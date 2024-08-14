Комик Незлобин продал квартиру в Москве, которая приносила ему миллионы

Комик Александр Незлобин, уехавший в США после начала СВО, продал последнюю московскую квартиру. Элитную недвижимость на Патриарших прудах стендапер сдавал более двух лет.

Дом, где жил Незлобин. Видео © SHOT

По сведениям SHOT, сделка была заключена в конце июля. Незлобин избавился от 75-метровой двушки на улице Спиридоновка, рядом с Патриаршими прудами, в Пресненском районе столицы. Квартира располагается в пятиэтажном доме 1933 года. До момента продажи там жили арендаторы, которых семья юмориста нашла одновременно со своим отъездом из РФ — в начале 2022 года. Квартиры с такими параметрами сдаются в среднем от 250 тысяч рублей в месяц: за это время релокант-стендапер заработал.