Декабрь 2025 года обещает стать переломным для украинской политики. Астрологи прогнозируют крушение политической карьеры Владимира Зеленского и драматические изменения на международной арене. Мы разобрались в астрологических прогнозах и выяснили, какие события ждут мир в последний месяц 2025 года. Звёзды редко ошибаются, когда речь идёт о власти и её падении.

Коррупционный скандал как первый удар по трону

Политический прогноз на декабрь 2025: что ждёт Украину и Европу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prilutskiy

В первой декаде ноября астрологические аспекты указывали на крупный коррупционный скандал вокруг Зеленского — и события развивались именно по этому сценарию. «В первой декаде ноября у Зеленского ожидался крупный коррупционный скандал, что повлекло за собой серьёзное обострение ситуации. Его политический трон начал стремительно шататься, а к декабрю — он полностью развалится, превратившись в гору обломков. В этом контексте становится всё более ясно, что происходит с его карьерой», — объясняет астролог Александр Зараев. Политический кризис нарастает с каждым днём, и декабрь 2025 года станет месяцем окончательного краха. Звёзды показывают, что фундамент власти даёт трещины одну за другой и к концу года от политического влияния украинского лидера не останется и следа.

План Трампа утонет в астрологическом тумане

Новолуние в период Чёрной Луны стало роковым для дипломатических инициатив. «Особенно важно напомнить, что мы уже обсуждали план Трампа, озвученный как раз перед новолунием, в периоды так называемой Чёрной Луны. Мы говорили, что эта стратегия не сработает, поскольку в астрологическом плане там много тумана и неясности, особенно с участием Европы. Также мы отмечали, что к 20 декабря ситуация полностью прояснится: всё тайное станет явным. Поэтому декабрь — это время «штормов» как политических, так и финансовых. И именно первая декада будет наиболее динамичной», — рассказывает астролог. План по урегулированию конфликта вызовет много вопросов. В том числе из-за Трампа могут быть столкновения между США и Европой, связанные с их стратегией по Украине.

На этом этапе усилятся конфликты и противостояния между Америкой и Европой из‑за стратегии по Украине. Если Европа хочет продолжения конфликта на минимум год-два, чтобы подготовить свои оборонные силы против России, то для Америки это неприемлемо. США также будут оказывать давление на Украину, в том числе через отказ в информационной поддержке. В общем, по Трампу, если Зеленский хочет продолжать войну — пусть продолжает. Александр Зараев Астролог

Полнолуние 5 декабря: военная активность на пике

Астрологическая карта на начало декабря указывает на резкое усиление военных действий. «5 декабря ожидается полнолуние — и ряд астрологических аспектов укажут, что текущая спецоперация может набрать обороты. Предполагается активное продвижение наших войск к Одессе и Херсону», — говорит Александр Зараев.

Зимнее солнцестояние 2025: астролог о переменах во власти. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MoreThanPicture

Полнолуние традиционно считается временем кульминации событий, когда скрытые процессы выходят на поверхность. В этот период энергия достигает пика, что на политической арене проявляется в виде резких действий и неожиданных поворотов. «Первая половина декабря — это время, когда многие политические лидеры почувствуют приближение завершения этого этапа СВО, после чего начнётся подготовка к новому циклу», — добавляет эксперт. Звёзды не оставляют сомнений: декабрь станет месяцем решительных действий, а не дипломатических игр.

20 декабря: точка невозврата для украинского лидера

Зимнее солнцестояние и переход Солнца в знак зодиака Козерог станут символическим концом политической карьеры. «До новолуния 20 декабря Зеленский, вероятно, предпримет попытки удержаться у власти. После 20–21 декабря, когда Солнце войдёт в знак зодиака Козерог, для него наступит период окончательного завершения карьеры или выполнения непосильных дел. Перед Новым годом, скорее всего, ему уже поставят большой крест — и Европа тут же подготовит ему замену», — прогнозирует астролог.

Козерог в астрологии отвечает за структуры власти, карьеру и политическую иерархию, но в данном случае энергия этого знака сработает разрушительно. «Также к тому времени в Верховной раде сформируется понимание, что Зеленский уже дал себя исчерпать как политический лидер, который способен дойти до конца», — объясняет Зараев. Окружение начнёт искать замену, а европейские покровители уже готовят запасные варианты.

Вторая половина декабря: дипломатия отступает

Декабрь 2025 станет месяцем политических штормов: прогноз астролога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / byelaman

Противостояние Меркурия и Урана в сочетании с активизацией Марса создаёт взрывоопасную астрологическую ситуацию. «На фоне начавшихся штормов, связанных с оппозицией Меркурия и Урана, а также активизацией Марса (планета войны), входящего в знак Козерога, ожидаем усиления военных действий и завершения дипломатических переговоров, которые могли бы решить конфликт. Вторая половина декабря покажет, что все договорённости и планы потеряют свою ценность — они будут обнулены», — объясняет Зараев. Марс в Козероге действует жёстко и бескомпромиссно. Это период, когда слова уступают место действиям, а дипломатические попытки урегулирования терпят крах.

Общий контекст декабря — это подведение итогов для попыток смягчить конфликт или переломить ситуацию дипломатическими средствами. К концу месяца или началу следующего могут возникнуть активные сцены, где пушки решат конфликт, а окружение Зеленского — подготовится к военному перевороту или же попыткам устранения его в мягком режиме. Александр Зараев Астролог

План Трампа по Украине провалится: что говорят звёзды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / amgun