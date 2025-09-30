Российского хоккеиста Павла Дацюка внесли в «Миротворец»* за одну игру

Российского хоккеиста Павла Дацюка внесли в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец»*, сообщает «Постньюс». Спортсмен обвинён в российской пропаганде», «покушении на целостность» Украины, а также «преступлениях против граждан страны» из-за одного матча.

Известно, что Дацюк участвовал в хоккейном турнире «Кубок вызова», который организовал «Газпром добыча Уренгой» в 2024 году. Матч проводился в память о сотрудниках организации, погибших в зоне спецоперации. По мнению Киева, своим участием в игре Дацюк выразил публичную поддержку Кремлю.

Ранее российский актёр Юрий Батурин был внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Основанием для включения стало его заявление в одном из подкастов о помощи населению Донбасса.

