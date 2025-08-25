Агата Муцениеце вышла замуж за Петра Дрангу и сменила фамилию
Пётр Дранга и Агата Муцениеце. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata
Актриса Агата Муцениеце вступила в законный брак с аккордеонистом Петром Дрангой. О своём замужестве 36-летняя звезда сообщила через личный аккаунт в социальной сети.
Внимательные поклонники первыми заметили изменения в описании профиля артистки, где теперь значится новая фамилия — Дранга, написанная латиницей. Муцениеце сразу же взяла фамилию супруга, таким образом, подтвердив новый семейный статус.
41-летнйи Пётр Дранга — российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижёр, композитор, режиссёр, актёр, продюсер. Заслуженный артист РФ (2023). Сын народного артиста России, аккордеониста Юрия Дранги.
Напомним, что весной Агата Муцениеце объявила о помолвке с аккордеонистом Петром Дрангой. Позже звезда подтвердила слухи о беременности. Если для неё самой это не первый опыт материнства, то для её партнёра малыш станет первенцем. Также знаменитость призналась, что собирается уйти в декрет сразу после завершения съёмок в очередном проекте. Тем временем бывший муж Муцениеце актёр Павел Прилучный, с котором артистка развелась пять лет назад. проводит время в Турции со своей новой избранницей Зепюр Брутян.