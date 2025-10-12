Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
12 октября, 13:44

Это всё ИИ: Маша Распутина призналась в обмане о своей тайной свадьбе

Маша Распутина призналась, что у них с бизнесменом Захаровым не было свадьбы

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Российская певица Маша Распутина откровенно призналась, что они с супругом и бизнесменом Виктором Захаровым не играли свадьбу. Фотографии, которые ранее исполнительница опубликовала в соцсетях, оказались проделками искусственного интеллекта. Об это Распутина рассказала в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» («Россия»).

Свадьба Марии Распутиной и Виктора Захарова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ masharasputina_official

На самом деле пара просто узаконила отношения «чисто формально для государства». Сама церемония прошла тихо, в кругу друзей. В соцсети же исполнительница выложила ненастоящие фотографии.

«Да какая свадьба, свадьба у меня была 25 лет тому назад. Тогда и венчание, и свадьба. Сейчас просто узаконили, чисто формально, для анкеты, для государства. Сделали роспись», — рассказала певица.

Борис Корчевников решил поддержать такую идею и преподнёс Распутиной небольшой подарок — альбом со свадебными фотографиями пары, созданными полностью с помощью искусственного интеллекта. Настоящих снимков со свадьбы фанаты увидеть так и не смогли. При этом подарок от ведущего певица оценила.

Напомним, что об официальном браке 61-летней Маши Распутиной и её 70-летнего возлюбленного Виктора Захарова стало известно ещё в конце сентября. Пара прожила в гражданском браке 25 лет. За это время у них родилась дочь Мария.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Маша Распутина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
