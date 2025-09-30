Трёхкратного олимпийского чемпиона Большунова внесли в базу Миротворца*

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов был добавлен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*.

Основанием для внесения спортсмена стали обвинения в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также публичная поддержка специальной военной операции.

28-летний российский лыжник является трёхкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира в скиатлоне, двукратным обладателем Кубка мира, двукратным победителем лыжной многодневной гонки Тур де Ски.

Ранее в «Миротворец»* попал российский хоккеист Павел Дацюк. Его также обвинили в «российской пропаганде», «покушении на целостность Украины» и «преступлениях против граждан страны». Основанием для этого послужило его участие в хоккейном турнире «Кубок вызова», организованном в 2024 году в память о погибших бойцах СВО.

