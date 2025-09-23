Певица Маша Распутина тайно вышла замуж за бизнесмена Захарова после 25 лет гражданского брака

61-летняя певица Маша Распутина официально оформила брак с бизнесменом и продюсером Виктором Захаровым, с которым прожила в гражданском браке 25 лет. Торжество прошло в строгой секретности, а снимки с праздника артистка опубликовала в социальных сетях. Об этом сайту MK.Ru рассказал супруг звезды.

«Мария не хотела афишировать. Устроили дружескую вечеринку с близкими друзьями. Сейчас не время гулять на полную катушку. Чувства у Марии точно поменялись после торжества. Она стала любить меня ещё больше. Я это чувствую», — сказал он.

На свадьбу Маша сшила белоснежное платье на заказ, жених выбрал классический костюм. Снимки с торжества певица разместила в своих социальных сетях, где поклонники активно поздравляют пару. До этого Распутина венчалась с Захаровым в церкви, однако официально брак тогда не регистрировала.