10 августа, 13:22

Брутян вскарабкалась на Прилучного прямо у бассейна в Турции

Прилучный выполнил приседания с Брутян на спине во время отдыха в Турции

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Павел Прилучный и Зепюр Брутян не только наслаждается совместным временем в Турции, но и поддерживает активный образ жизни. В социальных сетях актёр поделился забавным видео, где выполняет приседания, держа жену на руках.

Прилучный приседает с Брутян на спине. © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ begevuge

«Сильная спина — сильная семья!» — подписала видео в соцсетях Брутян.

«БДСМ-группировка»: Психоаналитик раскрыла, как Прилучный ранит свою жену из-за Муцениеце
Напомним, что актёр Павел Прилучный обвинил Агату Муцениеце в клевете и добился возбуждения уголовного дела против экс-супруги. Однако проиграл суд и не смог забрать 12-летнего сына. После неудачи в суде он улетел в отпуск с Зепюр Брутян.

