7 народных примет для зачатия «счастливых детей» — 5-й пользовались наши предки-славяне

Зачатие ребёнка всегда было процессом, требующим особой сноровки от всех, кто в нём участвовал. Конечно, самое сложное начиналось после — это беременность, роды и попытка сохранить жизнь своего чада во времена, когда младенческая смертность составляла около 40%. Это ужасающе много. Поэтому наши предки всегда стремились к тому, чтобы ребёнок был здоровым и счастливым. Начинать нужно было уже с процесса зачатия. Делимся приметами разных народов, которые должны обеспечить будущему ребёнку счастье и здоровье.

Зачатие под северным сиянием (Китай)

В Китае есть примета на зачатие, которая включает в себя северное сияние. Фото © «Шедеврум»

После введения безвизового режима между РФ и КНР китайцы массово поехали в Мурманск. Вроде бы как туристы, но есть нюанс. А именно — поверье, что ребёнок, которого зачали под северным сиянием, вырастет счастливым и здоровым. Плюс после такого пасторального «ай-ай», по преданию, с большей вероятностью рождаются мальчики. Семьи традиционно предпочитают их девочкам. Но примета очень красивая и романтичная. А счастье — существо нематериальное. У него нет пола.

Ребёнок из-под водопада (Япония)

Медитация у водопада — эта примета на зачатие популярна в Японии. Фото © «Шедеврум»

Примета из Японии связана с подготовкой к зачатию. Традиционная вера японцев — синтоизм. У них нет единого бога и даже языческих богов нет, зато есть ками. Это божества и духи, что живут в природных объектах, например в деревьях, кустарниках, камнях и так далее. Итак, чтобы зачать здорового и сильного духом ребёнка, перед близостью паре надо посетить такигаро, священный водопад. Женщина будет медитировать под лёгкими брызгами либо глядя на поток воды. В синтоизме вода — это жизнь, а большой и сильный её поток дарует ребёнку здоровье, смелость, выносливость и счастье.

Камень от тролля (Скандинавия)

Суровые скандинавские викинги тоже имели свои приметы на зачатие. В дело включали троллей. Фото © «Шедеврум»

У викингов Скандинавии долгое время главной религией было как раз традиционное европейское германское язычество. Пантеон богов, жертвоприношения, клятвы на кабане... Всё было сурово. Помимо главных божеств у скандинавов водились мелкие духи. Например, тролли — низовой народец, который хранит силу земли. Они помогали викингам с зачатием. После свадьбы надо было найти на берегу моря или в лесу камень необычной формы. Если камень напоминал сердце, колыбель, человека или имел сквозное отверстие, его приносили домой и помещали у кровати. Зачатие ребёнка под покровительством такого артефакта даровало чаду мужество, силу, счастье, здоровье и прочие ценности викингов.

Тусоваться с паучихами (навахо, коренные жители США)

Индейцы навахо жили там, где сейчас юго-запад США. И у них был свой способ зачатия счастливого ребёнка. Фото © «Шедеврум»

До того как Колумб открыл Америку, там относительно мирно жили коренные народы. Например, навахо. Центральное понятие их религии — хожхон. Означает гармонию Вселенной, когда мироздание является единым целым, где душа есть у каждой травинки. Были у них и боги. Например, Паучиха, творец всего мира. Перед зачатием женщине следует пообщаться с нею. Либо заняться ткачеством, либо понаблюдать за паутиной, лучше всего покрытой росой, думая о будущем ребёнке. Так Паучиха наделит нового навахо силой, здоровьем, духовностью и счастьем.

Сухая веточка вербы (Россия)

В России тоже есть свои приметы на зачатие счастливого ребёнка! Поделимся самой духовной. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KelaVi

В России тоже всегда были приметы на зачатие. Очень известна та, что диктует в ночь судьбоносной близости развязать все узлы в доме, чтобы роды прошли легко. Но есть ритуал, который сочетает в себе народные поверья и православную традицию. Под матрас нужно положить сушёную веточку вербы, освящённую в Вербное воскресенье. Так на ребёнка спустится Божья благодать ещё даже до его рождения. Принесёт в жизнь здоровье и веселье, а также благочестие и духовность.

Виноградная лоза (Балканы)

Виноградная лоза для балканских славян — не просто растение. Есть примета на зачатие, связанная с нею. Фото © «Шедеврум»

Славяне Балкан тоже православные, они причащаются вином и почитают виноград. Для них виноградная лоза — символ изобилия, жизненной силы, рода и связи с предками. Зачатие нужно проводить либо в винограднике, либо в беседке, увитой растением, обязательно под полной луной. Тогда у ребёнка будет сладкая, богатая и радостная жизнь. А беременность и роды пройдут гладко. Полнолуние соединяет свою магию с волшебством виноградной лозы — и позитивные энергии, направленные к будущему ребёнку, усиливают поток.

Набарабанить себе счастливого ребёнка (Западная Африка)

Африка — колыбель человечества. И здесь сохранились самые древние обряды, ритуалы и приметы, связанные с зачатием. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergej Cash

В Западной Африке есть народная примета на зачатие, которая включает в себя барабан. При этом готовиться к делу должен именно будущий отец. Он играет сложный ритмичный рисунок на традиционном джембе под чутким наблюдением старшего в клане. Ритм выступает как тайный язык, обращение к духам предков, просьба послать в семью добрую, талантливую и сильную душу. То есть душа будущего ребёнка призывается в утробу матери барабанным боем джембе, она же делает человека сильным и счастливым.