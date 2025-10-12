Потомков Льва Толстого внесли в чистилище «Миротворца»*

Российская актриса и режиссёр Стася Толстая (Венкова) была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Её «досье» появилось на ресурсе.

Основанием для включения стало посещение артисткой Крыма, что создатели ресурса расценили как покушение на территориальную целостность Украины. В базу данных также был добавлен супруг актрисы — прапраправнук великого писателя Льва Толстого, артист Иван Толстой, а также его 41-летняя сестра Анастасия и мать 53-летняя Екатерина Толстая, директор заповедника «Музей-усадьба «Ясная Поляна».

Ранее на сайте появилась карточка российского хоккеиста Александра Никишина. Администрация экстремистского ресурса объясняет свои претензии к спортсмену его участием в церемонии награждения ветеранов СВО в декабре 2023 года.

