«Соревнование»: Муцениеце могла выйти замуж в годовщину свадьбы Прилучного назло ему, считает продюсер

Актриса Агата Муцениеце вышла замуж за музыканта Георгия Дранги в день третьей годовщины свадьбы своего бывшего супруга Павла Прилучного. По мнению продюсера Сергея Дворцова, артистка могла сделать это назло экс-мужу.

«Зная Агату, она могла это сделать назло Павлу. Их отношения приобрели форму соревнований. Они наблюдают друг за другом», — предположил он в разговоре с Пятым каналом.

Сам Прилучный и его нынешняя супруга Зепюр Брутян отказались придавать особое значение совпадению дат. Они заявили, что рады за бывшую жену актёра и её избранника, пожелав молодым счастья.