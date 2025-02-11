Станиславский в Нью-Йорке: Сбежавший в США Бурковский зарабатывает на русских именах

Бывший актёр КВН Андрей Бурковский, переехавший в США, нашёл необычный способ заработка — он продаёт курсы по «системе Станиславского». Как сообщает SHOT, занятия проходят в студии на Манхэттене и стоят 2 тысячи долларов (около 195 тысяч рублей) за 16 уроков.

Бурковский не только учит актёрскому мастерству, но и рассказывает о Московском художественном театре им. А.П. Чехова, где он проработал 15 лет.

Бурковский продаёт курсы по «системе Станиславского». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / seagullnyc / aburkovskiy

Помимо преподавания, актёр продолжает выступать в местных театрах. В конце января он сыграл в спектакле «Наш класс» в Бруклинской музыкальной академии. Спектакль был на английском языке.