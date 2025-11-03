«Бьёт по голове и исчезает»: Маньяк и психбольная держат в страхе целый район Киева

В киевском районе Оболонь по ночам на женщин нападают сразу два человека — маньяк с молотком и психически больная женщина. Об этом сообщила местная жительница Татьяна Скрипка на своей странице в Facebook*. По её словам, жертв уже не меньше одиннадцати — все с тяжёлыми травмами головы находятся в больнице.

«В тёмное время суток маньяк бьёт женщин по голове и исчезает между домами. Есть и вторая — давно больная женщина, нападает на прохожих, царапает лица. Полиция в курсе, но пока результатов нет», – написала Татьяна.

Местные боятся выходить из домов после заката, особенно в районе набережной и парка. По словам жителей, преступники действуют в одном секторе, что говорит о хорошем знании местности. Киевляне требуют от полиции усилить патрулирование и задержать нападающих, пока не случилось трагедии.

Ранее в Екатеринбурге мужчина во время пробежки в парке наткнулся на тело обезглавленной женщины. Следователи возбудили дело об убийстве. В рамках расследования будут изучены записи камер видеонаблюдения, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, а сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия.

