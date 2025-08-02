Павел Прилучный после поражения в суде улетел в отпуск с Зепюр Брутян
Павел Прилучный и Зепюр Брутян летят в отпуск. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zepyur_brutyan
После проигрыша в суде бывшей супруге Агате Муцениеце актёр Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян покинули Москву и отправились в отпуск. Суд решил оставить 12-летнего сына Тимофея с мамой, что стало причиной для поездки без ребёнка.
Супруги, счастливо женатые почти три года и воспитывающие двухлетнего сына Микаэля, решили немного отдохнуть после недавних судебных разбирательств. Прилучный поделился в соцсетях видеозаписью из аэропорта, на которой он завтракает, сидя на чемодане, и забавно пританцовывает.
«Всё! Мы в отпуск», – написал актёр.
Прилучный ест в аэропорту перед полётом на виллу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bugevuge
Брутян показала фотографии из бизнес-класса самолёта, где пара провела время за просмотром фильмов и сериалов. На одной из фотографий она, одетая в белую футболку и серый свитшот, нежно целует мужа.
Ранее Life.ru писал, что актёр Павел Прилучный обвинил Агату Муцениеце в клевете и добился возбуждения уголовного дела против экс-супруги. Однако проиграл суд и не смог забрать 12-летнего сына.