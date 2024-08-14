Комик Незлобин продал квартиру в Москве, которая приносила ему миллионы
Комик Александр Незлобин. Обложка © nezlobin.com
Комик Александр Незлобин, уехавший в США после начала СВО, продал последнюю московскую квартиру. Элитную недвижимость на Патриарших прудах стендапер сдавал более двух лет.
Дом, где жил Незлобин. Видео © SHOT
По сведениям SHOT, сделка была заключена в конце июля. Незлобин избавился от 75-метровой двушки на улице Спиридоновка, рядом с Патриаршими прудами, в Пресненском районе столицы. Квартира располагается в пятиэтажном доме 1933 года. До момента продажи там жили арендаторы, которых семья юмориста нашла одновременно со своим отъездом из РФ — в начале 2022 года. Квартиры с такими параметрами сдаются в среднем от 250 тысяч рублей в месяц: за это время релокант-стендапер заработал.
Напомним, что после бегства из России в феврале 2022 года Незлобин планировал зарабатывать на хлеб гастролями. Весной – летом 2022 года он объявил о большом европейском туре, часть доходов от которого пообещал отправить на помощь Украине. Но тур не состоялся, потому что билеты не продавались. Комик даже жаловался на трудности выживания в США. Но затем, как узнал Life.ru, дела у него пошли лучше. Позже стало известно, что Незлобин продал московскую недвижимость: шоумен избавился от ещё одной квартиры в центре столицы.