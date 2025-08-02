Павел Прилучный после поражения в суде улетел в отпуск с Зепюр Брутян

После проигрыша в суде бывшей супруге Агате Муцениеце актёр Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян покинули Москву и отправились в отпуск. Суд решил оставить 12-летнего сына Тимофея с мамой, что стало причиной для поездки без ребёнка.

Супруги, счастливо женатые почти три года и воспитывающие двухлетнего сына Микаэля, решили немного отдохнуть после недавних судебных разбирательств. Прилучный поделился в соцсетях видеозаписью из аэропорта, на которой он завтракает, сидя на чемодане, и забавно пританцовывает.

«Всё! Мы в отпуск», – написал актёр.

Прилучный ест в аэропорту перед полётом на виллу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bugevuge