Матерные песни Михаила Круга хотят подвергнуть цензуре

«У него есть хорошие песни. Наверное, [любители] шансона его слушают внимательно. Те песни, в которых содержится ненормативная лексика и они не несут подтверждения нашим ценностям, — их не надо опубличивать, пускать их в эфир и так далее. А те, которые сейчас у нас в свободном доступе [в интернете], не популяризировать. На литературу есть возрастные марки. На песни тоже они должны быть», — сказала Германова в интервью «Абзацу».