровало чаду мужество, силу, счастье, здоровье и прочие ценности викингов.
Тусоваться с паучихами (навахо, коренные жители США)
Индейцы навахо жили там, где сейчас юго-запад США. И у них был свой способ зачатия счастливого ребёнка. Фото © «Шедеврум»
До того как Колумб открыл Америку, там относительно мирно жили коренные народы. Например, навахо. Центральное понятие их религии — хожхон. Означает гармонию Вселенной, когда мироздание является единым целым, где душа есть у каждой травинки. Были у них и боги. Например, Паучиха, творец всего мира. Перед зачатием женщине следует пообщаться с нею. Либо заняться ткачеством, либо понаблюдать за паутиной, лучше всего покрытой росой, думая о будущем ребёнке. Так Паучиха наделит нового навахо силой, здоровьем, духовностью и счастьем.
Сухая веточка вербы (Россия)
В России тоже есть свои приметы на зачатие счастливого ребёнка! Поделимся самой духовной. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KelaVi
В России тоже всегда были приметы на зачатие. Очень известна та, что диктует в ночь судьбоносной близости развязать все узлы в доме, чтобы роды прошли легко. Но есть ритуал, который сочетает в себе народные поверья и православную традицию. Под матрас нужно положить сушёную веточку вербы, освящённую в Вербное воскресенье. Так на ребёнка спустится Божья благодать ещё даже до его рождения. Принесёт в жизнь здоровье и веселье, а также благочестие и духовность.
Виноградная лоза (Балканы)
Виноградная лоза для балканских славян — не просто растение. Есть примета на зачатие, связанная с нею. Фото © «Шедеврум»
Славяне Балкан тоже православные, они причащаются вином и почитают виноград. Для них виноградная лоза — символ изобилия, жизненной силы, рода и связи с предками. Зачатие нужно проводить либо в винограднике, либо в беседке, увитой растением, обязательно под полной луной. Тогда у ребёнка будет сладкая, богатая и радостная жизнь. А беременность и роды пройдут гладко. Полнолуние соединяет свою магию с волшебством виноградной лозы — и позитивные энергии, направленные к будущему ребёнку, усиливают поток.
Набарабанить себе счастливого ребёнка (Западная Африка)
Африка — колыбель человечества. И здесь сохранились самые древние обряды, ритуалы и приметы, связанные с зачатием. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergej Cash
В Западной Африке есть народная примета на зачатие, которая включает в себя барабан. При этом готовиться к делу должен именно будущий отец. Он играет сложный ритмичный рисунок на традиционном джембе под чутким наблюдением старшего в клане. Ритм выступает как тайный язык, обращение к духам предков, просьба послать в семью добрую, талантливую и сильную душу. То есть душа будущего ребёнка призывается в утробу матери барабанным боем джембе, она же делает человека сильным и счастливым.
Народные приметы на зачатие — они такие разные! От древних африканских обрядов до туров в Мурманск под северное сияние. Кстати, китайцы облюбовали для своих дел знаменитую деревню — Териберку. Десять лет назад она была символом «русской тоски», а теперь является бурно развивающимся туристическим центром. Кстати, Life.ru рассказывал, куда бюджетно поехать на Новый год.
- При Сталине кофе был только у элиты, а Хрущёв вернул напиток народу — всё про кофейную революцию
сегодня в 13:30
- Умер актёр «Реальных пацанов» Дмитрий Красильников: как жил и чем запомнился
сегодня в 12:18
- Тест: Угадайте фильмы и сериалы с Юрой Борисовым по кадру! Пушкина и Аноры тут не будет
сегодня в 12:00