Продюсер раскрыл правду о браке Муцениеце и Дранги на фоне слухов о фиктивности

Недавно актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга поделились с поклонниками радостной новостью — они ожидают ребёнка. Однако в окружении пары начали циркулировать слухи о том, что будущие супруги якобы не живут вместе. Об этом сообщает Пятый канал.

Пётр сделал предложение Агате в мае этого года, и, по предположениям, именно тогда он узнал о её беременности. Злопыхатели утверждают, что их свадьба может быть формальной, призванной сохранить репутацию актрисы.

В защиту пары выступил режиссер и продюсер Сергей Дворцов, близкий друг влюблённых. Он уверяет, что Муцениеце и Дранга действительно живут под одной крышей, а все домыслы — лишь пустые разговоры.

«Думаю, что раз уже беременность есть, то говорить о том, что роман не настоящий, не стоит. Я знаю, о чем говорю, они живут вместе», — сказал Дворцов.

По мнению продюсера, Пётр и Агата находятся в тяжёлом положении из-за огромного интереса к их паре. Несмотря на то, что Дранга много лет работает на сцене, он не привык к вниманию общественности. Поэтому комментарии, касающиеся его личной жизни, он предпочитает не давать.

Муцениеце же, наоборот, всегда охотно делилась с поклонниками фотографиями и яркими моментами своей личной жизни. Однако сейчас актриса решила отстраниться от подписчиков, а также сократить общение с ними, чтобы уберечь своё хрупкое счастье.