Товарный знак группы «Сектор Газа» продлили

Товарный знак легендарной музыкальной группы «Сектор Газа» будет действовать на территории России как минимум до июля 2031 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.

Согласно информации ведомства, российское подразделение лейбла Warner Music Russia в 2021 году продлило исключительные права на использование товарного знака сроком на 10 лет. Изначальная заявка была подана в федеральную службу по интеллектуальной собственности ещё в 2001 году и с тех пор неоднократно продлевалась.