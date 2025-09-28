Российский актёр попал в базу украинского «Миротворца»* за помощь Донбассу

Российский актёр Юрий Батурин был внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Основанием для включения стало его заявление в одном из подкастов о помощи населению Донбасса.

Создатели ресурса обвинили артиста в пропагандистской деятельности и покушении на территориальную целостность Украины. Основанием послужили публичные высказывания Батурина о его благотворительной деятельности, в частности, жителям Донбасса.

Юрий Батурин родился в 1972 году на территории Кировоградской области Украины. Он получил актёрское образование, окончив ГИТИС в 1996 году. Артист известен своими ролями в многочисленных российских сериалах и полнометражных фильмах.

Актёрская карьера Батурина включает участие в таких популярных проектах, как «Знахарь» и «Обручальное кольцо». Также он снимался в сериалах «Метод Лавровой» и «Беспринципные». Его фильмография насчитывает множество работ в различных кинокартинах.

Ранее в базу «Миротворца»* попал российский блогер Макс Комикадзе, известного своими пародиями на Владимира Зеленского. На сайте ресурса сообщается, что блогеру предъявляется обвинение в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, поддержку России и распространение пропаганды.

