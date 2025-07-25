Прилучный проиграл суд и не смог забрать 12-летнего сына у Муцениеце

Сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце по решению суда будет проживать с матерью. Актёр намерен обжаловать решение и всё же забрать 12-летнего Тимофея. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала заседания.

По словам Муцениеце, во время развода их сын Тимофей жил с Прилучным и практически не общался с ней. Однако сейчас ситуация изменилась: Тимофей стал чаще бывать у матери и в данный момент находится у неё в гостях.