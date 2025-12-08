День рождения Алисы Фрейндлих: Главные роли звезды СССР, истории любви и что делает сейчас Оглавление Сколько лет Алисе Фрейндлих в 2025 году Биография Алисы Фрейндлих, подробно Алиса Фрейндлих и её детство Юношество Алисы Фрейндлих Личная жизнь Алисы Фрейндлих: мужья, дочь, внуки Фильмы с Алисой Фрейндлих: от «Служебного романа» до «Адмирала» Театр — её стихия: спектакли в БДТ и работа с Товстоноговым «У природы нет плохой погоды»: культовые цитаты и роли Фрейндлих Алиса Фрейндлих сейчас, в 2025 году: последние новости и публичная жизнь Фото Алисы Фрейндлих накануне 91-летия великой актрисы Награды Фрейндлих и признание: как страна чтит великую актрису Алиса Фрейндлих была, есть и будет иконой высокой русской культуры, и вот почему Звезда СССР празднует день рождения! Сколько лет Алисе Фрейндлих в 2025 году? Биография великой актрисы, личная жизнь, лучшие фильмы и спектакли, как живёт сейчас символ русской культуры. Последние новости о народной артистке СССР на Life.ru. 8 декабря, 08:30 Алиса Фрейндлих празднует свой день рождения. Сколько великой актрисе лет, как она живёт сейчас. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский, © «Соломенная шляпка», режиссёр Леонид Квинихидзе, сценаристы Леонид Квинихидзе, Эжен Лабиш / Kinopoisk, © Freepik

Алиса Фрейндлих. Сколько лет легендарной актрисе в 2025 году? И когда у неё день рождения? Символ русской интеллигенции — Алиса Бруновна Фрейндлих — почётная актриса кино и бессменная часть труппы БДТ, празднует новый год своей жизни. В материале мы расскажем всё о том, как много значит Алиса Фрейндлих для российской культуры, упомянем главные роли, творческие достижения и важные факты биографии нашей Легенды.

Сколько лет Алисе Фрейндлих в 2025 году

Алиса Фрейндлих: сколько лет легенде отечественного театра и кинематографа? И сколько ей исполняется в 2025 году? Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. В хорошей, интеллигентной семье. И блокаду она тоже переживала в городе на Неве. С немецкой фамилией. Жизнь Алисы Фрейндлих достойна обширной и подробной биографии на несколько томов. Её статус в отечественной высокой культуре неоспорим, и он очень высок. В 2025 году Алисе Фрейндлих исполняется 91 год.

Биография Алисы Фрейндлих, подробно

Алиса Фрейндлих: биография. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / СССР. Прекрасная страна, в которой мы жили.

Алиса Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде в семье актёра Бруно Фрейндлиха и актрисы Ксении Фрейндлих. Бруно происходил из немецкой семьи, которая обосновалась в Российской империи ещё в XVIII веке, это была династия стеклодувов. В 1974 году папа Алисы Фрейндлих получил звание «Народный артист СССР». А мама в своё время работала бухгалтером на гильзовом заводе.

Алиса Фрейндлих и её детство

Алиса Фрейндлих — существует несколько детских фото актрисы. Она пережила блокаду, будучи ребёнком. Фото © Wikipedia

Алиса Фрейндлих неоднократно рассказывала, что её первые детские воспоминания ещё довоенные. И они самые лучезарные: «Ведь это было мое раннее детство, совсем-совсем светлое и счастливое, когда родители ещё были молодые, шальные, озорные, им хотелось гулять», — рассказывала актриса. Артистические способности Алиса Фрейндлих стала проявлять очень рано. В три года её привели на дипломные спектакли дяди и тёти в консерваторию, и несколько дней девочка напевала мелодии из оперы, играла в театр, надевая мамины платья.

Не всё в семье, к сожалению, складывалось гладко. Бруно и Ксения Фрейндлих расстались незадолго до Великой Отечественной. Актёр уехал на гастроли в Ташкент вместе с ТЮЗом. А мама Алисы Фрейндлих осталась вместе с дочерью в городе, и всей семьёй они переживали блокаду. Как могли. Общество тогда немцев презирало, и родственники Алисы Бруновны со стороны мужа попали в ссылки и лагеря. Именно тогда её мама и работала бухгалтером.

Шли годы, война закончилась. После 1945 года Алиса Фрейндлих с мамой переехали в Таллин на три года. Потом вернулись в Ленинград. В Ташкенте Бруно Фрейндлих нашёл себе новую спутницу жизни. Ксения не запрещала отцу встреч с дочерью, а вот новая жена, наоборот, такого не приветствовала. Поэтому Алиса Бруновна и её папа, признанный актёр, звезда СССР, виделись тайно. Ирина Бруновна, единокровная сестра Алисы Фрейндлих, годами не знала о её существовании.

