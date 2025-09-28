Снимавшего пародии на Зеленского блогера Комикадзе внесли в базу Миротворца*

Украинский сайт «Миротворец*» включил в свою базу данных российского блогера Макса Комикадзе, известного своими пародиями на Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

На сайте ресурса сообщается, что блогеру предъявляется обвинение в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, поддержку России и распространение пропаганды.

Ранее Life.ru сообщал, что российскую фехтовальщицу Софью Великую внесли в базу данных Миротворца*. Основанием для включения стали обвинения в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.