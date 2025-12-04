Не «Солярис»: 5 недооценённых советских фильмов из 1970-х, которые актуальны в 2025-м и 2026-м

Для советского кино семидесятые — это расцвет. Всё десятилетие мы снимали крутые картины, и в итоге в 1981 году добрались до «Оскара», который СССР получил за фильм «Москва слезам не верит». Но фильмы 70-х — это не только «Джентльмены удачи», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Солярис». Помимо признанной и пересмотренной тысячи раз классики, есть и забытые шедевры. Они подходят не только для погружения в атмосферу Советского Союза 70-х, но и для философии, глубоких размышлений о жизни и судьбе. А ещё фильмы из этого материала как никогда актуальны в наше время.

«Крутой горизонт» (Василий Ильяшенко, 1971)

Фильм «Крутой горизонт» снял режиссёр Василий Ильяшенко в 1971 году на киностудии имени Довженко. Он о шахтёрах. Фото © Wikipedia

Фильм «Крутой горизонт» Василия Ильяшенко вышел на экраны 8 ноября 1971 года. Сюжет простой: на одну из угольных шахт Донбасса приходит новый директор. Стиль управления спорный: работяги терпят постоянные выговоры, начинается лютая штурмовщина. Когда руководство заставляет выполнить «пятилетку за три года» пинками, криками, прочими запрещёнными приёмами... «Адский босс» становится причиной аварии. В наше время штурмовщина ещё полностью не изжила себя. Её можно заметить как в дарксторах, так и в ПВЗ. И в области торговли, конечно же. А ещё лучше штурмовщину видно в таких сферах, как дизайн и IT. В итоге получается точно по фразе с одного советского плаката: «Где штурмовщину любит руководство, там отставанье производства».

«Софья Грушко» (Виктор Ивченко, 1972)

Фильм «Софья Грушко» 1972 года стал для режиссёра Виктора Ивченко последним. Он о войне. Фото © Кадр из фильма «Софья Грушко», режиссёр Виктор Ивченко, сценарист Вадим Собко / Kinopoisk

Фильм «Софья Грушко» вышел на экраны в 1972 году. Для режиссёра Виктора Ивченко картина стала последней, в том же году он умер. Кино снимали по пьесе «Голосеевский лес» Вадима Собко, фронтовика, героя и подполковника. Сюжет такой: война, окраина Киева. Тот самый лес. 1942 год. Советский лейтенант Семён Лихолай идёт на расстрел. Перед тем как в него выпустили пулю, Семён успел оглянуться и увидел: стреляла Софья Грушко, женщина, которая его, раненого, выхаживала и прятала от нацистов.

Лихолай чудом выжил, приехал в 1960 году в Киев и увидел её. Софью Грушко. У этих двоих был неприятный разговор, но этические проблемы, поднятые в фильме, актуальны в наше время. Своих сдавать нельзя. Этому учат ещё со школьной скамьи. Но вдруг поступок Софьи Грушко был продиктован серьёзными причинами: Советский лейтенант не должен умереть от нацистской пули. Если Семён получит пулю именно от Софьи, он сможет спастись?

Сейчас, во время СВО и всё жарче разгорающихся мировых конфликтов, такие мысли достаточно актуальны. От кого лучше схватить пулю: от союзницы или от врага? От человека, который стреляет, потому что хочет, чтобы вы выжили, или от человека, для которого вы — мясо. В метафорическом смысле, естественно. Что делать, если вас не предавали, а враг умудрился найти ваше местоположение сам? В конечном счёте, если в жизни произошла ситуация уровня «Софья Грушко» и вы выжили, может быть, кроме Господа Бога помогла ещё и стрелявшая?

