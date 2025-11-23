Конец ретроградного Меркурия: Рунический гороскоп на неделю 24–30 ноября для всех знаков зодиака

Знак зодиака Овен — Кено, Хагалаз, Гебо

Кено приносит яркое внутреннее пламя: на неделе вы почувствуете ясность, смелость и желание действовать. Пусть вспыхивающие идеи не пугают — это сигналы роста. Хагалаз напоминает о том, что старые структуры могут разрушаться, но именно через это приходит обновление. Гебо подчёркивает важность обмена энергией — партнёрство, помощь, правильные связи станут вашим ресурсом. Неделя подойдёт для честных разговоров и укрепления доверия. Открытость позволит трансформировать сложности в преимущества.

Знак зодиака Телец — Перевёрнутое Феху, Беркана, Йера

Перевёрнутое Феху показывает, что не всё материальное будет идти идеально, но мелкие задержки или перестановки бюджета научат вас мудро управлять ресурсами. Беркана приносит мягкое восстановление, заботу и внутренний рост. Йера обещает награду за прошлые усилия: результат созревает постепенно, но стабильно.

Неделя подойдёт для завершения ранее начатого и укрепления гармонии. Не торопитесь — корректные шаги приведут к приятным изменениям. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Близнецы — Перевёрнутая Беркана, Альгиз, Кено

Перевёрнутая Беркана намекает на необходимость времени для себя: избегайте излишней нагрузки и сохраняйте мягкость к собственным слабым местам. Альгиз дарит мощную защиту и способность удержать границы — интуитивно вы почувствуете, к кому стоит приближаться, а от кого лучше держаться подальше. Кено освещает путь: новые озарения помогут завершить незавершённые вопросы и расставить точки над «i». Неделя станет временем осознанности и аккуратных решений.

Знак зодиака Рак — Ансуз, Беркана, Тейваз

Ансуз приносит вдохновение, важные слова и нужные разговоры. Информация, полученная на неделе, поможет вам почувствовать направление верно. Беркана усиливает заботу, мягкость и способность создавать уют вокруг — благоприятно заниматься домом, отношениями и творческими идеями. Тейваз добавляет ясности целей и внутренней дисциплины. Возможно, придётся сделать выбор или проявить волю, но энергия будет поддерживать в каждом честном шаге. Неделя подойдёт для укрепления позиций. Ваши решения станут уверенными, а результаты — ощутимыми.

Знак зодиака Лев — Манназ, Эйваз, Наутиз

Манназ усиливает взаимодействие с людьми: на неделе вы можете получить поддержку, советы или новые идеи, пришедшие через важных людей. Эйваз приносит напряжение противоположностей, но именно оно помогает менять реальность. Конфликт может оказаться точкой роста, если не избегать честности. Наутиз говорит о потребности беречь силы, уделять внимание себе и не злоупотреблять нагрузками.

Неделя учит ответственности, зрелости и спокойному управлению событиями. Окружите себя теми, кто поддерживает вас, и действуйте обдуманно. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Дева — Йера, Перевёрнутый Альгиз, Лагуз

Йера приносит созревание ваших прошлых решений: события начнут двигаться в правильном направлении, хотя и постепенно. Перевёрнутый Альгиз призывает к бдительности — возможно, какие-то границы придётся укрепить, чтобы избежать лишнего напряжения. Старайтесь не давить на себя и не брать чужое. Лагуз усиливает интуицию и эмоциональную гибкость — занимайтесь тем, что требует плавности, творчества или чувствительности. Неделя подходит для мягкого прогресса и спокойных решений. Слушайте внутренний поток: он направит в нужную сторону и поможет восстановить гармонию.

Знак зодиака Весы — Иса, Альгиз, Тейваз

Иса приносит паузу, замедление и необходимость не торопить события. Это время, когда лучше наблюдать, чем вмешиваться. Альгиз усиливает вашу защиту и помогает сохранять дистанцию там, где это важно. Прислушайтесь к своим ощущениям — тело подскажет, где безопасно, а где нет. Тейваз активирует волю: когда придёт момент действовать, он будет очевидным. Неделя подойдёт для стратегического планирования и внутреннего выравнивания. Баланс между спокойствием и решительностью станет ключом к успеху.

Знак зодиака Скорпион — Дагаз, Хагалаз, Райдо

Дагаз говорит о переломной точке: самый тёмный час уже позади, а рассвет становится всё ближе. Хагалаз напоминает, что старое рушится, чтобы открыть место для нового — принимайте перемены спокойно. Райдо приводит движение и чёткое направление: важно сделать шаг вперёд, даже небольшой.

Неделя обещает мощный прорыв через осознания, переосмысление и личную энергию. Сдвиги могут быть неожиданными, но очень перспективными. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Стрелец — Перто, Райдо, Наутиз

Перто раскрывает тайное: информация, события или внутренние ощущения станут понятнее. Интуиция усилится, а некоторые загадки раскроются. Райдо приносит движение, планы и необходимость действовать последовательно. Возможно путешествие, важная встреча или решение, требующее решимости. Наутиз напоминает о заботе о теле: не перегружайте себя работой или эмоциональными делами. Неделя станет точкой пересмотра приоритетов. Будьте честны с собой — это даст лучшую стратегию.

Знак зодиака Козерог — Перевёрнутый Эваз, Дагаз, Альгиз

Перевёрнутый Эваз говорит о долгосрочных планах, требующих терпения. Это хорошее время для продуманной стратегии, укрепления связей и совместных проектов. Дагаз несёт свет после тьмы — ощущение, что ситуация разворачивается в вашу пользу. Тяжёлое отступает, появляется ясность. Альгиз защищает вас от лишних рисков и даёт способность сохранять границы. Неделя подойдёт для выравнивания процессов, долгосрочных решений и укрепления внутреннего спокойствия. Всё движется постепенно, но стабильно.

Знак зодиака Водолей — Турисаз, Йера, Соуло

Турисаз требует внимательности в решениях — не спешите, оценивайте риски и избегайте ненужных конфликтов. Йера приносит закономерный результат: то, что вы делали ранее, начинает приносить свои плоды. Соуло дарит силу, ясность и победную энергию — ваши поступки будут уверенными и вдохновляющими. Неделя подойдёт для проявления лидерства, завершения важных задач и личного раскрытия. Всё складывается в нужный момент, если действовать мудро и уверенно.

Знак зодиака Рыбы — Эваз, Райдо, Перевёрнутый Турисаз

