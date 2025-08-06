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6 августа, 14:12

Незлобин пожаловался, что его дочь столкнулась с буллингом в американской школе

Александр Незлобин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nezlobinofficial

Александр Незлобин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nezlobinofficial

Российский комик Александр Незлобин, переехавший в Лос-Анджелес, поделился проблемами своей 12-летней дочери в американской школе. По словам юмориста, девочка находилась в угнетающей атмосфере.

«Линда много раз говорила: «Я не могу туда ходить». Когда она через три месяца сказала то же самое, мы поменяли школу», — рассказал комик в выпуске YouTube-шоу «Культурная разница» на канале Руслана Белого*.

По словам Незлобина, его дочь столкнулась с серьёзными трудностями в первой школе, где царила угнетающая атмосфера. Хотя артист избегает термина «буллинг», он признаёт, что Линда категорически отказывалась посещать занятия. После перевода в новое учебное заведение ситуация улучшилась.

Незлобин также отметил сложности распознавания буллинга современными родителями, поскольку подростки часто выражают свои переживания через эмодзи и не всегда готовы открыто говорить о проблемах.

Особое внимание комик уделил трансформации мировоззрения дочери под влиянием калифорнийской среды. Линда стала убеждённой вегетарианкой и активисткой, даже организующей мини-акции против употребления мяса.

Выбор Лос-Анджелеса для переезда был обусловлен наличием друзей и мягким климатом, который должен был помочь адаптироваться ребёнка. Сам комик называет США своим домом, но не исключает визитов в Россию.

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Ранее комик Незлобин поделился своим наблюдением о том, что в Соединённых Штатах не проявляют интереса к России и её политической повестке. Он уточнил, что за весь период его проживания в США ему задавали лишь один вопрос — о продолжительности перелёта из Российской Федерации в Штаты.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Алиса Хуссаин
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