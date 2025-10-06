Валдайский форум
6 октября, 10:28

Хоккеист Каролины Александр Никишин попал в базу Миротворца*

Обложка © ТАСС / AP / Karl B DeBlaker

Российский хоккеист Александр Никишин, защитник клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз», был внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Основанием для включения спортсмена в список стало его участие в церемонии награждения ветеранов специальной военной операции в декабре 2023 года.

24-летний Никишин перешёл в «Каролину» в апреле 2025 года, до этого, начиная с 2022 года, он выступал за петербургский СКА. Хоккеист дважды подряд признавался самым результативным защитником регулярного чемпионата КХЛ, набрав 55 очков в сезоне 2022/23 и 56 очков в сезоне 2023/24, что является рекордным показателем для российских игроков обороны. Кроме того, он установил рекорд СКА по количеству заброшенных шайб среди защитников.

А ранее легендарный футболист, первый вице-президент РФС Никита Симонян попал в базу сайта «Миротворец»*. В карточке 97-летнего олимпийского чемпиона и лучшего бомбардира «Спартака» указаны его личные данные и выдвинуты обвинения в «пропаганде войны» и «посягательстве на суверенитет Украины».

*Сайт признан экстремистским и запрещён в России

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

Александра Мышляева
