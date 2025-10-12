Режиссёр Александр Молочников принял окончательное решение не возвращаться в РФ, несмотря на ностальгию. В интервью «Би-би-си» он пояснил, что его творчество не соответствует современным российским реалиям.

Молочников признался, что иногда испытывает сильное желание вернуться и прогуляться по петербургской набережной, особенно при посещении Риги с её похожей архитектурой. Однако он подчеркнул, что не хочет жить в России или даже приезжать на родину для работы, поскольку его деятельность не вписывается в текущую среду.

«Мне не хочется жить в России и даже приезжать работать. То, что я делаю, не вписывается в эту органичность», — отметил он.

Он также отметил, что возвращение будет означать для него профессиональный шаг назад в сравнении с успешной международной карьерой. Молочников рассказал о получении двух премий BAFTA, участии в престижном фестивале в Тель-Авиве и знакомстве с выдающимися кинематографистами, включая Паоло Соррентино и Вернера Херцога. Главным преимуществом нынешнего положения режиссёр назвал наличие творческих перспектив на Западе и ощущение профессионального роста.

Напомним, что Александр Молочников присоединился к бизнесу ещё одного беглого артиста Андрея Бурковского. Они собираются заработать на курсах, которые теперь проводятся не только в США, но и в Великобритании. В течение месяца ученики знания о театре и кино, основанными на системе Станиславского.