Юношество Алисы Фрейндлих

Юность Алисы Фрейндлих пришлась на свободные и светлые годы. Она отучилась в институте и начала службу в БДТ. Фото © РИА «Новости»

Алиса Фрейндлих окончила школу № 239 в 1953 году. Ещё до выпуска она посещала театральный кружок. Его руководительница, знаменитая советская актриса Мария Призван-Соколова, видела в ученице будущую звезду. Алису Фрейндлих приняли в Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского на курс Бориса Зона. А с 1957 года выпускница ЛГИТМиКа стала служить в театре имени Комиссаржевской.

Личная жизнь Алисы Фрейндлих: мужья, дочь, внуки

Личная жизнь Алисы Фрейндлих: её дочь и внуки, а также три мужа. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Алиса Фрейндлих выходила замуж три раза. Сначала был краткий юношеский брак с однокурсником Владимиром Карасёвым. Он длился с 1956 по 1957 годы. Вторым мужем актрисы стал театральный режиссёр Игорь Владимиров. Супруги были вместе с 1964 по 1981 годы. А её последним на данный момент мужем являлся художник и актёр Юрий Соловей с 1983 по 1990 годы.

У Алисы Фрейндлих в браке с Игорем Владимировым 13 марта 1968 года родилась дочка Варвара. Она выросла и окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, потом снялась в нескольких фильмах. Вышла замуж за политика Сергея Тарасова. В 2009 году овдовела. Но у пары были дети. У Алисы Фрейндлих два внука. Вернее, внучка и внук. Никита Владимиров, кинопродюсер, и Анна Тарасова, в 2017 году она вышла замуж за актёра Алексея Мышинского, взяв его фамилию. Вполне возможно, Алиса Бруновна увидит правнуков.

Фильмы с Алисой Фрейндлих: от «Служебного романа» до «Адмирала»

Алиса Фрейндлих: лучшие фильмы с актрисой. Фото © РИА «Новости»

Фильмография Алисы Фрейндлих весьма обширна. Её первая роль в кино — эпизод в мелодраме «Неоконченная повесть» 1955 года. В 1961 году она преобразилась в энергичную буфетчицу в культовой комедии «Полосатый рейс». После актриса стала звездой всесоюзного масштаба, снявшись в фильме «Служебный роман» в роли Любови Калугиной. Интеллигентную ленинградскую красавицу очень долго гримировали под роль так называемой Мымры.

Сразу после «Служебного романа» Алиса Фрейндлих окончательно утвердила своё положение звезды советского кино, сыграв королеву Анну в картине «Д’Артаньян и три мушкетёра». И в «Мушкетёрах» наша героиня появлялась вплоть до 2010-х годов. Кроме того, актриса снималась и у Тарковского — она была женой Сталкера в одноимённом фильме. А последний фильм с Алисой Фрейндлих — это трагикомедия «Родители строгого режима».

Театр — её стихия: спектакли в БДТ и работа с Товстоноговым

Театр всегда был главным для Фрейндлих. Она с 1983 служит в БДТ, лично сотрудничала с Георгием Товстоноговым. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Алиса Фрейндлих всегда мечтала стать актрисой, но сначала не понимала, какой — театральной или музыкальной. Остановилась в итоге на первом варианте. И, несмотря на то что всесоюзную и всероссийскую известность Алисе Бруновне принесли фильмы, ядром её карьеры всегда были спектакли. Сначала — Театр имени Комиссаржевской, с 1957 по 1961 годы. Там её первой ролью был мальчик Гоги из спектакля «Человек с портфелем».

С 1961 по 1983 годы наступил невероятно плодотворный период: служба в Театре имени Ленсовета. Там актриса сыграла роль мечты — шекспировскую Джульетту. Из самых известных её постановок в Театре Ленсовета: «Таня», «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше», «Укрощение строптивой», «Преступление и наказание», «Варшавская мелодия».

А с 1983 года Алиса Фрейндлих является бессменной частью труппы легендарного БДТ. Работа с Георгием Товстоноговым стала ключевым этапом в жизни актрисы. Они с БДТ вместе уже 42 года. Товстоногов скончался в 1989 году, но его дело живёт. И Алиса Фрейндлих бессменно служит в самом известном театре Петербурга.