«Земные и небесные приключения» (Игорь Ветров, 1974)

Фильм «Земные и небесные приключения» вышел в 1974 году на студии Довженко. Это позитивный, поучающий фильм для подростков. Фото © Кадр из фильма «Земные и небесные приключения», режиссёр Игорь Ветров, сценарист Юрий Пархоменко / Kinopoisk

Подростковое кино, где юноши и девушки решают какую-то проблему сообща и в итоге происходит хеппи-энд... У нас и в Америке этот жанр развивался параллельно. «Земные и небесные приключения» 1974 года — как раз из таких. На постере красивая картина: парень на мотоцикле, девушка, одеты по моде 70-х, оба нарисованы чисто как силуэты. А сюжет уже сложнее — староста 9-го класса Галя предлагает поехать на лето на заброшенный планеродром. Девушка хочет своими руками построить планер и летать. Но есть ещё и Стас, он лентяй, не верит в возможность постройки планера и высмеивает Галю. Для Стаса поездка — шанс «почилить» в деревне. В итоге Галя собирает планер и летает на нём, Стас принимает её принципы, и ребята ему тоже разрешают чуть-чуть полетать.

В современном мире эта метафора и сегодня актуальна. Часто в каких-нибудь проектах заряженный человек тащит всё на себе. И всегда находится тот, кто будет критиковать, высмеивать, «токсичить». Главное — двигаться вперёд, как бульдозер, любить тех, кто в вас поверил, и не останавливаться. Всегда будет какой-нибудь «Стас», а дела... они должны делаться.

«Ваши права?» (Инесса Селезнёва, 1974)

Фильм «Ваши права?» — это криминальная подростковая драма режиссёра Инессы Селезнёвой, вышедшая в 1974 году. Фото © Кадр из фильма «Ваши права?», режиссёр Инесса Селезнёва, сценаристы Георгий Полонский, Аркадий Ставицкий / Kinopoisk

Леонид Ярмольник сыграл в этой картине свою первую роль. Фильм «Ваши права?» для брежневского кино нетипичный, потому что произведение освещает такие спорные темы, как подростковая преступность, травля и неспособность партийной системы удержать трудную молодёжь в узде. Сюжет такой: Андрей Прудников научился водить, но не имеет прав. У него есть «банда подхалимов». Вместе они манипулируют Мишей Маликом и угоняют ВАЗ-2103 его отца. Далее получается криминальный «роуд-муви». Ребята отправляются в тур по Подмосковью, совершают много правонарушений, а потом объединяются против Прудникова, потому что тот уже какой-то беспредел устраивает. Всё заканчивается в милиции.

Сюжет актуален и сейчас, ведь подростки всегда одни и те же, как, собственно, и взрослые. Под влияние негативно настроенного токсичного человека можно подпасть в любом возрасте и в любую эпоху. Что в XIX веке, что в XX, что в XXI... Так что будьте бдительны: если однокурсница предлагает вскрыть ночью ларёк, откажитесь от данного деяния. И если школьная подруга спустя 20 лет после выпускного просит забрать непонятную посылку, тоже отказывайтесь. Иначе ваши права придётся услышать в зачитанном виде.

«Хомут для Маркиза» (Илья Фрэз, 1977)

Фильм «Хомут для Маркиза» — произведение Ильи Фрэза. Вышел в 1977 году, посвящён вечной теме отцов и детей. Фото © Кадр из фильма «Хомут для Маркиза», режиссёр Илья Фрэз, сценарист Николай Атаров / Kinopoisk

Фильм «Хомут для Маркиза» 1977 года — это пронзительная драма о том, как провалить отцовство и стать предателем в глазах собственного ребёнка. Илья Фрэз снял его по мотивам повести Николая Атарова «А я люблю лошадь…». Одна из главных ролей — у Ольги Остроумовой. По сюжету 10-летний мальчик Родион понимает, что родители на него «забили». Нет ни внимания, ни любви. Поэтому лучшим другом Роди становится старый конь Маркиз. Папа Родиона — спившийся наездник, ради бутылки он отправляет Маркиза на живодёрню. На мнение Родиона папе фиолетово. В итоге красным огнём разгорается пивной ларёк. Родя его поджигает в отместку за убийство своего лучшего друга, коня Маркиза.