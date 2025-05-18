«Я буйная»: Маша Распутина объяснила, почему не спит с мужем в одной кровати
Маша Распутина заявила, что спит отдельно от мужа ради спокойствия во время сна
Маша Распутина и Виктор Захаров. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
61-летняя Маша Распутина призналась в интервью в программе «Секрет на миллион», что с 70-летним мужем, бизнесменом Виктором Захаровым, они предпочитают спать раздельно. Причиной такого решения стал темперамент певицы и её чувствительный сон.
«У нас две спальни, мы как цари! Я очень чувствительная по натуре, хоть я и буйная, громогласная, но я должна ночью спать. Если птичка ударит клювиком за стеклом, я моментально просыпаюсь, поэтому мне нужна полная тишина. А супруг любит бои без правил», — заявила артистка.
Поп-исполнительница поделилась, что её муж привык вставать на час раньше неё. Певица объяснила это разницей в их расписаниях: из-за поздних концертов и съёмок она долго не может уснуть, поэтому просыпается позже.
Аркадий Укупник, также присутствовавший в студии, высказал мнение, что раздельный сон может быть полезен для супругов. При этом он признался, что сам не всегда готов к такому формату, поскольку нуждается в физической близости. Певица заверила, что заняться любовь можно на любой кровати, а потом просто вернуться в свою «лучшую постель».
Ранее певица Анна Семенович откровенно призналась, что может позволить себе бокальчик алкогольного напитка каждый день. По словам звезды, ей не нужно для этого искать повод, однако во время диет артистка полностью исключает из рациона все спиртные коктейли.