18 сентября, 10:03

Товарный знак группы «Сектор Газа» продлили

Роспатент решил продлить товарный знак группы Сектор Газа до 2031 года

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sektorgaza

Товарный знак легендарной музыкальной группы «Сектор Газа» будет действовать на территории России как минимум до июля 2031 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.

Согласно информации ведомства, российское подразделение лейбла Warner Music Russia в 2021 году продлило исключительные права на использование товарного знака сроком на 10 лет. Изначальная заявка была подана в федеральную службу по интеллектуальной собственности ещё в 2001 году и с тех пор неоднократно продлевалась.

Накануне в прессе появились сообщения о том, что в России могут запретить творчество рок-группы «Сектор Газа». Причиной тому стали слова депутата Госдумы Нины Останиной, заявившей, что песни коллектива нужно удалить с музыкальных площадок, а насчёт присутствия на остальных платформах решит Роскомнадзор. Правда, после она принесла извинения за неудачную формулировку и пояснила, что запрещать «Сектор Газа» не будут.

Юрий Лысенко
