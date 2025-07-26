«Раньше повзрослеть»: Адвокат оценил шансы Прилучного вернуть сына после проигранного суда

Российский актёр Павел Прилучный вряд ли сможет забрать 12-летнего сына Тимофея у бывшей жены Агаты Муцениеце после проигранного суда, полагает адвокат Андрей Алёшкин. По его словам, первая инстанция уже учла все обстоятельства дела, в том числе желание самого ребёнка, поэтому при апелляции, скорее всего, не получится оспорить решение суда.

По его словам, в данном случае именно Прилучный должен будет платить алименты Муцениеце, но общение отца с ребёнком не может быть ограничено. Мальчик должен находиться под опекой мамы до 18 лет, однако у него есть возможность «раньше повзрослеть» и переехать к папе. Для этого нужно жениться в 16 лет и провести процедуру эмансипации, заключил кандидат юридических наук.