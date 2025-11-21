«Переводил жертв на новый уровень»: Нумеролог объяснил одержимость богородского маньяка числом 27

Число 27, которым был одержим богородский маньяк, может символизировать завершение одного цикла и переход на другой. Об этом Life.ru рассказал нумеролог Борис Зак.

По словам эксперта, число 27 действительно имеет мистическое значение и в нумерологии считается символом завершения цикла перед началом нового этапа. Он напомнил, что Луна проходит путь по зодиакальному кругу за 27 дней, хотя полный цикл составляет 28 суток, — и именно после этого начинается новый лунный месяц.

Если сложить цифры числа 2 и 7, мы получим 9. Она в нумерологии является цифрой, означающей окончание одного этапа и переход на этап новый. Как пишет известный немецкий специалист в области изучения эзотерики,«Начертание девятки символизирует путь из внешнего во внутреннее, а перевёрнутое изображение девятки, это шестёрка — символ плодородия». Борис Зак Нумеролог

Специалист подчеркнул, что образ плодородия традиционно связывают с женщиной, а потому выбор маньяком числа 27 мог быть символической попыткой «перевести» жертв на иной уровень. В пользу этой символики, по словам нумеролога, говорит и христианская традиция — где Иисус возносится в девятый час, а душа усопшего возводится ангелами к престолу на девятый день.