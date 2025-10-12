Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 12:56

Потомков Льва Толстого внесли в чистилище «Миротворца»*

Российская актриса Стася Толстая попала в базу данных «Миротворца»*

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Российская актриса и режиссёр Стася Толстая (Венкова) была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Её «досье» появилось на ресурсе.

Основанием для включения стало посещение артисткой Крыма, что создатели ресурса расценили как покушение на территориальную целостность Украины. В базу данных также был добавлен супруг актрисы — прапраправнук великого писателя Льва Толстого, артист Иван Толстой, а также его 41-летняя сестра Анастасия и мать 53-летняя Екатерина Толстая, директор заповедника «Музей-усадьба «Ясная Поляна».

98-летнюю легенду «Спартака» внесли в скандальную базу «Миротворец»*
98-летнюю легенду «Спартака» внесли в скандальную базу «Миротворец»*

Ранее на сайте появилась карточка российского хоккеиста Александра Никишина. Администрация экстремистского ресурса объясняет свои претензии к спортсмену его участием в церемонии награждения ветеранов СВО в декабре 2023 года.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

*Сайт признан экстремистским ресурсом и запрещён в России.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar