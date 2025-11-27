Даже не радуйтесь: 3 зодиака, которым после финала ретроградного Меркурия 29 ноября будет только хуже

Ретроградный Меркурий заканчивается 29 ноября, и многие уже радостно потирают руки в ожидании, что все проблемы закончатся в один миг. Техника перестанет ломаться, документы найдутся, а недопонимания в отношениях рассеются как дым. Спешим расстроить — не всё так просто. Астрологи предупреждают о коварном периоде, который называют «теневой фазой», или постретроградной тенью Меркурия, и он продлится аж до 16 декабря. Представьте: планета вроде бы развернулась и пошла прямо, но след от её обратного пути ещё будет аукаться почти три недели. А трём знакам зодиака в это время придётся особенно несладко — именно они рискуют столкнуться с самыми неприятными последствиями ноябрьского хаоса.

Знак зодиака Дева: когда перфекционизм становится проклятием

Постретроградная тень Меркурия: какие знаки пострадают больше всех. Фото © «Шедеврум»

Вот кому точно не позавидуешь в декабре, так это Девам по гороскопу. Весь ноябрь они старательно держали всё под контролем, проверяли каждую запятую в документах, перепроверяли сообщения по три раза и вообще вели себя образцово. Казалось бы, должно всё пройти гладко? Ну как бы не так! Именно после 29 ноября люди со знаком зодиака Дева начнут обнаруживать те самые мелкие ошибки, которые проскользнули мимо их бдительного взгляда. Неправильно оформленный договор вылезет боком ровно тогда, когда сделка уже почти состоялась. Недосказанность в переписке с коллегой превратится в настоящий конфликт.

А самое обидное — Девы по гороскопу будут корить себя за каждую промашку, хотя виновата вовсе не их внимательность, а коварная энергетика постретроградной тени. Меркурий управляет именно этим знаком зодиака, поэтому удар получается двойной. Астрологи советуют Девам в декабре взять паузу от важных решений и перестать пытаться всё исправить немедленно, иначе рискуете только усугубить ситуацию. Некоторые вещи должны разрешиться сами, и чем меньше вы будете в них копаться, тем быстрее наступит облегчение.

Знак зодиака Скорпион: когда прошлое не отпускает

Ретроградный Меркурий заканчивается 29 ноября: кому станет только хуже. Фото © «Шедеврум»

Скорпионы по гороскопу провели весь ноябрь в эпицентре ретроградного шторма, ведь Меркурий большую часть времени двигался назад именно через их знак зодиака. Казалось бы, 29 ноября должно принести облегчение, но вместо этого начнётся самое интересное. Все те люди из прошлого, которые объявились в ноябре, бывшие партнёры, старые друзья, забытые знакомые, не просто исчезнут обратно в небытие. Они останутся, да ещё и принесут с собой целый воз нерешённых вопросов. Скорпион по гороскопу мог подумать, что случайная встреча с бывшим — это просто привет от Вселенной, но после 29 ноября выяснится, что человек хочет возобновить отношения.

Люди со знаком зодиака Скорпион по натуре склонны копаться в прошлом, но постретроградная тень Меркурия превращает это в настоящую одержимость. Вместо того чтобы двигаться вперёд, они будут снова и снова прокручивать старые обиды, анализировать прошлые ошибки и пытаться понять, что же пошло не так. Астрологи предупреждают: это путь в никуда. До 16 декабря Скорпионам нужно научиться отпускать и перестать давать прошлому власть над настоящим.

Знак зодиака Стрелец: когда планы рушатся на глазах

Что такое постретроградная тень Меркурия и кто пострадает. Фото © «Шедеврум»

Стрельцы по гороскопу почувствовали начало ноябрьского ретрограда первыми, ведь Меркурий начал своё обратное движение именно в их знаке зодиака. Теперь, когда планета вроде бы выправила курс, Стрельцам кажется, что можно выдохнуть и наконец воплотить все те грандиозные планы, которые пришлось отложить. Путешествие, новая работа, переезд, важная учёба — всё это буквально рвётся наружу. Но вот незадача: именно в декабре все эти амбициозные замыслы начнут сталкиваться с реальностью, причём самым болезненным образом. Билеты на долгожданную поездку? Отменены из-за технического сбоя, который произошёл ещё в ноябре, но всплыл только сейчас. Новая работа? Контракт содержит пункт, который вы не заметили при подписании, и теперь придётся разгребать последствия. Короче, вы поняли.

Люди со знаком зодиака Стрелец по натуре оптимисты и привыкли действовать быстро, но постретроградная тень Меркурия требует от них замедления. Астрологи рекомендуют до 16 декабря трижды проверять детали любых новых начинаний и не торопиться с глобальными переменами. То, что выглядит как прекрасная возможность сейчас, может оказаться миражом — а реальные шансы появятся чуть позже, когда энергетика полностью стабилизируется.

Кто ещё почувствует постретроградную тень

Знаки зодиака, которым грозят проблемы после окончания ретрограда. Фото © «Шедеврум»

Не только главная тройка пострадавших ощутит на себе коварство декабрьской энергетики. Ещё несколько знаков зодиака ощутят все прелести ноябрьского ретрограда, хотя и в более мягкой форме. Раки по гороскопу столкнутся с эмоциональными всплесками и недопониманием в семье — все те разговоры, которые откладывались в ноябре, теперь требуют немедленного внимания, а старые обиды всплывут на поверхность. Люди со знаком зодиака Телец обнаружат финансовые проблемы от ноябрьских трат — импульсивные покупки обернутся пустым кошельком и необходимостью жёсткой экономии. Рыбы окончательно запутаются в собственных иллюзиях, всё, что казалось правдой в ноябре, окажется миражом, и придётся пересматривать планы с нуля.

Что делать, если вы попали в такую неудачную компанию? Астрологи дают простой совет: не пытайтесь форсировать события и исправить всё немедленно. Постретроградная тень — это время для наблюдения, а не для активных действий. Обнаружили ошибку? Отметьте её, но не бросайтесь исправлять сгоряча, просто подождите до середины декабря. Возник конфликт? Возьмите паузу в переговорах, вместо того чтобы рубить с плеча. Сорвался важный план? Не паникуйте и не пытайтесь срочно найти замену, возможно, эта задержка уберегла вас от чего-то худшего.