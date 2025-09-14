Беглый актёр Бурковский зазывает британцев на свои «великие» курсы по системе Станиславского
SHOT: Актёр Бурковский заработает 2 миллиона на своих курсах, но уже в Британии
Андрей Бурковский. Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков
Сбежавший из России актёр Андрей Бурковский планирует заработать около 2 миллионов рублей на своих курсах, которые теперь проводятся не только в США, но и в Великобритании. К нему присоединился ещё один беглец режиссёр Александр Молочников, сообщает Telegram-канал SHOT.
В ближайший месяц «признанный актёр» будет обучать 16 человек в Лондоне, каждый из которых заплатит 850 фунтов (около 96 тысяч рублей). В течение месяца он обещает провести 10 сессий, на которых поделится знаниями и инструментами театра и кино, основанными на системе Станиславского. Бурковский также обещает обучить «соединению тела и голоса», обретению уверенности на сцене и развитию внутреннего диалога.
Актёр вместе с Молочниковым уже успели совместно представить в Лондоне спектакль Seagull True Story, на премьере которого присутствовали многие российские звёзды шоу-бизнеса, включая Ксению Собчак. В одной из сцен он появляется перед зрителями на плечах нескольких темнокожих артистов. Показы спектакля в Лондоне продлятся месяц.
Напомним, что Бурковский вместе с женой и двумя детьми улетел в США сразу после начала спецоперации на Украине. Первые деньги в Америке артист начал зарабатывать именно на той самой «системе Станиславского». Его необычные курсы обычно проходят в студии на Манхэттене и стоят 2 тысячи долларов (около 195 тысяч рублей) за 16 уроков.