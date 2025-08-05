«О, а далеко лететь?»: Незлобин рассказал, о чём у него спрашивают в США

В США не проявляют интереса к России и политической повестке. Таким мнением поделился в интервью шоу «Культурная разница» комик Александр Незлобин, уточнив, что за всё время проживания там у него спрашивали лишь, как долго лететь из РФ в Штаты.

Он рассказал, что живёт в Лос-Анджелесе, куда перебрался вслед за друзьями. Комик отметил, что пытается строить карьеру на английском языке, но процесс идёт «ни шатко ни валко».

«Всё развивается, но похвастаться пока нечем… Я очень плохо поддаюсь обучению языкам», — признался он.

Также Незлобин пошутил, что думал завести любовницу ради ускоренного изучения английского и оформления документов, заявив, что даже его жена такой вариант одобрит. При этом, по словам Незлобина, его дочь Линда быстро адаптировалась к местной среде и стала убеждённой вегетарианкой. Комик рассказал, что девочка активно защищает свои взгляды — однажды она вышла к нему с плакатом, призывающим перестать есть животных.