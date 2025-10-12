Нищета и 20 лет измен: Что ещё пришлось пережить Ольге Остроумовой, прежде чем найти счастье
Ольга Остроумова запомнилась многим игрой в фильмах «А зори здесь тихие...» и «Гараж», а потом — ролями в сериалах нулевых. Но мало кто знает, что пришлось пережить актрисе в 90-е. Как Остроумова ради самоуважения рискнула всем и нашла любовь, расскажет Life.ru.
Ольга Остроумова — известная советская и российская актриса. Она начинала с легендарных ролей в военных фильмах, а потом участвовала в любимых комедиях нулевых. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Машков Юрий, РИА «Новости» / Дмитрий Козлов, © Кадр из фильма «...А зори здесь тихие», режиссёр Станислав Ростоцкий, сценарист Станислав Ростоцкий, Борис Васильев / Kinopoisk
Ольга Остроумова — характерная актриса из СССР, которая остаётся узнаваемой как в фильмах самого начала своей карьеры, так и в более поздних ролях. Невозможно не узнать её, просто посмотрев 10 секунд видео или послушав те же 10 секунд голоса. Её любили в 70, 80, 90-е, а в нулевые она подарила зарождающейся российской индустрии сериалов несколько запоминающихся ролей. Но как сложилась жизнь актрисы? Какие предательства ей пришлось пережить? Что спасло её карьеру? Расскажем в материале.
Как начиналась история Ольги Остроумовой
Биография Ольги Остроумовой: актриса из Оренбургской области. Она принадлежала к семье местной интеллигенции. Фото © РИА «Новости» / Дмитрий Козлов
Ольга Михайловна Остроумова появилась на свет 21 сентября 1947 года в городе Бугуруслане Оренбургской области. Он стал городом в 1781 году, а сейчас там проживает около 43 тысяч человек. Отец Ольги Михайловны был учителем физики в школе, мать заботилась о доме, а дедушка служил священником ещё при царе. В семье было четверо детей. И вот однажды мама взяла дочерей на спектакль, где играла её подруга. Маленькая Оля была так захвачена сценой, что с тех пор решила стать актрисой. Её никто не остановил. Даже наоборот — все поддержали Ольгу.
ГИТИС и первые роли Остроумовой
Ольга Остроумова решила поступить на актрису сразу после школы. И попала в ГИТИС. Фото © РИА «Новости» / Дмитрий Козлов
После выпускного Ольге Остроумовой купили билет в Москву и напекли пирожков в дорогу. В столице девушка никого не знала, но всё равно поступила в ГИТИС с первого раза. Уже в 1968 году ей досталась роль Риты Черкасовой в фильме «Доживём до понедельника», а в 1970 году Ольгу взяли в Московский ТЮЗ. Там она познакомилась с будущим мужем. А ещё — там же получила сценарий фильма «А зори здесь тихие...», который прославил Ольгу на весь Союз в качестве героической зенитчицы Жени Комельковой в 1972 году.
Личная жизнь Остроумовой — как она сложилась в СССР?
У Ольги Остроумовой была захватывающая личная жизнь. Ей казалось, она нашла своё счастье. Фото © РИА «Новости» / Дмитрий Козлов
На самом деле с первым мужем Ольга расписалась ещё в 1969 году. Это был Борис Аннабердыев, однокурсник из ГИТИСа. Потом он уехал в Туркменистан и стал режиссёром-документалистом на «Туркменфильме». В 1973 году Остроумова развелась с мужем, причём быстро. А всё потому, что познакомилась с режиссёром Михаилом Левитиным. Они полюбили друг друга, расписались, Ольга родила ему двоих детей... А пока сидела с общими чадами, Левитин изменял ей с разными женщинами. У него была куча отговорок: то «творческая поездка», то «ночная репетиция»... Ольга терпела это целых 20 лет. А потом терпеть уже стало невозможно. Остроумова выбрала гордость и чувство собственного достоинства. Она развелась с Левитиным.
