«Как-то стыдно»: Сбежавшая из России актриса теперь работает таксисткой в Париже

Российская актриса Мария Шалаева пользовалась славой в родной стране, однако она приняла решение покинуть её. В итоге жизнь заграницей не сложилась: после переезда во Францию начала работать таксисткой. В своём личном блоге она призналась, как пришлось оставить основную профессию и добиваться заработка другим способом.

Актриса Мария Шалаева устроилась работать таксистом в Париже. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ masha_shalaeva_

«Теперь про реальность. Как-то сложно, даже неловко, стыдно... Сегодня мой первый рабочий день. В такси. Кстати, волнуюсь я также, как будто это первый съёмочный день», — отметила Мария.

Актриса, прославившаяся после главной роли в картине Анны Меликян «Русалка» (2007), покинула Россию в 2022 году вместе с детьми. Причиной отъезда она называла возможное уголовное преследование из-за участия в протестных акциях со своим несовершеннолетним сыном. Для переезда Шалаева выбрала Париж, где у неё проживают родственники.

