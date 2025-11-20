Искал жертв по объявлению: В Подмосковье задержали маньяка, который насиловал и убивал нянь

В Подмосковье задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в серийных похищениях нянь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Задержанный в Подмосковье похититель нянь. Видео © Telegram / СК Подмосковья

«Предъявлено обвинение в убийстве двух девушек, в склонении к употреблению наркотиков двух других девушек, а также в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, преступник закрывал девушек в своём доме в Богородском, насиловал их и принуждал к употреблению наркотиков. На его счету как минимум две подтверждённые жертвы — 19-летняя жительница Королёва и 25-летняя москвичка, которые пропали после отклика на вакансию няни.

Третьей потенциальной жертве удалось сбежать, её обнаружили в больнице Волгоградской области. Мужчине предъявлены обвинения в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению запрещённых веществ. Следствие устанавливает возможную причастность к исчезновению ещё двух девушек.

