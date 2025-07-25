Прилучный проиграл суд и не смог забрать 12-летнего сына у Муцениеце
Прилучный с сыном и дочкой. Обложка © Telegram / bugevuge001
Сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце по решению суда будет проживать с матерью. Актёр намерен обжаловать решение и всё же забрать 12-летнего Тимофея. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала заседания.
По словам Муцениеце, во время развода их сын Тимофей жил с Прилучным и практически не общался с ней. Однако сейчас ситуация изменилась: Тимофей стал чаще бывать у матери и в данный момент находится у неё в гостях.
Суд, рассмотрев дело, принял решение в пользу Агаты, постановив, что Тимофей должен окончательно переехать к ней. Представители Прилучного уже заявили, что намерены подать апелляцию и продолжат бороться за то, чтобы ребёнок остался с отцом.
Напоминаем, что Муцениеце и Прилучный устраивали судебные разбирательства по поводу опеки над своими детьми — Мией и Тимофеем. Суд предложил детям самостоятельно решить, с кем они хотят остаться. На фоне этих разбирательств у Агаты возникли проблемы в отношениях с детьми: Тимофей перестал общаться с матерью после того, как переехал к отцу. Однако судебный процесс продолжился.