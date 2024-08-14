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14 августа, 05:26

Комик Незлобин продал квартиру в Москве, которая приносила ему миллионы

Комик Александр Незлобин. Обложка © nezlobin.com

Комик Александр Незлобин. Обложка © nezlobin.com

Комик Александр Незлобин, уехавший в США после начала СВО, продал последнюю московскую квартиру. Элитную недвижимость на Патриарших прудах стендапер сдавал более двух лет.

Дом, где жил Незлобин. Видео © SHOT

По сведениям SHOT, сделка была заключена в конце июля. Незлобин избавился от 75-метровой двушки на улице Спиридоновка, рядом с Патриаршими прудами, в Пресненском районе столицы. Квартира располагается в пятиэтажном доме 1933 года. До момента продажи там жили арендаторы, которых семья юмориста нашла одновременно со своим отъездом из РФ — в начале 2022 года. Квартиры с такими параметрами сдаются в среднем от 250 тысяч рублей в месяц: за это время релокант-стендапер заработал.

Минимум 5 млн рублей заработал на россиянах комик Незлобин после отъезда
Минимум 5 млн рублей заработал на россиянах комик Незлобин после отъезда

Напомним, что после бегства из России в феврале 2022 года Незлобин планировал зарабатывать на хлеб гастролями. Весной – летом 2022 года он объявил о большом европейском туре, часть доходов от которого пообещал отправить на помощь Украине. Но тур не состоялся, потому что билеты не продавались. Комик даже жаловался на трудности выживания в США. Но затем, как узнал Life.ru, дела у него пошли лучше. Позже стало известно, что Незлобин продал московскую недвижимость: шоумен избавился от ещё одной квартиры в центре столицы.

Андрей Бражников
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