Куда россиянам поехать на новогодние праздники без визы: 6 бюджетных маршрутов для отпуска

Новогодние праздники — это шанс нажать на паузу и начать 2026 год с правильной ноты. Кто-то предпочитает встречать Новый год дома под оливье и куранты, а кто-то мечтает о путешествии, чтобы первые впечатления нового года были связаны с приключениями. Проблема в том, что новогодние поездки часто превращаются в головную боль: визы, астрономические цены, бесконечное планирование. Мы нашли шесть направлений, где не нужна виза, а праздничная атмосфера сочетается с разумными ценами. Три варианта в России — для любителей настоящей зимы и три за границей — для тех, кто хочет сбежать от холодов.

Путешествия по России: настоящая зима без границ

Зачем лететь за тридевять земель, когда в собственной стране столько мест для волшебного Нового года? Россия зимой — это особая атмосфера, которую не найдёшь нигде. Города украшают гирляндами до небес, на ярмарках продают горячий глинтвейн и жареные каштаны, а дети верят в чудеса. Плюсы очевидны: не нужен загранпаспорт, не надо переживать из-за валюты, добраться можно на поезде. Для семей с детьми это идеал — катание на собачьих упряжках, встречи с Дедом Морозом и настоящий снежный праздник вместо пальм. Родителям проще контролировать бюджет, когда всё в рублях. Давайте посмотрим, куда отправиться, чтобы каникулы стали волшебными.

Карелия — север, который влюбляет с первого снега

Карелия — это место, где природа главнее человека, а новогоднее настроение создаётся северным сиянием над замёрзшими озёрами. Ночной поезд из Москвы в Петрозаводск стоит от 2500 рублей. Здесь можно кататься на собачьих упряжках с хаски, мчаться по льду озёр на снегоходах, навестить местных Дедов Морозов — Паккайне и Талви Укко. Горный парк «Рускеала» зимой превращается в световую феерию с фестивалем ледяных скульптур. Новогодние туры начинаются от 40 тысяч рублей на двоих за три дня с проживанием и питанием.

Байкал — когда хочется почувствовать себя первопроходцем

Зимой озеро замерзает, превращаясь в гигантское зеркало из прозрачного льда: по нему можно кататься на коньках, видя дно на глубине нескольких метров. Авиабилеты из Москвы в Иркутск стоят 35–47 тысяч рублей туда и обратно. На Байкале стоит посетить остров Ольхон со скалой Шаманкой, Байкальскую астрофизическую обсерваторию, попробовать бурятскую кухню и погонять на снегоходах. Недельный тур на двоих обойдётся в 140–160 тысяч рублей без перелёта. Детям понравятся приключения и этнические деревни.

Алтай — горы, которые лечат душу

Алтай — место с особой энергетикой: заснеженные вершины, горячие источники посреди леса, тишина и уединение. Авиабилеты из Москвы в Горно-Алтайск стоят около 40 тысяч на человека, жильё — от 3500 за ночь на двоих. Обязательно съездите к Гейзерному озеру с бирюзовой водой, прокатитесь по Чуйскому тракту, искупайтесь в горячих источниках под открытым небом при минус двадцати. Попробуйте алтайский мёд и травяные чаи. На Алтае почти всегда ясное небо — встречайте Новый год под россыпью звёзд.

Путешествия за границу: когда хочется чего-то нового

Если душа просит перемен, а зимние морозы надоели ещё в ноябре, самое время посмотреть на безвизовые страны. Новый год за границей — это возможность окунуться в другую культуру, попробовать экзотическую кухню и вернуться домой с багажом невероятных историй. Главное преимущество: никаких визовых хлопот, только загранпаспорт и билеты. Для семей с детьми все три направления безопасны и удобны, они с развитой инфраструктурой и русскоговорящими гидами. Рассмотрим варианты поближе.

Турция — когда хочется и моря, и праздника

Зимой в Турции комфортные +15...+20 градусов, никакой летней жары и толп туристов. Прямые рейсы из любого города, находиться можно до 90 дней. Новогодние туры начинаются от 60 тысяч на двоих за неделю с перелётом и «всё включено». Отели устраивают гала-ужины с шоу-программами и фейерверками. Зимой приятно гулять по Памуккале без толп, исследовать древний Эфес без жары, слетать в Каппадокию на воздушном шаре. Для детей — бассейны с подогревом, аквапарки и анимация.

Грузия — гостеприимство и традиции

Грузия встречает Новый год с особым колоритом: застолья с грузинским многоголосием, украшенный Тбилиси, горячие источники в Боржоми. Виза не нужна, находиться можно до года. Туры из Москвы начинаются от 90 тысяч на двоих за неделю. Посетите древнюю Мцхету, город любви Сигнахи, винные погреба Кахетии. Попробуйте хинкали, хачапури и домашнее вино. Для детей — канатные дороги, крепости и сладости на новогодних ярмарках. Любителям активного отдыха можно покататься на лыжах в Гудаури.

ОАЭ — восточная сказка без лишних хлопот

Зима в Эмиратах — высокий сезон с комфортными +25...+27 градусов. Виза не нужна, лететь пять часов. Туры от 80–90 тысяч на двоих за неделю. Новый год празднуют с размахом: грандиозные фейерверки, украшенные улицы, гигантские ёлки в торговых центрах. Поднимитесь на Бурдж-Халифу, отправьтесь на сафари по пустыне, посетите мечеть шейха Зайда, покатайтесь на лыжах в Ski Dubai при +25 ℃ на улице. Детям понравятся аквапарки, океанариумы и встреча с Дедом Морозом на верблюде.