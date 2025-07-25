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25 июля, 08:38

«БДСМ-группировка»: Психоаналитик раскрыла, как Прилучный ранит свою жену из-за Муцениеце

Эксперт Смолярчук: Прилучный калечит жену Зепюр своим конфликтом с Муцениеце

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agaraagata, bigevuge

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agaraagata, bigevuge

Актриса Агата Муцениеце, экс-супруга Павла Прилучного, устроила масштабное торжество, где поделилась с гостями новостью о поле своего будущего малыша. Вскоре после этого события Прилучный перестал следить за страницей своей дочери Мии в социальных сетях. Руководитель Антикризисного психологического центра и психоаналитик Ирина Смолярчук высказала мнение, что таким образом Прилучный пытается отомстить бывшей жене, продолжая их затяжной конфликт.

«Если конфликт продолжается, нагнетается, и они мстят друг другу, тем более привлекая к этому своих новых супругов по браку или детей, то это про незавершённую историю. И они получают от этого наслаждение, настоящую энергетическую зарядку», — пояснила специалист в беседе с «Радио 1».

Психоаналитик считает, что в данной ситуации особенно жаль нынешних супругов — Зепюр Брутян и Петра Дрангу. По её словам, Зепюр чувствует себя уязвлённой подобным поведением, ведь Прилучный постоянно делает эмоциональные отсылки к отношениям с Муцениеце, будь то ссоры, споры или переписка в публичном доступе.

«И новые партнёры Муцениеце и Прилучного страдают от этого, ведь они не знали, что из брака получится настоящая БДСМ-группировка», — отметила психоаналитик.

Вместо того, чтобы полностью посвятить себя новой семье, он растрачивает себя на это. По словам специалиста, необходимо вмешательство со стороны близких или профессиональных психологов, поскольку экс-супруги наносят вред психическому здоровью своих новых возлюбленных и детей. Это способствует формированию тяжёлой созависимости, от которой страдают все участники.

«Но здесь надо делать скидку на то, что они оба актёры истероидного типа, которые нуждаются в общественном признании, и продолжение такой демонстрации выступает в виде профессиональной реализации. Все смотрят сериал, который продолжается уже много лет», — подытожила Смолярчук.

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Напомним, что на днях Муцениеце на гендер-пати узнала пол будущего ребёнка от нового избранника — музыканта Петра Дранги. Оказалось, что у пары родится девочка. Муцениеце призналась подписчикам у себя в соцсетях, что почти не спала, поскольку её переполняли эмоции. А вот Прилучный даже отписался в соцсетях от дочери Мии.

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Дарья Нарыкова
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