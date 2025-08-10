Брутян вскарабкалась на Прилучного прямо у бассейна в Турции
Прилучный выполнил приседания с Брутян на спине во время отдыха в Турции
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Павел Прилучный и Зепюр Брутян не только наслаждается совместным временем в Турции, но и поддерживает активный образ жизни. В социальных сетях актёр поделился забавным видео, где выполняет приседания, держа жену на руках.
Прилучный приседает с Брутян на спине. © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ begevuge
«Сильная спина — сильная семья!» — подписала видео в соцсетях Брутян.
Напомним, что актёр Павел Прилучный обвинил Агату Муцениеце в клевете и добился возбуждения уголовного дела против экс-супруги. Однако проиграл суд и не смог забрать 12-летнего сына. После неудачи в суде он улетел в отпуск с Зепюр Брутян.