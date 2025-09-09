Мессенджер MAX
9 сентября, 15:56

«Соревнование»: Муцениеце могла выйти замуж в годовщину свадьбы Прилучного назло ему, считает продюсер

Продюсер Дворцов: Муцениеце могла выбрать дату свадьбы назло Прилучному

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ agataagata

Актриса Агата Муцениеце вышла замуж за музыканта Георгия Дранги в день третьей годовщины свадьбы своего бывшего супруга Павла Прилучного. По мнению продюсера Сергея Дворцова, артистка могла сделать это назло экс-мужу.

Хроника свадьбы Агаты Муцениеце и Петра Дранги. Видео © Пятый канал / Фото © Газета «Известия» / Дмитрий Коротаев

«Зная Агату, она могла это сделать назло Павлу. Их отношения приобрели форму соревнований. Они наблюдают друг за другом», — предположил он в разговоре с Пятым каналом.

Сам Прилучный и его нынешняя супруга Зепюр Брутян отказались придавать особое значение совпадению дат. Они заявили, что рады за бывшую жену актёра и её избранника, пожелав молодым счастья.

Поклонники артистки надеются, что новый брак положит конец многолетним судебным тяжбам между бывшими супругами и принесёт Муцениеце долгожданное душевное спокойствие.

Продюсер рассказал, как изменились гонорары Муцениеце и Дранги после свадьбы
Напомним, Муцениеце и Дранга сыграли свадьбу 25 августа, пригласив на церемонию только самых близких людей. Кольца им вынес Тимофей — сын актрисы от брака с Прилучным, который стал причиной недавнего судебного процесса между артистами. Торжество обошлось как минимум в шесть миллионов рублей.

Юрий Лысенко