Катастрофа в жизни актрисы
После развода с мужем-режиссёром Ольга Остроумова осталась одна с двумя детьми посреди девяностых. Фото © Wikipedia / Jeniadurer
С Михаилом Левитиным Ольга рассталась в 1993 году. Они оформили развод, и Остроумова осталась одна с двумя детьми на руках. С работой в те времена было тяжело. Театры в то время сокращали своих работников, ролей в кино тоже было маловато. На протяжении трёх лет Остроумова мучилась в нищете. Она даже думала бросать актёрскую карьеру, идти работать уборщицей или продавать вещи на рынке. Пока ей не пришло предложение выступить на корпоративе. Сначала подумала, что это унизительно и надо отказаться... А потом узнала, кто ещё будет на офисном празднике.
Новое счастье и новые роли Остроумовой
Что побудило Ольгу Остроумову всё же дать шанс корпоративу? После этого выступления у неё началась новая жизнь. Фото © ТАСС / Гутерман Михаил
Ольге Михайловне сказали, что там будет Валентин Гафт. А Валентину Гафту сказали, что на корпоративе будет она, Ольга Остроумова. Так организаторы обманули обоих классических советских актёров, но, сами того не предполагая, создали новую семью. И параллельно спасли Остроумову от участи уборщицы. Ольга Михайловна пошла на праздник только ради Гафта, и мужчина сделал то же самое. После того вечера они всю ночь гуляли по пустой Москве и разговаривали обо всём на свете. А в 1996 году — поженились.
Гафт сначала долго думал, ведь он был изранен прошлыми отношениями. А ещё разница между партнёрами составляла 12 лет, и Валентин Иосифович боялся, что нужен Ольге Михайловне только ради денег. Но Игорь Кваша склонил его одуматься. «Тебе впервые попалась нормальная баба, а ты ходишь тут, сомневаешься», — сказал коллега Гафта. И для обоих началась новая жизнь. Валентин полюбил детей Ольги так, будто те были его собственными. Воспитывал их, поддерживал супругу.
Потихоньку Ольге Михайловне стали доставаться новые роли, всё больше и больше. И в нулевые вся Россия снова узнала её, только уже в более взрослом, осознанном амплуа. Остроумова сыграла княгиню Долгорукову в «Бедной Насте» и Маргариту Жданову в «Не родись красивой». В фильме «Адмиралъ» исполнила роль мамы Софьи Колчак. Её последние на данный момент роли — в фильме «Ван Гоги» и сериале «Номинация».
Смерть Валентина Гафта: как пережила её Ольга Остроумова
Ольга Остроумова была замужем за Валентином Гафтом с 1996 года. Их разлучила смерть в конце 2020 года. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
В конце 2020 года, 12 декабря, Ольга Остроумова подтвердила журналистам слухи о смерти Валентина Иосифовича Гафта. Он умер в возрасте 85 лет у себя дома, рядом с женщиной, которую по-настоящему любил. «Он продержался довольно долго после инсульта. Мы его продержали», — говорила по этому поводу Ольга Михайловна. Конечно, смерть мужа стала для неё большой потерей. Но слишком долго грустить для бабушки непозволительно.
Где сейчас Ольга Остроумова и что она делает
Ольга Остроумова сегодня: совмещает судьбу счастливой бабушки многочисленных внуков с карьерой актрисы. Фото © ТАСС / Сергей Булкин
В 2025 году Ольга Остроумова всё ещё участвует в спектаклях. Служит в Театре имени Моссовета, ездит на гастроли, например, в планах на этот и следующий годы — Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Сочи. При этом Ольга Михайловна сочетает такой график с «карьерой» счастливой бабушки четырёх внуков. Захар, Полина и Фаина — дети сына, Миши Левитина – младшего, ему около 42 лет. А Лёня — сын дочери актрисы, Ольги Левитиной, которой в этом году должно исполниться 50. Дети не забывают Валентина Гафта — одна из внучек на Новый, 2025 год нарисовала мэтру открытку. А больше всего Ольга Михайловна сейчас любит находиться на даче. Ей нравится уединение.
По словам Остроумовой, её внучка Фаина может пойти по стопам бабушки, когда вырастет. Ольга Михайловна полагает, что девочка скоро захочет сама стать актрисой. Возможно, Фаине найдётся место на стремительно растущем рынке российских стриминговых платформ. Там снимают как фильмы, так и сериалы. А Life.ru недавно сделал подборку новых отечественных и зарубежных сериалов октября 2025 года.