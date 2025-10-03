98-летнюю легенду «Спартака» внесли в скандальную базу «Миротворец»*

Имя первого вице-президента Российского футбольного союза Никиты Симоняна оказалось в украинской базе «Миротворец»*. Об этом сообщает РИА «Новости».

На сайте опубликованы личные данные 97-летнего олимпийского чемпиона и лучшего бомбардира в истории московского «Спартака». В карточке утверждается, что Симонян якобы занимался «пропагандой войны» и «покушался на суверенитет Украины». В качестве примера указано его участие в организации футбольного турнира в Крыму в 2022 году.

Никита Симонян — олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года, четырёхкратный чемпион СССР. С 1950 по 1959 год он забил за «Спартак» 133 мяча, став лучшим бомбардиром в истории клуба. Позднее возглавлял команду как тренер, был президентом РФС и долгие годы остаётся одной из ключевых фигур российского футбола.

«Миротворец»* известен публикацией персональных данных журналистов, политиков и общественных деятелей, которых авторы ресурса считают «врагами Украины». В 2016 году сайт обнародовал списки корреспондентов, аккредитованных в ДНР и ЛНР, включая иностранцев. После этого многие из них сообщали о получении угроз. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович тогда назвала публикацию «тревожным шагом, который может поставить под угрозу безопасность журналистов».

*Сайт признан экстремистским и запрещён в России