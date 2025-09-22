Интервидение
22 сентября, 07:36

Матерные песни Михаила Круга хотят подвергнуть цензуре

Депутат Германова призвала ограничить распространение матерных песен Круга

Михаил Круг. Обложка © РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Песни Михаила Круга, содержащие ненормативную лексику, не должны публиковаться в Сети без ограничений и популяризироваться. Такое мнение в разговоре высказала член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова.

Она подчеркнула, что у покойного исполнителя есть множество достойных музыкальных произведений. При этом парламентарий убеждена, что композиции с оскорбительными фразами необходимо маркировать возрастными ограничениями.

«У него есть хорошие песни. Наверное, [любители] шансона его слушают внимательно. Те песни, в которых содержится ненормативная лексика и они не несут подтверждения нашим ценностям, — их не надо опубличивать, пускать их в эфир и так далее. А те, которые сейчас у нас в свободном доступе [в интернете], не популяризировать. На литературу есть возрастные марки. На песни тоже они должны быть», — сказала Германова в интервью «Абзацу».

По её словам, те произведения, которые не соответствуют традиционным ценностям, не должны появляться в эфире или на концертах.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что под запрет может попасть творчество рок-группы «Сектор Газа», славящейся множеством песен с нецензурной лирикой. Почву для обсуждений дала депутат ГД Нина Останина, сказавшая, что творчество рокеров необходимо убрать с музыкальных площадок, а остальные платформы оставить на усмотрение Роскомнадзора. Однако впоследствии парламентарий пояснила, что использовала не самую удачную формулировку и запрещать «Сектор Газа» никто не собирается. К слову, на днях Роспатент продлил товарный знак группы до 2031 года.

