Беглый актёр Бурковский зазывает британцев на свои «великие» курсы по системе Станиславского

Сбежавший из России актёр Андрей Бурковский планирует заработать около 2 миллионов рублей на своих курсах, которые теперь проводятся не только в США, но и в Великобритании. К нему присоединился ещё один беглец режиссёр Александр Молочников, сообщает Telegram-канал SHOT.

В ближайший месяц «признанный актёр» будет обучать 16 человек в Лондоне, каждый из которых заплатит 850 фунтов (около 96 тысяч рублей). В течение месяца он обещает провести 10 сессий, на которых поделится знаниями и инструментами театра и кино, основанными на системе Станиславского. Бурковский также обещает обучить «соединению тела и голоса», обретению уверенности на сцене и развитию внутреннего диалога.

Актёр вместе с Молочниковым уже успели совместно представить в Лондоне спектакль Seagull True Story, на премьере которого присутствовали многие российские звёзды шоу-бизнеса, включая Ксению Собчак. В одной из сцен он появляется перед зрителями на плечах нескольких темнокожих артистов. Показы спектакля в Лондоне продлятся месяц.