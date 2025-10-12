Нищета и 20 лет измен: Что ещё пришлось пережить Ольге Остроумовой, прежде чем найти счастье

Ольга Остроумова — характерная актриса из СССР, которая остаётся узнаваемой как в фильмах самого начала своей карьеры, так и в более поздних ролях. Невозможно не узнать её, просто посмотрев 10 секунд видео или послушав те же 10 секунд голоса. Её любили в 70, 80, 90-е, а в нулевые она подарила зарождающейся российской индустрии сериалов несколько запоминающихся ролей. Но как сложилась жизнь актрисы? Какие предательства ей пришлось пережить? Что спасло её карьеру? Расскажем в материале.

Как начиналась история Ольги Остроумовой

Биография Ольги Остроумовой: актриса из Оренбургской области. Она принадлежала к семье местной интеллигенции. Фото © РИА «Новости» / Дмитрий Козлов

Ольга Михайловна Остроумова появилась на свет 21 сентября 1947 года в городе Бугуруслане Оренбургской области. Он стал городом в 1781 году, а сейчас там проживает около 43 тысяч человек. Отец Ольги Михайловны был учителем физики в школе, мать заботилась о доме, а дедушка служил священником ещё при царе. В семье было четверо детей. И вот однажды мама взяла дочерей на спектакль, где играла её подруга. Маленькая Оля была так захвачена сценой, что с тех пор решила стать актрисой. Её никто не остановил. Даже наоборот — все поддержали Ольгу.

ГИТИС и первые роли Остроумовой

Ольга Остроумова решила поступить на актрису сразу после школы. И попала в ГИТИС. Фото © РИА «Новости» / Дмитрий Козлов

После выпускного Ольге Остроумовой купили билет в Москву и напекли пирожков в дорогу. В столице девушка никого не знала, но всё равно поступила в ГИТИС с первого раза. Уже в 1968 году ей досталась роль Риты Черкасовой в фильме «Доживём до понедельника», а в 1970 году Ольгу взяли в Московский ТЮЗ. Там она познакомилась с будущим мужем. А ещё — там же получила сценарий фильма «А зори здесь тихие...», который прославил Ольгу на весь Союз в качестве героической зенитчицы Жени Комельковой в 1972 году.

Личная жизнь Остроумовой — как она сложилась в СССР?

У Ольги Остроумовой была захватывающая личная жизнь. Ей казалось, она нашла своё счастье. Фото © РИА «Новости» / Дмитрий Козлов

На самом деле с первым мужем Ольга расписалась ещё в 1969 году. Это был Борис Аннабердыев, однокурсник из ГИТИСа. Потом он уехал в Туркменистан и стал режиссёром-документалистом на «Туркменфильме». В 1973 году Остроумова развелась с мужем, причём быстро. А всё потому, что познакомилась с режиссёром Михаилом Левитиным. Они полюбили друг друга, расписались, Ольга родила ему двоих детей... А пока сидела с общими чадами, Левитин изменял ей с разными женщинами. У него была куча отговорок: то «творческая поездка», то «ночная репетиция»... Ольга терпела это целых 20 лет. А потом терпеть уже стало невозможно. Остроумова выбрала гордость и чувство собственного достоинства. Она развелась с Левитиным.

Катастрофа в жизни актрисы

После развода с мужем-режиссёром Ольга Остроумова осталась одна с двумя детьми посреди девяностых. Фото © Wikipedia / Jeniadurer

С Михаилом Левитиным Ольга рассталась в 1993 году. Они оформили развод, и Остроумова осталась одна с двумя детьми на руках. С работой в те времена было тяжело. Театры в то время сокращали своих работников, ролей в кино тоже было маловато. На протяжении трёх лет Остроумова мучилась в нищете. Она даже думала бросать актёрскую карьеру, идти работать уборщицей или продавать вещи на рынке. Пока ей не пришло предложение выступить на корпоративе. Сначала подумала, что это унизительно и надо отказаться... А потом узнала, кто ещё будет на офисном празднике.

Новое счастье и новые роли Остроумовой

Что побудило Ольгу Остроумову всё же дать шанс корпоративу? После этого выступления у неё началась новая жизнь. Фото © ТАСС / Гутерман Михаил

Ольге Михайловне сказали, что там будет Валентин Гафт. А Валентину Гафту сказали, что на корпоративе будет она, Ольга Остроумова. Так организаторы обманули обоих классических советских актёров, но, сами того не предполагая, создали новую семью. И параллельно спасли Остроумову от участи уборщицы. Ольга Михайловна пошла на праздник только ради Гафта, и мужчина сделал то же самое. После того вечера они всю ночь гуляли по пустой Москве и разговаривали обо всём на свете. А в 1996 году — поженились.

Гафт сначала долго думал, ведь он был изранен прошлыми отношениями. А ещё разница между партнёрами составляла 12 лет, и Валентин Иосифович боялся, что нужен Ольге Михайловне только ради денег. Но Игорь Кваша склонил его одуматься. «Тебе впервые попалась нормальная баба, а ты ходишь тут, сомневаешься», — сказал коллега Гафта. И для обоих началась новая жизнь. Валентин полюбил детей Ольги так, будто те были его собственными. Воспитывал их, поддерживал супругу.

Потихоньку Ольге Михайловне стали доставаться новые роли, всё больше и больше. И в нулевые вся Россия снова узнала её, только уже в более взрослом, осознанном амплуа. Остроумова сыграла княгиню Долгорукову в «Бедной Насте» и Маргариту Жданову в «Не родись красивой». В фильме «Адмиралъ» исполнила роль мамы Софьи Колчак. Её последние на данный момент роли — в фильме «Ван Гоги» и сериале «Номинация».

Смерть Валентина Гафта: как пережила её Ольга Остроумова

Ольга Остроумова была замужем за Валентином Гафтом с 1996 года. Их разлучила смерть в конце 2020 года. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В конце 2020 года, 12 декабря, Ольга Остроумова подтвердила журналистам слухи о смерти Валентина Иосифовича Гафта. Он умер в возрасте 85 лет у себя дома, рядом с женщиной, которую по-настоящему любил. «Он продержался довольно долго после инсульта. Мы его продержали», — говорила по этому поводу Ольга Михайловна. Конечно, смерть мужа стала для неё большой потерей. Но слишком долго грустить для бабушки непозволительно.

Где сейчас Ольга Остроумова и что она делает

Ольга Остроумова сегодня: совмещает судьбу счастливой бабушки многочисленных внуков с карьерой актрисы. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

В 2025 году Ольга Остроумова всё ещё участвует в спектаклях. Служит в Театре имени Моссовета, ездит на гастроли, например, в планах на этот и следующий годы — Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Сочи. При этом Ольга Михайловна сочетает такой график с «карьерой» счастливой бабушки четырёх внуков. Захар, Полина и Фаина — дети сына, Миши Левитина – младшего, ему около 42 лет. А Лёня — сын дочери актрисы, Ольги Левитиной, которой в этом году должно исполниться 50. Дети не забывают Валентина Гафта — одна из внучек на Новый, 2025 год нарисовала мэтру открытку. А больше всего Ольга Михайловна сейчас любит находиться на даче. Ей нравится уединение.