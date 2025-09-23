Интервидение
23 сентября, 06:25

Певица Маша Распутина тайно вышла замуж за бизнесмена Захарова после 25 лет гражданского брака

MK.ru: Певица Маша Распутина тайно вышла замуж за бизнесмена Виктора Захарова

Свадьба Марии Распутиной и Виктора Захарова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ masharasputina_official

61-летняя певица Маша Распутина официально оформила брак с бизнесменом и продюсером Виктором Захаровым, с которым прожила в гражданском браке 25 лет. Торжество прошло в строгой секретности, а снимки с праздника артистка опубликовала в социальных сетях. Об этом сайту MK.Ru рассказал супруг звезды.

«Мария не хотела афишировать. Устроили дружескую вечеринку с близкими друзьями. Сейчас не время гулять на полную катушку. Чувства у Марии точно поменялись после торжества. Она стала любить меня ещё больше. Я это чувствую», — сказал он.

На свадьбу Маша сшила белоснежное платье на заказ, жених выбрал классический костюм. Снимки с торжества певица разместила в своих социальных сетях, где поклонники активно поздравляют пару. До этого Распутина венчалась с Захаровым в церкви, однако официально брак тогда не регистрировала.

Ранее Распутина призналась, что с 70-летним супругом Виктором Захаровым они предпочитают спать в разных спальнях. По словам певицы, это связано с её чувствительным сном и темпераментом: она нуждается в полной тишине, тогда как муж любит шумные ночные развлечения.

