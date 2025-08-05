«О, а далеко лететь?»: Незлобин рассказал, о чём у него спрашивают в США
Комик Незлобин: В США интересуются только тем, как долго лететь в Россию
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nezlobinofficial
В США не проявляют интереса к России и политической повестке. Таким мнением поделился в интервью шоу «Культурная разница» комик Александр Незлобин, уточнив, что за всё время проживания там у него спрашивали лишь, как долго лететь из РФ в Штаты.
Он рассказал, что живёт в Лос-Анджелесе, куда перебрался вслед за друзьями. Комик отметил, что пытается строить карьеру на английском языке, но процесс идёт «ни шатко ни валко».
«Всё развивается, но похвастаться пока нечем… Я очень плохо поддаюсь обучению языкам», — признался он.
Также Незлобин пошутил, что думал завести любовницу ради ускоренного изучения английского и оформления документов, заявив, что даже его жена такой вариант одобрит. При этом, по словам Незлобина, его дочь Линда быстро адаптировалась к местной среде и стала убеждённой вегетарианкой. Комик рассказал, что девочка активно защищает свои взгляды — однажды она вышла к нему с плакатом, призывающим перестать есть животных.
Напомним, после того как Незлобин покинул Россию в феврале 2022 года, он рассчитывал зарабатывать на жизнь выступлениями. Весной и летом 2022 года он анонсировал масштабный тур по Европе, часть выручки от которого планировал направить на поддержку Украины. Однако тур провалился из-за низких продаж. Но затем, как узнал Life.ru, дела у него пошли лучше.