Прилучный добился возбуждения уголовки против беременной Муцениеце

Против актрисы Агаты Муцениеце возбуждено уголовное дело о клевете. Об этом журналистам сообщила адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова после заседания в суде по делу о месте жительства их общего сына Тимофея.

Адвокат Прилучного рассказала о возбуждении дела в отношении Муцениеце. Видео © Life.ru

«Решение было принято 23 июля. Возбуждено уголовное дело по факту распространения Муцениеце ложных сведений по данному спору (суд о судьбе Тимофея. — Прим. Life.ru). Материалы приняты к расследованию», — заявила Даниелова.

Также представительница актёра в суде уточнила, что поданное в конце июня заявление в суд о клевете в отношении Муцениеце не было отклонено, а находилось на рассмотрении.