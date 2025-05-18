«Я буйная»: Маша Распутина объяснила, почему не спит с мужем в одной кровати

61-летняя Маша Распутина призналась в интервью в программе «Секрет на миллион», что с 70-летним мужем, бизнесменом Виктором Захаровым, они предпочитают спать раздельно. Причиной такого решения стал темперамент певицы и её чувствительный сон.

«У нас две спальни, мы как цари! Я очень чувствительная по натуре, хоть я и буйная, громогласная, но я должна ночью спать. Если птичка ударит клювиком за стеклом, я моментально просыпаюсь, поэтому мне нужна полная тишина. А супруг любит бои без правил», — заявила артистка.

Поп-исполнительница поделилась, что её муж привык вставать на час раньше неё. Певица объяснила это разницей в их расписаниях: из-за поздних концертов и съёмок она долго не может уснуть, поэтому просыпается позже.

Аркадий Укупник, также присутствовавший в студии, высказал мнение, что раздельный сон может быть полезен для супругов. При этом он признался, что сам не всегда готов к такому формату, поскольку нуждается в физической близости. Певица заверила, что заняться любовь можно на любой кровати, а потом просто вернуться в свою «лучшую постель».