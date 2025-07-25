«БДСМ-группировка»: Психоаналитик раскрыла, как Прилучный ранит свою жену из-за Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце, экс-супруга Павла Прилучного, устроила масштабное торжество, где поделилась с гостями новостью о поле своего будущего малыша. Вскоре после этого события Прилучный перестал следить за страницей своей дочери Мии в социальных сетях. Руководитель Антикризисного психологического центра и психоаналитик Ирина Смолярчук высказала мнение, что таким образом Прилучный пытается отомстить бывшей жене, продолжая их затяжной конфликт.

«Если конфликт продолжается, нагнетается, и они мстят друг другу, тем более привлекая к этому своих новых супругов по браку или детей, то это про незавершённую историю. И они получают от этого наслаждение, настоящую энергетическую зарядку», — пояснила специалист в беседе с «Радио 1».

Психоаналитик считает, что в данной ситуации особенно жаль нынешних супругов — Зепюр Брутян и Петра Дрангу. По её словам, Зепюр чувствует себя уязвлённой подобным поведением, ведь Прилучный постоянно делает эмоциональные отсылки к отношениям с Муцениеце, будь то ссоры, споры или переписка в публичном доступе.

«И новые партнёры Муцениеце и Прилучного страдают от этого, ведь они не знали, что из брака получится настоящая БДСМ-группировка», — отметила психоаналитик.

Вместо того, чтобы полностью посвятить себя новой семье, он растрачивает себя на это. По словам специалиста, необходимо вмешательство со стороны близких или профессиональных психологов, поскольку экс-супруги наносят вред психическому здоровью своих новых возлюбленных и детей. Это способствует формированию тяжёлой созависимости, от которой страдают все участники.