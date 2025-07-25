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Регион
25 июля, 13:26

Прилучный добился возбуждения уголовки против беременной Муцениеце

Адвокат Даниелова: На Муцениеце возбудили уголовное дело за клевету

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян, Вадим Тараканов

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян, Вадим Тараканов

Против актрисы Агаты Муцениеце возбуждено уголовное дело о клевете. Об этом журналистам сообщила адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова после заседания в суде по делу о месте жительства их общего сына Тимофея.

Адвокат Прилучного рассказала о возбуждении дела в отношении Муцениеце. Видео © Life.ru

«Решение было принято 23 июля. Возбуждено уголовное дело по факту распространения Муцениеце ложных сведений по данному спору (суд о судьбе Тимофея. — Прим. Life.ru). Материалы приняты к расследованию», — заявила Даниелова.

Также представительница актёра в суде уточнила, что поданное в конце июня заявление в суд о клевете в отношении Муцениеце не было отклонено, а находилось на рассмотрении.

Согласно данной статье, нарушитель может быть оштрафован на сумму до пятисот тысяч рублей или приговорён к обязательным работам продолжительностью до ста шестидесяти часов. Однако, ввиду беременности Муцениеце, суд может проявить к ней снисхождение.
Непростая задача: Адвокат оценил перспективы Прилучного засудить Муцениеце за клевету
Непростая задача: Адвокат оценил перспективы Прилучного засудить Муцениеце за клевету

Напоминаем, что Муцениеце и Прилучный устраивали судебные разбирательства по поводу опеки над своими детьми — Мией и Тимофеем. Суд предложил детям самостоятельно решить, с кем они хотят остаться. На фоне этих разбирательств у Агаты возникли проблемы в отношениях с детьми: Тимофей перестал общаться с матерью после того, как переехал к отцу. Однако судебный процесс продолжился. Сегодня стало известно, что Прилучный проиграл суд, в связи с чем общий сын переезжает к матери.

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Мария Любицкая
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