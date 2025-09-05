Мессенджер MAX
5 сентября, 08:54

Продюсер рассказал, как изменились гонорары Муцениеце и Дранги после свадьбы

Агата Муцениеце и Пётр Дранга. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

После расставания с Павлом Прилучным Агата Муцениеце нашла новую любовь в лице музыканта Петра Дранги. Их отношения впервые стали достоянием общественности в 2024 году, а уже в середине следующего года, во время романтического путешествия, Пётр сделал актрисе предложение руки и сердца. Продюсер Сергей Дворцов поделился с порталом «Страсти» мыслями о влиянии актрисы на карьеру музыканта.

«Он забил собой информационное поле после отношений с Агатой. Да, его гонорары поднялись. Возможно, он стал чаще появляться на мероприятиях. На сегодняшний день Пётр получает от двух миллионов за частное мероприятие», — отметил продюсер.

Дворцов предположил, что сейчас Дранга и Муцениеце примерно одинаково зарабатывают, однако подчеркнул, что именно Агату чаще приглашают на различные светские мероприятия, что говорит о высокой востребованности артистки.

Напомним, что Муцениеце и Дранга поженились 25 августа. На церемонии присутствовали только самые близкие люди. Кольца паре выносил сын актрисы от предыдущего брака с Павлом Прилучным, Тимофей, за которого экс-супруги недавно судились. На свадьбу было потрачено не менее шести миллионов рублей.

