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2 августа, 20:48

Павел Прилучный после поражения в суде улетел в отпуск с Зепюр Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян летят в отпуск. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zepyur_brutyan

Павел Прилучный и Зепюр Брутян летят в отпуск. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zepyur_brutyan

После проигрыша в суде бывшей супруге Агате Муцениеце актёр Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян покинули Москву и отправились в отпуск. Суд решил оставить 12-летнего сына Тимофея с мамой, что стало причиной для поездки без ребёнка.

Супруги, счастливо женатые почти три года и воспитывающие двухлетнего сына Микаэля, решили немного отдохнуть после недавних судебных разбирательств. Прилучный поделился в соцсетях видеозаписью из аэропорта, на которой он завтракает, сидя на чемодане, и забавно пританцовывает.

«Всё! Мы в отпуск», – написал актёр.

Прилучный ест в аэропорту перед полётом на виллу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bugevuge

Брутян показала фотографии из бизнес-класса самолёта, где пара провела время за просмотром фильмов и сериалов. На одной из фотографий она, одетая в белую футболку и серый свитшот, нежно целует мужа.

«Раньше повзрослеть»: Адвокат оценил шансы Прилучного вернуть сына после проигранного суда
«Раньше повзрослеть»: Адвокат оценил шансы Прилучного вернуть сына после проигранного суда

Ранее Life.ru писал, что актёр Павел Прилучный обвинил Агату Муцениеце в клевете и добился возбуждения уголовного дела против экс-супруги. Однако проиграл суд и не смог забрать 12-летнего сына.

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Юния Ларсон
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