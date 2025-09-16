Владимир Путин
16 сентября, 09:54

«Стоял дымок болгарских сигарет»: В России могут появиться пиво и табак под именем Михаила Круга

Ирина Круг получила право выпускать товары под именем покойного мужа

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ irinakrug

Певица Ирина Круг, вдова шансонье Михаила Круга, зарегистрировала в России бренд с именем покойного мужа. Под маркой «Михаил Круг» теперь можно будет продавать пиво, сигареты, вейпы, чай и другие товары. Об этом стало известно Mash.

Товарный знак был зарегистрирован Роспатентом после подачи заявки в феврале 2024 года. Вдова артиста планирует использовать бренд для продажи алкогольных и безалкогольных напитков, табачной продукции, кофе, чая и мясных изделий.

Ранее популярный российский певец Дима Билан подал заявку на регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Заявителем выступил сам артист как индивидуальный предприниматель. Регистрация охватывает несколько сфер, включая управление бизнесом, рекламные и маркетинговые услуги, а также деятельность в сфере общественного питания и медицины.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Михаил Круг
  • Общество