«У природы нет плохой погоды»: культовые цитаты и роли Фрейндлих

Алиса Фрейндлих в роли Калугиной из «Служебного романа» — культ прямиком из советского кино. Фото © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk

Песня «У природы нет плохой погоды» в исполнении Алисы Фрейндлих сделала её величайшей кинозвездой. Сама цитата из музыкального произведения стала поистине народной. Да и роль была тоже культовая: Любовь Калугина, одинокая начальница НИИ, строгая, все зовут её Мымрой... И тут женщина от любви преображается, теперь она красавица и поёт в аэропорту: «У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать».

Но это не единственная культовая роль Алисы Фрейндлих. Мы уже говорили о роли королевы Анны в «Мушкетёрах». Алиса Аквамаринская из фильма «Мелодии Верийского квартала» полюбилась всем советским женщинам. Харита Огудалова из «Жестокого романса», Лидия Васильевна Жербер из «Старомодной комедии»... Все роли Алисы Фрейндлих пронизаны интеллигентностью и благородством. А вот поистине мудрая цитата Алисы Фрейндлих, актуальная и в 2025 году: «Я не испытываю удовольствия, видя, что люди вместе с прочими свободами обрели свободу от совести».

Алиса Фрейндлих сейчас, в 2025 году: последние новости и публичная жизнь

Алиса Фрейндлих в 2025 году: как живёт актриса сейчас, чем она занимается и как здоровье легенды. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / juliaperesild

Сейчас Алиса Фрейндлих продолжает служить в БДТ имени Товстоногова. В 2024 и 2025 годах можно было увидеть её в спектакле «Лето одного года». Но его сняли с репертуара по просьбе актёров. Алиса Фрейндлих теперь в БДТ приезжает относительно редко. Она живёт в загородном доме в Комарово. Жизнь вроде бы уединённая, но насыщенная. У Алисы Фрейндлих есть прекрасная дочь и благодарные внуки. На прошлый день рождения, юбилей, 90 лет, Алисе Бруновне вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Здоровье у актрисы стабильное, для её возраста хорошее. В январе 2025 года появлялась информация, что у неё было плохое самочувствие. Детали на данный момент не раскрываются.

Фото Алисы Фрейндлих накануне 91-летия великой актрисы

Алиса Фрейндлих в 2025 году, ей ещё 90 лет, выглядит она, естественно, гораздо младше своего возраста. Фото © Telegram/ i_pegova

Накануне 91-летия великой Алисы Фрейндлих в Сети появилось её фото 2025 года. В гости к легенде приезжала Ирина Пегова. Она поделилась множеством снимков, мы показали лишь одно. Но есть в подборке очень уютная «картина»: актрисы сидят за столом на кухне вместе и пьют чай. На стене — автографы, рисунки и благодарности от тех, кому Алиса Фрейндлих помогла на их творческом пути. Ленинградская интеллигенция — особая порода. И выглядит актриса сейчас как минимум лет на 20 младше возраста.

Награды Фрейндлих и признание: как страна чтит великую актрису

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих: как страна чтит свою икону, свою легенду. Фото © РИА «Новости» / Евгений Биятов

Алиса Фрейндлих — обладательница многих почётных званий. Заслуженная артистка РСФСР с 1965 года, народная артистка РСФСР — с 1971-го, народная артистка СССР — это уже 1981 год. Орден Трудового Красного Знамени был вручён актрисе в 1986 году, через три года после начала службы в БДТ. В современной России 2025 года она — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Ещё 13 февраля 2004 ей вручили IV степень, а на 90-летний юбилей — первую.

А ещё 17 декабря 1994 года Алиса Фрейндлих получала орден Дружбы за заслуги перед народом, государственностью, культурой и искусством. В 2014 стала гордой обладательницей ордена Почёта. Государственных премий у неё пять. А негосударственных званий, премий, поощрений — 48. Среди них «Почётный гражданин Петербурга», «Ника» и «Золотой орёл».

Алиса Фрейндлих была, есть и будет иконой высокой русской культуры, и вот почему

Алиса Фрейндлих — икона высокой русской культуры. Родом из семьи петербургской интеллигенции, дочь звезды всесоюзного масштаба, девочка, что перенесла нечеловеческие условия блокады и выросла настоящей аристократкой. Высокообразованной, элегантной, гордой, обладающей высоким чувством собственного достоинства. Могла прославиться в кино, а выбрала традиционное искусство — театр. Посвятила ему всю жизнь. Ленинградская интеллигенция. Это особая порода. Кстати, у нас на Life.ru есть подборка недооценённых советских фильмов 70-х.

