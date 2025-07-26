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Регион
26 июля, 16:02

«Раньше повзрослеть»: Адвокат оценил шансы Прилучного вернуть сына после проигранного суда

Адвокатов Алёшкин не верит, что Прилучный сможет забрать сына у Муцениеце

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Российский актёр Павел Прилучный вряд ли сможет забрать 12-летнего сына Тимофея у бывшей жены Агаты Муцениеце после проигранного суда, полагает адвокат Андрей Алёшкин. По его словам, первая инстанция уже учла все обстоятельства дела, в том числе желание самого ребёнка, поэтому при апелляции, скорее всего, не получится оспорить решение суда.

«Даже если вердикт будет оспорен стороной защиты Прилучного, до вынесения нового решения ребёнок должен жить с мамой», — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».

По его словам, в данном случае именно Прилучный должен будет платить алименты Муцениеце, но общение отца с ребёнком не может быть ограничено. Мальчик должен находиться под опекой мамы до 18 лет, однако у него есть возможность «раньше повзрослеть» и переехать к папе. Для этого нужно жениться в 16 лет и провести процедуру эмансипации, заключил кандидат юридических наук.

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Напомним, актёры после развода начали со скандалом делить детей. Со временем их сын Тимофей перестал общаться с матерью. Тем не менее Прилучный проиграл суд и не смог забрать сына у Муцениеце. Однако он добился возбуждения уголовки против бывшей жены.

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Борис Эльфанд
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