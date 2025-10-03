Любовь с телеэкрана: Сын Михаила Круга расписался с невестой из «Давай поженимся!»

Сын легендарного шансонье Михаила Круга Александр покинул «клуб холостяков», официально оформив брак с участницей телепроекта «Давай поженимся» Ульяной Сытиновой. Пара решила не скрывать это радостное событие от фанатов и опубликовала в личном блоге свадебные фотографии.

«Мы поженились. И вот уже два месяца как строим самую настоящую, счастливую семью. Столько любви я в жизни не ощущала, она повсюду. В сообщениях, в объятиях, в утренних завтраках, в прикосновениях, в глупых шутках и даже на расстоянии, в Сашиных далёких турах. Я люблю тебя, Александр Михайлович. 01.08.2025», — написала 23-летняя Ульяна в своём блоге.









Молодожёны запечатлели на снимках обручальные кольца на безымянных пальцах, символизирующие их супружеский статус. Девушка приняла решение взять фамилию супруга.

К слову, пара познакомилась в декабре 2024 года на съёмках программы «Давай поженимся!», а в конце февраля рассекретила свои отношения, опубликовав совместный ролик с нежными объятиями и поцелуями. Предложение руки и сердца Александр сделал своей избраннице в июне текущего года.

Ранее депутат Ольга Германова выступила с инициативой ограничить доступ к песням Михаила Круга в Интернете. По её мнению, произведения исполнителя, содержащие нецензурную лексику, должны быть подвергнуты цензуре. При этом Германова отметила, что в творчестве Круга есть немало качественных композиций, и предложила ввести возрастные ограничения для тех песен, в которых присутствуют оскорбительные выражения.