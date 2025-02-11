Станиславский в Нью-Йорке: Сбежавший в США Бурковский зарабатывает на русских именах
SHOT: Андрей Бурковский зарабатывает в США на курсах по системе Станиславского
Бывший актёр КВН Андрей Бурковский, переехавший в США, нашёл необычный способ заработка — он продаёт курсы по «системе Станиславского». Как сообщает SHOT, занятия проходят в студии на Манхэттене и стоят 2 тысячи долларов (около 195 тысяч рублей) за 16 уроков.
Бурковский не только учит актёрскому мастерству, но и рассказывает о Московском художественном театре им. А.П. Чехова, где он проработал 15 лет.
Бурковский продаёт курсы по «системе Станиславского». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / seagullnyc / aburkovskiy
Помимо преподавания, актёр продолжает выступать в местных театрах. В конце января он сыграл в спектакле «Наш класс» в Бруклинской музыкальной академии. Спектакль был на английском языке.
Бурковский с женой и двумя детьми улетел в Штаты после начала спецоперации на Украине. Примерно за год до отъезда семья взяла в ипотеку четырёхкомнатную квартиру площадью 130 квадратных метров в столичном районе Аэропорт. По данным Life.ru, недавно он продал её за 80 млн рублей.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / seagullnyc / aburkovskiy