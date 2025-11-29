Крах Зеленского и начало нового этапа СВО: Геополитический прогноз на декабрь 2025 года
Оглавление
Политический режим украинского лидера, возможно, рухнет уже в декабре 2025 года! Life.ru публикует прогноз астролога о главных событиях последнего месяца года Змеи. Приготовьтесь, звёзды готовят много сюрпризов.
Астролог предсказал крушение политической карьеры Зеленского в декабре 2025-го. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock AI, © Nano Banana AI
Декабрь 2025 года обещает стать переломным для украинской политики. Астрологи прогнозируют крушение политической карьеры Владимира Зеленского и драматические изменения на международной арене. Мы разобрались в астрологических прогнозах и выяснили, какие события ждут мир в последний месяц 2025 года. Звёзды редко ошибаются, когда речь идёт о власти и её падении.
Коррупционный скандал как первый удар по трону
Политический прогноз на декабрь 2025: что ждёт Украину и Европу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prilutskiy
В первой декаде ноября астрологические аспекты указывали на крупный коррупционный скандал вокруг Зеленского — и события развивались именно по этому сценарию. «В первой декаде ноября у Зеленского ожидался крупный коррупционный скандал, что повлекло за собой серьёзное обострение ситуации. Его политический трон начал стремительно шататься, а к декабрю — он полностью развалится, превратившись в гору обломков. В этом контексте становится всё более ясно, что происходит с его карьерой», — объясняет астролог Александр Зараев. Политический кризис нарастает с каждым днём, и декабрь 2025 года станет месяцем окончательного краха. Звёзды показывают, что фундамент власти даёт трещины одну за другой и к концу года от политического влияния украинского лидера не останется и следа.
План Трампа утонет в астрологическом тумане
Новолуние в период Чёрной Луны стало роковым для дипломатических инициатив. «Особенно важно напомнить, что мы уже обсуждали план Трампа, озвученный как раз перед новолунием, в периоды так называемой Чёрной Луны. Мы говорили, что эта стратегия не сработает, поскольку в астрологическом плане там много тумана и неясности, особенно с участием Европы. Также мы отмечали, что к 20 декабря ситуация полностью прояснится: всё тайное станет явным. Поэтому декабрь — это время «штормов» как политических, так и финансовых. И именно первая декада будет наиболее динамичной», — рассказывает астролог. План по урегулированию конфликта вызовет много вопросов. В том числе из-за Трампа могут быть столкновения между США и Европой, связанные с их стратегией по Украине.
На этом этапе усилятся конфликты и противостояния между Америкой и Европой из‑за стратегии по Украине. Если Европа хочет продолжения конфликта на минимум год-два, чтобы подготовить свои оборонные силы против России, то для Америки это неприемлемо. США также будут оказывать давление на Украину, в том числе через отказ в информационной поддержке. В общем, по Трампу, если Зеленский хочет продолжать войну — пусть продолжает.
Полнолуние 5 декабря: военная активность на пике
Астрологическая карта на начало декабря указывает на резкое усиление военных действий. «5 декабря ожидается полнолуние — и ряд астрологических аспектов укажут, что текущая спецоперация может набрать обороты. Предполагается активное продвижение наших войск к Одессе и Херсону», — говорит Александр Зараев.
Зимнее солнцестояние 2025: астролог о переменах во власти. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MoreThanPicture
Полнолуние традиционно считается временем кульминации событий, когда скрытые процессы выходят на поверхность. В этот период энергия достигает пика, что на политической арене проявляется в виде резких действий и неожиданных поворотов. «Первая половина декабря — это время, когда многие политические лидеры почувствуют приближение завершения этого этапа СВО, после чего начнётся подготовка к новому циклу», — добавляет эксперт. Звёзды не оставляют сомнений: декабрь станет месяцем решительных действий, а не дипломатических игр.
20 декабря: точка невозврата для украинского лидера
Зимнее солнцестояние и переход Солнца в знак зодиака Козерог станут символическим концом политической карьеры. «До новолуния 20 декабря Зеленский, вероятно, предпримет попытки удержаться у власти. После 20–21 декабря, когда Солнце войдёт в знак зодиака Козерог, для него наступит период окончательного завершения карьеры или выполнения непосильных дел. Перед Новым годом, скорее всего, ему уже поставят большой крест — и Европа тут же подготовит ему замену», — прогнозирует астролог.
Козерог в астрологии отвечает за структуры власти, карьеру и политическую иерархию, но в данном случае энергия этого знака сработает разрушительно. «Также к тому времени в Верховной раде сформируется понимание, что Зеленский уже дал себя исчерпать как политический лидер, который способен дойти до конца», — объясняет Зараев. Окружение начнёт искать замену, а европейские покровители уже готовят запасные варианты.
Вторая половина декабря: дипломатия отступает
Декабрь 2025 станет месяцем политических штормов: прогноз астролога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / byelaman
Противостояние Меркурия и Урана в сочетании с активизацией Марса создаёт взрывоопасную астрологическую ситуацию. «На фоне начавшихся штормов, связанных с оппозицией Меркурия и Урана, а также активизацией Марса (планета войны), входящего в знак Козерога, ожидаем усиления военных действий и завершения дипломатических переговоров, которые могли бы решить конфликт. Вторая половина декабря покажет, что все договорённости и планы потеряют свою ценность — они будут обнулены», — объясняет Зараев. Марс в Козероге действует жёстко и бескомпромиссно. Это период, когда слова уступают место действиям, а дипломатические попытки урегулирования терпят крах.
Общий контекст декабря — это подведение итогов для попыток смягчить конфликт или переломить ситуацию дипломатическими средствами. К концу месяца или началу следующего могут возникнуть активные сцены, где пушки решат конфликт, а окружение Зеленского — подготовится к военному перевороту или же попыткам устранения его в мягком режиме.
План Трампа по Украине провалится: что говорят звёзды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / amgun
Декабрь 2025 года астрологи называют месяцем окончательных решений и бесповоротных перемен. Звёзды складываются в неблагоприятную для действующей украинской власти картину: коррупционные скандалы, политическое давление со стороны союзников, военная активность и внутренние заговоры создают идеальный шторм. К Новому году политическая карта региона может измениться до неузнаваемости, а те, кто сегодня находится на вершине власти, окажутся в числе бывших политиков. Астрология предупреждает: декабрь будет месяцем, когда решения принимаются окончательно и бесповоротно. А ранее Life.ru рассказывал, что ждёт Овна по гороскопу в год Лошади 2026. Узнайте судьбу друзей и близких или поделитесь с ними прогнозами.
- Гороскоп для Льва на 2026 год Красной Лошади: Почему этот год сделает из вас победителя
вчера в 16:15
- Экстрасенсы раскрыли, как умершие близкие пытаются связаться — вы точно замечали эти 7 признаков
вчера в 15:30
- Что ждёт Рака в 2026 году Красной Огненной Лошади: деньги, любовь, удача — всё по гороскопу
27 ноября, 16:23